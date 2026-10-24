Getty Images El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, Karina

El juez argentino Marcelo Martínez di Giorgi sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a todos los involucrados en el escándalo $LIBRA, la criptomoneda que generó pérdidas millonarias en inversores a inicios de 2025.

El magistrado concluyó que "los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal" como una presunta estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública, informó el diario La Nación.

El mismo medio señaló que Martínez di Giorgi tomó esta decisión "con medidas de prueba que no pudieron completarse, sin haber llamado a indagatoria a los acusados y con los inversores afectados apartados como querellantes por decisión de la Cámara Federal".

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El presidente, por su parte, escribió en su cuenta de X que la Justicia "volvió a poner las cosas en su lugar" y volvió a denunciar lo que él denomina una operación política y mediática con fines "golpistas".

"¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor", se preguntó el mandatario.

Además de Milei, quedaron sobreseídos su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia, y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis.

Davis se había definido a sí mismo como un asesor del presidente argentino con quien trabajaba en proyectos de tokenización de activos en Argentina.

El caso $LIBRA

El escándalo estalló el viernes 14 de febrero de 2025 cuando el presidente argentino publicó un mensaje en su cuenta personal en X en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda llamada $LIBRA.

Tras este aval, la capitalización de mercado de la criptomoneda llegó a trepar por encima de los US$4.000 millones, impulsada por unos 40.000 compradores, según los expertos.

Sin embargo, en apenas unas horas el valor de $LIBRA se desplomó. Ocurrió luego de que un pequeño grupo de billeteras digitales retirara cerca de US$90 millones, más del 80% del dinero circulante.

Pasada la medianoche en Argentina, el 15 de febrero de 2025, Milei borró su publicación y posteó un nuevo mensaje en X, que decía:

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".

Por su parte, Davis, uno de los principales impulsores de la criptomoneda, admitió que "definitivamente el lanzamiento no salió como estaba planeado", pero negó una de las principales acusaciones que surgió sobre el token, que apuntaba a una estafa a través de una maniobra conocida en inglés como rugpulling, en la que se crea una criptomoneda y se le da valor a través de inversores y promotores, solo para luego retirar todo el dinero.

En cuanto al repentino desplome del criptoactivo, responsabilizó al presidente por haberle quitado su apoyo al proyecto, restándole credibilidad.

"Sus socios habían conseguido su apoyo público en el lanzamiento y me habían asegurado que su respaldo continuo estaba garantizado", dijo.

Estos "socios" a los que mencionó serían Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos traders con los que Milei trabajó en el pasado, antes de pasar a la política.

Ambos fueron sobreseídos por el fallo de la Justicia, así como la hermana y la madre de Novelli, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Daniel Morales, el responsable de Kip Protocol, Julian Peh, y a los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El escándalo político

Tras la caída estrepitosa de $LIBRA, sectores de la oposición presentaron tanto demandas judiciales contra el presidente como pedidos de que sea llevado a juicio político por su presunta participación en una "megaestafa".

Según la denuncia penal, los opositores acusaban a Milei de haber integrado una "asociación ilícita" que estafó "a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares".

Pero el presidente se defendió en los medios indicando desde el primer momento que se trataba de "un problema entre privados" donde el Estado argentino no había jugado ningún rol.

Este viernes, el juez Martínez di Giorgi coincidió con el mandatario y señaló que si bien la "investidura institucional" de Milei pudo darle al token "una repercusión y una visibilidad particulares", eso no equivale a "un ardid defraudatorio".

X Milei se reunió en enero de 2025 en la Casa Rosada con el estadounidense responsable del lanzamiento de la cripto $LIBRA, Hayden Mark Davis.

Inversores afectados por la caída de la criptomoneda criticaron el fallo de Di Giorgi.

Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), entidad que figura en la causa penal, calificó la medida del juez como "prematura".

"Es fundamental que se revise integralmente el caso para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. No podemos permitir que una investigación de esta trascendencia se cierre de manera prematura y termine consolidando un pacto de impunidad".

En cuanto a las quejas de miles de personas por la pérdida de su inversión, Milei fue muy tajante desde el inicio del escándalo:

"Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo, si vos sabías que tenía esas características?".

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