Getty Images El Nido del Águila seguía en llamas a primera hora del sábado.

La policía del estado de Baviera, en el sur de Alemania, ha detenido a un sospechoso durante un incendio en la residencia de montaña alpina de Adolf Hitler, la Kehlsteinhaus, también conocida como "Nido del Águila".

Se ha iniciado una investigación criminal para determinar si el sospechoso está relacionado con el incendio.

Los operadores de emergencias de Traunstein recibieron una alarma de incendio del edificio a las 21:15 (19:15 GMT) del viernes, y los bomberos hallaron el lugar envuelto en llamas.

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Según la policía, el terreno accidentado dificultaba las labores para extinguir el incendio, que seguía activo a primera hora del sábado.

Unos 200 efectivos de emergencia fueron desplegados. No se reportaron heridos.

Getty Images Eventos clave de la Segunda Guerra Mundial fueron decididos en este edificio

El jerarca nazi utilizó el refugio, situado sobre la ciudad de Berchtesgaden, como sede parcial del gobierno y se reunió allí con los comandantes para planificar la invasión de la URSS en 1941.

Hitler también utilizó la zona como telón de fondo para películas de propaganda que lo retrataban como un amante de los animales y la naturaleza.

Getty Images El Nido del Águila (foto de archivo)

Completado por los nazis en 1938, el Nido del Águila se salvó de la destrucción tras la derrota de Alemania en 1945.

Desde entonces, se ha convertido en un destino turístico popular y alberga una posada de montaña.

Según su página web oficial, también es "un recordatorio aleccionador de los abismos del inhumano régimen nazi".

Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler y sus seguidores fueron responsables de la muerte de decenas de millones de personas, incluido el asesinato en masa de judíos europeos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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