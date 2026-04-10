Getty Images La violencia entre chimpancés puede hablar sobre el origen de los conflictos humanos.

El grupo de chimpancés salvajes más grande del mundo se ha dividido y en los últimos ocho años ha estado inmerso en una feroz "guerra civil", según los investigadores.

No está claro por qué la comunidad de chimpancés Ngogo, del Parque Nacional Kibale de Uganda, que supo estar unida ahora está en fragmentada. Desde 2018, los científicos registraron 24 muertes, incluida las de 17 bebés de chimpancé.

"Estos chimpancés que antes se tomaban de la mano, ahora intentan matarse unos a otros", dice el investigador Aaron Sandel.

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El estudio publicado en la revista Science asegura que la intensidad y la duración de la violencia pueden dar cuenta sobre cómo se desarrollaron los conflictos humanos tempranos.

Sandel, antropólogo de la Universidad de Texas, Estados Unidos, y co-director del Proyecto Chimpancés Ngogo, dice que los chimpancés son "muy territoriales" y tienen "interacciones hostiles con los de otros grupos".

"Es miedo a los extraños", dijo en el podcast de Science, aunque el investigador aclara que los casi 200 chimpancés Ngogo durante varias décadas habían vivido en armonía.

El motivo de las divisiones

Estos animales se dividieron en dos grupos, que los investigadores llaman Occidental y Central, pero que antes habían existido como un único grupo unido.

Según Sandel, fue en junio de 2015, cuando los chimpancés occidentales huyeron y fueron perseguidos por el grupo Central, que notó que por primera vez empezaban a competir entre ellos.

"Los chimpancés son algo dramáticos", dice el investigador y explica que después de las discusiones en las que se "gritaban y perseguían" terminaban luego cortejándose y cooperando.

Pero después de la pelea de 2015, los investigadores vieron que hubo un período de seis semanas, con interacciones que se volvían más infrecuentes, en el que se evitaban entre los grupos.

Cuando ocurrieron, Sandel dijo que eran "un poco más intensos, más agresivos".

Tras la aparición de los dos grupos en 2018, los miembros de la facción Occidental comenzaron a atacar a los chimpancés del bando Central.

Reuters La comunidad de chimpancés Ngogo de Uganda atraviesa una sangrienta fractura.

En 24 ataques provocados por esta división, al menos siete machos adultos y 17 bebés de los chimpancés centrales murieron, según el estudio, aunque los investigadores creen que el número de muertes es mayor.

Los investigadores creen que esto puede ser consecuencia de muchos factores: el tamaño del grupo, la competencia por los recursos y la "competencia masculina-masculino" para la reproducción.

Pero dicen que hubo tres posibles catalizadores.

La primera fue la muerte de cinco machos adultos y una hembra adulta, por razones desconocidas, en 2014, lo que podría haber interrumpido sus vínculos y debilitado los lazos sociales entre los grupos.

Al año siguiente, un cambio en el macho alfa coincidió con el primer período de separación entre los grupos occidental y central. "Los cambios en la jerarquía de dominancia pueden aumentar la agresión en los chimpancés, así como la tendencia a evitarse unos a otros", explicó.

El tercer factor fue la muerte de 25 chimpancés, incluidos cuatro machos adultos y 10 hembras adultas, como resultado de una epidemia respiratoria, en 2017, un año antes de la separación final. Uno de los chimpancés adultos que murieron fue "uno de los últimos en conectar a los grupos", dice el estudio publicado en Science.

El peligro de las fracturas

Sandel y sus colegas dijeron que sus hallazgos llevan a repensar lo que la comunidad científica conoce sobre el conflicto humano y la guerra.

"En el caso de la división de Ngogo, los individuos (animales) que vivieron, se alimentaron, se cortejaron y vigilaron juntos durante años se convirtieron en blanco de ataques letales sobre la base de su nueva membresía grupal", dice el artículo.

Getty Images Los chimpancés suelen moverse en grupo y formar dinámicas de comunidad.

Si los chimpancés, una de las especies más cercanas a los humanos genéticamente, podrían hacerlo sin construcciones humanas de religión, etnia y creencias políticas, entonces "la dinámica relacional puede desempeñar un papel causal más grande en el conflicto humano de lo que a menudo se supone", agregan.

James Brooks, investigador del Centro Alemán de Primates en Alemania, dice que es un "recordatorio del peligro que las divisiones de grupo pueden representar en las sociedades humanas".

"Los humanos deben aprender, estudiando el comportamiento basado en grupos de otras especies, tanto en la guerra como en paz, mientras recuerdan que su pasado evolutivo no determina su futuro", comentó Brooks sobre el estudio de Science.

BBC

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