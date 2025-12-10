Getty Images

"Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir el sol para miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente…".

La líder opositora venezolana María Corina Machado no pudo asistir este miércoles a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, sus palabras resonaron en la voz de su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien leyó un discurso en su nombre.

En él, la política destacó los valores de la libertad, recordó la gesta electoral venezolana de 2024 y clamó por el regreso de la diáspora venezolana.

Semanas antes se especuló que Machado, en la clandestinidad tras los comicios del pasado año, viajaría a Noruega. Más tarde se dijo que estaba en camino, aunque solo participará de una cena posterior a la entrega del premio.

"Desafortunadamente no se encuentra en Noruega y no estará en el escenario en el ayuntamiento de Oslo a la 1 p.m. cuando se inicie la ceremonia", declaró a la emisora NRK Kristian Berg Harpkiven, director del instituto y secretario permanente del comité.

El Nobel anunció en octubre que Machado recibiría el galardón por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

A Machado no se le ve en público desde el 9 de enero, cuando encabezó una manifestación en Caracas contra la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato como presidente de Venezuela.

A fines de 2024 anunció que pasaba a la clandestinidad, en medio de la represión que siguió a las protestas por los cuestionados resultados presidenciales, que dejaron más de 2.000 detenidos, entre ellos decenas de dirigentes opositores.

La entrega del galardón ocurre en un momento de tensión en el Caribe, cuando el gobierno estadounidense de Donald Trump ordenó el despliegue de fuerzas militares para combatir el narcotráfico.

No obstante, analistas sostienen que la administración del republicano, que declaró a Maduro como líder de una organización terrorista, lo que realmente busca es un cambio de gobierno en la nación sudamericana.

Maduro, por su parte, se aferra al poder, mientras hace llamados a la paz y acusa a la oposición de fomentar el intervencionismo.

La palabra libertad

Si una palabra dominó el discurso de Machado fue "libertad".

Recordó cómo Venezuela fue una de las primeras naciones con Constitución en el mundo, donde se protegieron derechos individuales como la libertad religiosa y se fomentó la separación de poderes.

"Desde el principio creímos en algo tan simple como inmenso: que todos los seres humanos nacen para ser libres. Esa convicción se convirtió en el alma de nuestra nación", sostuvo.

También destacó el papel de Venezuela como refugio para quienes escapaban de la represión de las dictaduras de derecha en América Latina, la guerra civil española y familias que huían de conflictos en Siria, Líbano y Colombia.

Machado opinó que esas libertades se fueron perdiendo desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

"Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia: violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad".

Y recordó la importancia de luchar por la democracia.

"Este premio tiene un significado profundo: le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Y lo más importante, el principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino: si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", mencionó Machado.

Bajo Chávez y luego bajo Nicolás Maduro, tras la muerte del primero en 2013, Venezuela "la economía colapsó", sostuvo Machado.

Durante la alocución leída por su hija, la líder opositora repasó la bonanza que experimentó el país en el siglo XX con la explotación petrolera, recurso que —aseguró— el gobierno de Maduro usó para su propio beneficio y administró de forma tan deficiente que derivó en una crisis profunda.

"La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter. Se repartieron lavadoras y neveras en televisión nacional a familias que vivían sobre pisos de tierra, no como símbolo de progreso, sino como espectáculo".

Machado recordó cómo en 2024 recorrió el país durante un proceso electoral en el que se le prohibió postularse.

Sin embargo, Machado no se quedó de brazos cruzados y respaldó al diplomático Edmundo González Urrutia, quien, de acuerdo con las millones de actas electorales recabadas por la oposición, ganó los comicios con el 66% de los votos, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Maduro sin mostrar pruebas que sustentaran esa decisión.

La ganadora del Nobel también insistió en su sueño de ver regresar a la diáspora, en un país del que se han ido cerca de ocho millones de personas, muchos en busca de mejores condiciones económicas.

"Mis queridos venezolanos, el mundo ha quedado maravillado por lo que hemos logrado. Y pronto presenciará una de las imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo: el regreso de los nuestros a casa".

