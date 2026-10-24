Bloomberg via Getty Images El senador Mitch McConnell, de 84 años. en silla de ruedas. Tras 40 años en el cargo, no se presenta a la reelección este 3 de noviembre.

Pocos políticos estadounidenses han perdurado tanto como Hal Rogers, quien se presentará a las elecciones de mitad de período este 3 de noviembre buscando su vigésimo cuarto mandato en la Cámara de Representantes.

El republicano de 88 años ha representado al quinto distrito congresional de Kentucky desde 1981, lo que lo convierte en el miembro con más años de servicio en la Cámara de Representantes. Fue elegido la misma noche en que Ronald Reagan ganó su primer mandato presidencial bajo el lema "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande", una frase que más tarde revivió Donald Trump.

Entre los aspirantes a los que Rogers derrotó para ganar la nominación este año había uno 60 años menor que él. Pero Rogers, nacido en la década de 1930, no es ni mucho menos el único político estadounidense veterano que se ha mantenido en el cargo hasta los 80 años.

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Entre quienes lo han hecho se encuentran el presidente estadounidense Donald Trump, de 80 años; su predecesor Joe Biden, quien dejó el cargo a los 82; y Nancy Pelosi, quien renunció como líder demócrata en la Cámara de Representantes a la misma edad. Chuck Grassley, de 93 años, aún es senador. Ingresó a la política en 1958, antes de que Alaska y Hawái fueran estados de EE. UU.

AFP via Getty Images Hal Rogers, a la izquierda, con el candidato presidencial republicano Bob Dole, en el centro, en 1996.

La edad y la salud de algunos políticos generan gran preocupación tanto en los círculos republicanos como en los demócratas, reavivando así el debate sobre si deberían imponerse límites de edad o controles médicos.

Estados Unidos es conocido por su "gerontocracia", un gobierno dirigido por personas significativamente mayores que la mayoría de la población adulta.

En el otro extremo del espectro de edad, Estados Unidos tiene una de las proporciones más bajas de legisladores menores de 45 años entre democracias comparables, según una investigación de la Unión Interparlamentaria.

¿Por qué tan pocos jóvenes se dedican a la política? Y aquellos que sí entran en ella, ¿pueden tener éxito?

¿No es país para jóvenes?

Riley Owen, republicano de 27 años, es uno de los pocos candidatos de la Generación Z (jóvenes de entre 13 y 25 años) de cualquiera de los dos partidos que se presentan a las elecciones al Congreso del 3 de noviembre.

Owen se presenta como candidato en un distrito de reciente creación en Utah que, según los expertos, podría inclinarse hacia los demócratas. Defiende temas como la baja por maternidad remunerada, las restricciones a la compraventa de acciones por parte de los congresistas y la protección del medio ambiente; todos ellos temas que podrían resultar atractivos para los votantes demócratas.

Cuando fue confirmado como candidato de su partido en el primer distrito congresional del estado, subió al escenario al son de "We Didn’t Start the Fire" de Billy Joel y argumentó que su generación debía ayudar a renovar el sueño americano.

La gerontocracia es "un problema bipartidista", afirma. "Tenemos personas que se han convertido en políticos de carrera y pasan su vida en el Congreso". Añade que esto es indicativo de un sistema que no beneficia a los estadounidenses.

Owen afirma que el principal desafío al que se enfrenta es que el dinero tiene mucho poder en la política estadounidense. Las investigaciones sugieren que los donantes de campaña tienden a preferir a los candidatos que ya ocupan un cargo.

De hecho, la campaña de su rival Ben McAdams, un demócrata de 51 años que ya fue congresista, ha recaudado hasta ahora mucho más dinero que la de Owen. A mediados de octubre, McAdams había recaudado más de US$2,6 millones, en comparación con los US$150.000 recaudados por Owen, según los registros del sitio web de la Comisión Federal Electoral.

Owen sostiene que su generación está en una posición privilegiada para comprender los problemas políticos contemporáneos, como los desafíos que plantea la tecnología.

También refuta la idea de que un candidato joven carezca necesariamente de experiencia relevante, haciendo referencia a su propia trayectoria como militar y analista político en la Casa Blanca. "Creo que en política, al igual que en la industria, necesitamos lo que se denomina innovación disruptiva", afirma.

La edad de los principales políticos estadounidenses ha sido durante mucho tiempo tema de conversación. En 1984, Reagan, que entonces fue el presidente de mayor edad de Estados Unidos con 73 años, desvió las críticas con un comentario ingenioso sobre la "juventud e inexperiencia" de su oponente Walter Mondale, que tenía 56 años.

En Estados Unidos, cada estado tiene su propia legislatura, con un Senado y una Cámara de Representantes, donde muchos políticos dan sus primeros pasos. Muchos miembros actuales del Congreso pasaron años en la política estatal antes de postularse para un escaño en Washington.

Pero la edad media de los miembros del Congreso ha ido aumentando con el tiempo. Los registros del Congreso muestran que las edades medias más bajas en la Cámara de Representantes y el Senado se registraron a principios de la década de 1980, con 48 y 52 años, respectivamente.

Según un análisis del Centro de Investigación Pew, la edad promedio de un miembro de la Cámara de Representantes y de un senador al inicio del Congreso actual era de 58 y 65 años, respectivamente. La edad media de un ciudadano estadounidense es de 39 años.

