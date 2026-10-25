Museo de Arqueología del Tirol del Sur / EURAC / Samadelli / Staschitz Los tatuajes en la piel de Ötzi aún son visibles más de 5.000 años después.

En septiembre de 1991, dos excursionistas alemanes caminaban por las montañas del valle de Val Senales, cerca de la frontera entre Italia y Austria, cuando vieron un cadáver humano que sobresalía del hielo derretido.

El cuerpo estaba tan bien conservado que se supuso que el hombre había sido víctima de un reciente accidente de alpinismo y se informó del hallazgo a la policía.

Pasaron días antes de que alguien se percatara de que el cadáver era mucho más antiguo de lo que se pensaba inicialmente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Finalmente, la datación por radiocarbono reveló que el cuerpo tenía alrededor de 5.300 años.

Museo de Arqueología del Tirol del Sur / Paul Hanny En 1991, el cuerpo de un hombre prehistórico fue hallado emergiendo del hielo que se derretía.

El hombre, al que más tarde conocimos como Ötzi -el Hombre de Hielo-, vivió antes de que se construyeran las pirámides egipcias, en una época en la que la mayoría de la gente vivía en pequeñas comunidades agrícolas y el uso de herramientas de metal apenas comenzaba a extenderse.

A pesar de ello, su cuerpo se conservó tan bien que los científicos pudieron ver los tatuajes en su piel, identificar su última comida y localizar la punta de flecha que lo mató, aún incrustada en su espalda.

Tras su muerte, permaneció atrapado en el hielo durante miles de años, y solo fue descubierto cuando este comenzó a derretirse.

Andrea Solero/AFP via Getty Images Los artistas holandeses Alfons y Adrie Kennis crearon un doble de Ötzi.

’Un congelador histórico'

El mundo está experimentando una rápida pérdida de nieve y hielo como consecuencia del cambio climático.

Un estudio de 2025 reveló que los glaciares -fuera de las capas de hielo de Groenlandia y Antártida- perdieron, en promedio, alrededor de 270 mil millones de toneladas de hielo al año entre 2000 y 2023, y que el deshielo se produjo con mayor rapidez en la última década.

Otros tipos de hielo, como los glaciares perennes, también se están derritiendo.

A diferencia de los glaciares, estos no suelen ser lo suficientemente pesados como para deslizarse ladera abajo. Además, existen zonas de los campos de hielo que permanecen inmóviles, y el hielo estático es especialmente eficaz para preservar artefactos antiguos sin aplastarlos.

"En los últimos 20 años, debido al deshielo, han salido a la luz miles de artefactos", afirma el arqueólogo Espen Finstad, director del programa de arqueología glacial "Secretos del Hielo", con sede en Noruega.

"Es un gran congelador histórico, y el congelador ya no funciona. Así que estos objetos vuelven a salir, muchos de ellos en tan buen estado como cuando fueron dejados allí hace miles de años".

Una instantánea de la vida cotidiana

Muchos artefactos arqueológicos se descubren en antiguos cementerios. Pero hallazgos como el de Ötzi son vitales porque representan una instantánea del día a día de una persona común y corriente.

"El Hombre de Hielo estaba aislado de la vida cotidiana", dice Andreas Putzer, arqueólogo del Museo Arqueológico del Tirol del Sur en Bolzano, Italia, donde ahora reside Ötzi.

Todo lo que se encontró con él, incluyendo su ropa, armas y equipo, se conservó gracias a las condiciones gélidas.

Museo de Arqueología del Tirol del Sur/ Harald Wisthaler Ötzi fue encontrado con ropa, armas y herramientas, lo que nos permite comprender cómo vivía la gente en la Edad del Cobre.

"Por primera vez, teníamos una idea de cómo se vestía la gente en ese período", dice Putzer.

Y se descubrió que el hacha de Ötzi provenía de la Toscana, una región del centro de Italia a cientos de kilómetros de la frontera austríaca, lo que sugiere que las comunidades de la época se dedicaban al comercio.

El extraordinario estado de conservación del Hombre de Hielo también permitió realizar descubrimientos biológicos.

Los análisis genéticos aportaron la primera evidencia de infección por la bacteria Helicobacter pylori —que puede causar úlceras estomacales— en un individuo prehistórico.

Tras descifrar el genoma de Ötzi en 2012, los científicos descubrieron que probablemente tenía ojos marrones, intolerancia a la lactosa, grupo sanguíneo O, padecía artritis relacionada con la edad y tenía un alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Un análisis de 2023 también aportó nuevos datos sobre la apariencia de Ötzi, sugiriendo que tenía la piel más oscura de lo que se creía y que estaba genéticamente predispuesto a la calvicie de patrón masculino.

Según Putzer, la investigación sobre el "Hombre de Hielo" aún continúa.

Museo de Arqueología del Tirol del Sur / Hospital Regional Bolzano, Italy La punta de flecha que mató a Ötzi todavía está incrustada en su hombro.

Un bosque protegido

A miles de kilómetros de donde se encontró a Ötzi, el deshielo reveló una reliquia del pasado muy diferente.

Un equipo de investigadores en las Montañas Rocosas de Estados Unidos descubrió un bosque de pinos de corteza blanca que, según la datación por radiocarbono, tiene más de 5.000 años de antigüedad.

Los árboles, que se habían desprendido de sus tocones y yacían horizontalmente cerca, estaban tan bien conservados que la madera aún era amarilla y "todavía olía fuertemente a pino" cuando fueron encontrados, según el doctor Craig Lee, uno de los autores del artículo y arqueólogo de la Universidad Estatal de Montana.

Craig Lee Investigadores estabilizan un pino conservado para extraer un segmento para su análisis.

"Estaban congelados en hielo, en estado de hibernación", dice. "Era como si fuera madera muy fresca".

Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más fascinante fue el hecho de que, según Lee, actualmente no existe en la zona ningún árbol similar. El hecho de que estos árboles pudieran crecer a esta altitud sugiere que el clima fue en el pasado mucho más cálido que ahora.

"Basura de alta calidad"

Otro descubrimiento notable que ha surgido del retroceso del hielo fue un antiguo paso vikingo en Noruega.

"Se podría decir que era una ruta vikinga… utilizaban este paso de montaña como una vía rápida y fácil para cruzar las montañas", afirma Julian Post-Melbye, arqueólogo del Museo de Historia Cultural de la Universidad de Oslo.

secretsoftheice.com Esta túnica de 1.700 años de antigüedad fue encontrada en el paso vikingo de Lendbreen.

Según Finstad, la ruta estaba repleta de una gran cantidad de objetos que databan de "al menos 2.000 años atrás".

Los hallazgos se pueden dividir a grandes rasgos en dos categorías. La primera es el equipo de transporte.

"Se pueden ver aparejos para caballos; hemos encontrado fragmentos de esquís", dice Post-Melbye.

"Encuentras caballos de carga muertos y, por supuesto, todo el estiércol de los caballos".

También hay fragmentos de la vida de gente común, conservados y congelados en el tiempo, al igual que Ötzi.

Los hallazgos han incluido prendas de vestir -como guantes y zapatos-, juguetes infantiles, recipientes de cera de abejas para velas, así como armas.

"Esto es basura de alta calidad de la prehistoria", bromea Post-Melbye.

"Hace veinte años, la historia de las altas montañas de Noruega se reducía a una historia sobre expediciones de montaña", afirma.

"Pero gracias a todo este trabajo… ahora podemos contar una nueva historia, que abarca una parte más amplia de las sociedades del pasado… desde artesanos, agricultores, niños, esencialmente familias y la sociedad en general".

’Un breve lapso de tiempo'

Pero una vez que hallazgos como este quedan al descubierto tras emerger del hielo, corren el riesgo de desaparecer para siempre.

"Cuando los objetos se derriten del hielo, pueden tardar un día en desaparecer con el agua de deshielo", explica Finstad.

"O podría haber alguna prenda de ropa… que podría secarse y salir volando. Así que tenemos poco tiempo para intentar rescatarla".

Johan Wildhagen, Palookaville El grupo Secrets of the Ice lleva buscando artefactos desde que se descubrió el paso vikingo en 2011.

Si bien el deshielo ofrece una oportunidad para realizar hallazgos arqueológicos, también enfrenta a los investigadores con la realidad del cambio climático.

"Si tienes… un artefacto orgánico que se ha conservado en hielo durante más de 10.000 años… y luego lo encuentras sobre la superficie del suelo, eso equivale a 10.000 años de hielo perdidos", dice Lee.

"Pero para cuando yo o mis hijos lleguen al final de sus vidas, podrán estar en esas mismas montañas y ya no habrá glaciares ni campos de hielo esparcidos por ahí", dice Post-Melbye.

"Al trabajar con ello durante todo el año, año tras año, uno llega a comprender profundamente cuál será la pérdida".

Johan Wildhagen, Palookaville Los arqueólogos solo tienen un corto tiempo para encontrar y preservar los artefactos que emergen del hielo.

Dado que los hallazgos de la arqueología glacial son limitados, Lee cree que debemos recuperar rápidamente todo lo que salga a la superficie.

"Tenemos la obligación con las generaciones futuras de interactuar con estos espacios", afirma.

Finstad está de acuerdo.

"Quizás dentro de 20 años sea demasiado tarde", dice.

"Es casi nuestro destino hacer esto… si no lo hacemos, desaparecerá para siempre".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más