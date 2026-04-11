EPA La cápsula Orión en el momento del amerizaje.

Luego de viajar más lejos que ningún otro ser humano en la historia, una de las partes más arriesgadas de la misión Artemis II a la Luna fue el regreso a la Tierra.

A las 8:07 pm (hora del este de EE.UU.), la cápsula Orión amerizó en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, tal como estaba programado por la NASA.

La agencia espacial estadounidense dijo que había sido un descenso "de manual".

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En la transmisión en directo, se pudo escuchar a un locutor decir que los cuatro astronautas están "en excelente condición".

NASA Los astronautas de Artemis II toquen la superficie del Océano Pacífico hacia las 8:00pm del viernes (hora del este de EE.UU.)

El descenso

En su último día completo en el espacio, la tripulación estuvo preparándose para su regreso a la Tierra repasando los procedimientos de reentrada y amerizaje, además de probarse las prendas de compresión, que pueden ayudar a prevenir los mareos provocados por el regreso a la gravedad terrestre.

El módulo de tripulación y el módulo de servicio se separaron unos 20 minutos antes de que Orión alcanzara las capas superiores de la atmósfera terrestre. La cápsula tripulada giró para que su escudo térmico absorbiera el impacto de las intensas temperaturas y mantuviera a salvo a los astronautas en su interior.

La nave debía ingresar con un ángulo muy preciso. El doctor Chris James, profesor titular del Centro de Hipersónica de la Universidad de Queensland, en Australia, explicó antes del amerizaje que existía un margen de error, pero es muy reducido: más o menos un grado.

"Cuando alcancen la interfaz de entrada, van a querer asegurarse de que las condiciones sean exactamente las previstas", señaló James.

La interfaz de entrada es el punto en el que una nave espacial pasa del espacio a las capas superiores de la atmósfera de un planeta.

"Si ingresan a demasiada altura y la nave produce algo de sustentación aerodinámica, podría rebotar y escapar nuevamente de la atmósfera. De ahí la necesidad de una precisión extrema", apuntó el experto.

NASA La tripulación de Artemis II la integran Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover y Reid Wiseman.

Escudo térmico

Orión alcanzó la interfaz de entrada a una altitud de 122 kilómetros.

Mientras se precipitaba a través de la atmósfera, el escudo térmico de Orión estuvo expuesto a temperaturas de alrededor de 2.700ºC, aproximadamente la mitad de la temperatura de la superficie del Sol.

El escudo térmico ha sido objeto de especial atención, después de que resultara gravemente dañado durante la primera misión Artemis no tripulada. Sin embargo, al ajustar el ángulo de reentrada, los ingenieros confiaban en haber resuelto el problema.

Desde la entrada en la atmósfera hasta que los astronautas amerizaron en el océano Pacífico transcurrieron apenas 13 minutos.

24 segundos después de la reentrada, la cápsula perdió por completo el contacto con la Tierra durante seis minutos.

Al precipitarse a través de la atmósfera, la nave calienta el aire a tal punto que se desprenden electrones de los átomos de oxígeno y nitrógeno, formando un plasma con carga eléctrica que bloquea las señales de radio.

Una vez finalizado ese apagón de seis minutos, Orion se encontró a unos 46 kilómetros de la superficie y siguió descendiendo a gran velocidad.

La desaceleración

La nave espacial atravesó la atmósfera terrestre a más de 40.000 kilómetros por hora.

Para reducir la velocidad, el primer paso fue utilizar la atmósfera como freno.

La cápsula Orión está diseñada para no ser aerodinámica, por lo que impacta la atmósfera literalmente como un ladrillo volador y luego utiliza la fuerza de arrastre de la propia atmósfera para desacelerar.

A estas velocidades, los astronautas "fueron sacudidos con bastante intensidad", explicó James.

Aunque los vehículos no tripulados podrían entrar en la atmósfera en aproximadamente un minuto, soportando fuerzas de alrededor de 100 G, eso está muy por encima de lo que un ser humano podría sobrevivir.

Para hacerlo más manejable para la tripulación, el ingreso en un ángulo determinado puede hacer que el proceso dure unos cinco minutos en lugar de uno, reduciendo así la fuerza G a la que se exponen.

Una vez que la nave atravesó de forma segura esta fase, se desplegaron dos paracaídas piloto, lo que desaceleró la cápsula hasta unas 200 millas por hora (322 kilómetros por hora).

Los paracaídas piloto están diseñados para estabilizar y frenar la nave antes de que se desplieguen los paracaídas principales, lo que ocurrió a unos 6.000 pies (1,8 kilómetros) de altitud y redujo la velocidad de la nave y de sus cuatro ocupantes hasta un suave amerizaje a unas 20 millas por hora (32 kilómetros por hora) en el Océano Pacífico.

Reuters Imagen de la cápsula de Artemis II en el Pacífico este viernes.

El amerizaje

Un equipo de recuperación estaba esperando a los astronautas frente a la costa de California.

La cápsula podía amerizar en posición vertical, boca abajo o de costado, y se inflaron airbags de color naranja brillante para ayudar a colocarla en posición vertical y permitir que la tripulación saliera con seguridad.

Se calculó que los astronautas estarían de regreso en tierra firme, en la Base Naval de San Diego, dentro de las 24 horas posteriores al amerizaje.

Con la misión cumplida, tendrán su primera oportunidad de volver a caminar sobre suelo firme y reflexionar sobre el viaje de sus vidas.

Se habrán unido a un grupo exclusivo de apenas 24 astronautas que han volado alrededor de la Luna.

BBC

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