Ahora también se presta mayor atención a la salud y la lucidez mental de algunos de los políticos más veteranos del país. La edad de Joe Biden se convirtió en un tema importante durante su mandato. En menor medida, Trump también ha tenido que responder a preguntas al respecto.

Lo mismo le ha sucedido al senador republicano Mitch McConnell, de 84 años, con creciente frecuencia, tras una ausencia de varios meses del Congreso para someterse a tratamiento médico.

Mientras tanto, en el bando demócrata, Maxine Waters, de 88 años, enfrenta un desafío por el liderazgo demócrata en el influyente Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, y algunos consideran que su edad es un factor que juega en su contra.

Getty Images Chuck Grassley, de 93 años, aún es senador. Ingresó a la política en 1958, antes de que Alaska y Hawái fueran estados de EE. UU.

Edad vs. problemas

Algunos de los críticos más acérrimos de esta supuesta gerontocracia han sido candidatos que se identifican como socialistas demócratas, lo que significa que sus posturas políticas se sitúan más a la izquierda que las del ala tradicional del Partido Demócrata.

Estos candidatos suelen centrar gran parte de su campaña en el costo de vida y otros temas que interesan a los millennials y la generación Z, y sus seguidores también tienden a ser más jóvenes.

El perfil demográfico de quienes votan tiende a ser mayor, al igual que los propios funcionarios electos. Un estudio del Centro de Investigación Pew destaca que la proporción de jóvenes (de 18 a 29 años) que no votan ha ido en aumento.

En las elecciones estadounidenses de 2020, el 25% de quienes no votaron pertenecían a ese grupo de edad, según Pew. Cuatro años después, la cifra había aumentado al 30%.

Pew añade que los votantes menores de 30 años estuvieron subrepresentados en 2024. Los votantes de ese grupo de edad representaban el 20% de la población con derecho a voto, aunque solo constituyeron el 15% del total de votos emitidos.

Los activistas argumentan que estas tendencias demográficas son importantes porque dejan algunos temas subrepresentados.

"Creo que eso distorsiona mucho qué temas son importantes; qué temas incentivan a los políticos y de qué se preocupan", dice Grace Mausser, copresidenta de la sección de la ciudad de Nueva York de los Socialistas Demócratas de EE.UU.

Reuters Zohran Mamdani ha señalado una posible ruta para los candidatos más jóvenes.

Mausser hizo campaña por Zohran Mamdani en su exitosa candidatura el año pasado para convertirse, a los 34 años, en el alcalde más joven de la ciudad de Nueva York desde 1892. Mamdani fue presentado como un ejemplo de un raro caso de éxito juvenil, pero a Mausser le preocupa menos la edad de un político que su visión de futuro.

Mausser afirma que no necesariamente es un problema si alguien lleva mucho tiempo en política. Más bien, el problema puede radicar en las consecuencias: "Uno se acostumbra tanto al lenguaje y a las ideas del sistema político establecido que cualquier otra cosa, cualquier idea nueva, ya provenga de jóvenes o de personas mayores, parece una locura".

Y cita al senador demócrata de izquierda Bernie Sanders, de 85 años, como ejemplo de un político mayor con una larga trayectoria en el Capitolio que ha abrazado el cambio y cuyas ideas han calado en generaciones jóvenes.

Jóvenes descontentos

En Estados Unidos, las personas mayores tienen una opinión mucho más favorable de los políticos que los jóvenes, incluso más que en muchos otros países, según una encuesta de Pew realizada en la primavera de 2025.

Aproximadamente el 62% de los jóvenes de entre 18 y 34 años opinaban que pocos o ninguno de sus representantes electos eran honestos, en comparación con el 45% de las personas mayores de 50 años. De los 25 países encuestados por Pew, solo los jóvenes adultos de Grecia tenían una visión más pesimista sobre la honestidad de los políticos.

Para James Sloam, un experto que estudia la participación política a ambos lados del Atlántico, la desafección entre los jóvenes ayuda a explicar su renuencia a participar en política.

El problema se agrava por el hecho de que el Congreso tenga requisitos de edad mínima para sus miembros, afirma. Los candidatos deben tener 30 años para ser senadores y 25 para ser representantes.

"Una cosa lleva a la otra", comenta Sloam, del Royal Holloway College, de la Universidad de Londres. "Si no hay suficientes jóvenes involucrados en la política en general, no llegarán a ser representantes".

Además, Sloam afirma que los jóvenes son conscientes de que el poder no reside únicamente en la política. Saben que existen muchos otros ámbitos laborales en los que pueden ejercer influencia, incluso sobre los funcionarios electos.

EPA-EFE/REX/Shutterstock Los votantes jóvenes tienden a estar menos comprometidos que sus homólogos de mayor edad.

Para aquellos jóvenes que llegan a ocupar puestos políticos de alto perfil, la siguiente pregunta es si podrán tener éxito, especialmente en lo que respecta a la maternidad.

Durante el verano, las historias de dos jóvenes destacadas que trabajan en Washington plantearon nuevas dudas sobre la compatibilidad entre el trabajo y la maternidad.

Alexandria Ocasio-Cortez, de 37 años, congresista demócrata que asumió el cargo a los 29 años, anunció que había comenzado el proceso de congelación de sus óvulos.

Más tarde, esa misma semana de agosto, