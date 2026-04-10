El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes al gobierno de España de difamar a los soldados israelíes y llevar a cabo una guerra diplomática contra su país.

Por ello, anunció la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, una plataforma internacional de ayuda y logística a Gaza.

"Israel no permanecerá en silencio ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las FDI, los soldados del ejército más íntegro del mundo", expresó Netanyahu en un vídeo difundido por su oficina este viernes.

Aseguró que la expulsión de los representantes españoles de Kiryat Gat responde a "la reiterada postura de España en contra de Israel".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Quienes atacan al Estado de Israel en lugar de a regímenes terroristas no serán nuestros aliados en lo que respecta al futuro de la región", apuntó.

Y concluyó: "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato".

Getty Images "No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato", afirmó Netanyahu.

El Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) es el complejo multinacional emplazado desde el pasado noviembre en Kiryat Gat, sur de Israel, para dar continuidad al plan de paz promovido por Estados Unidos y avanzar de cara a una futura reconstrucción y estabilización de la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

En el CMCC participan representantes de varios países aliados y socios internacionales implicados en la coordinación de la ayuda humanitaria, la seguridad y los preparativos para la reconstrucción de Gaza.

Entre ellos se encontraba España, que había enviado funcionarios para integrarse en este mecanismo multinacional junto a delegaciones de otros gobiernos occidentales y organismos internacionales.

La respuesta de España

Tras las palabras de su homólogo israelí este viernes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, respondió pidiendo a la Unión Europea que rompa el acuerdo de asociación con Israel, que esta semana llevó a cabo una intensa oleada de ataques en Líbano con más de 300 muertos.

En un discurso durante un foro en Barcelona, Sánchez acusó al país gobernado por Netanyahu de llevar a cabo "flagrantes" violaciones del derecho internacional humanitario.

El jefe del Ejecutivo español exigió a la UE a actuar con coherencia a la hora de tratar con un país que, considera, está "atropellando y violando" muchos de los artículos del acuerdo de asociación bilateral.

El acuerdo de asociación UE-Israel, en vigor desde 2000, es el marco que regula las relaciones políticas, comerciales y de cooperación entre ambas partes y establece que esas relaciones deben basarse en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos.

"No permitamos una nueva Gaza en el Líbano", proclamó Sánchez, que también reivindicó la unidad e independencia europea en política exterior y defensa.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, calificó este viernes las críticas de autoridades israelíes a España como "absurdas y calumniosas" y acusó a Israel de "intentar malograr" las negociaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Sube la tensión

El choque diplomático llega después de que Israel iniciara este miércoles una intensa oleada de bombardeos contra objetivos que vincula con Hezbolá en Beirut, el valle de la Beká y el sur de Líbano.

Los bombardeos han dejado más de 300 muertos y más de un millar de heridos, muchos de ellos civiles, según autoridades libanesas.

La ofensiva se produjo pese a un frágil alto el fuego alcanzado recientemente entre Estados Unidos e Irán para contener el conflicto regional.

Israel interpreta que ese acuerdo no incluye el frente libanés y ha anunciado que continuará sus operaciones contra Hezbolá, pese a que estas podrían poner en peligro las negociaciones y desestabilizar aún más la región.

Getty Images Netanyahu y Sánchez se han dirigido acusaciones mutuas dese el inicio del conflicto en Gaza.

El nuevo desencuentro entre Netanyahu y Sánchez eleva aún más la tensión diplomática entre ambos países, que se ha intensificado desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

El gobierno español ha sido uno de los más críticos dentro de la Unión Europea con la ofensiva militar israelí.

En mayo de 2024, España reconoció oficialmente al Estado palestino junto con Irlanda y Noruega, una decisión que Israel calificó como un "premio al terrorismo" y llevó a su gobierno a retirar temporalmente a su embajadora en Madrid.

Desde entonces han sido frecuentes los desencuentros entre ambos gobiernos: Sánchez ha condenado las acciones de Israel en Gaza y Líbano, mientras Netanyahu ha denunciado lo que considera una postura "hostil" de España hacia su país.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más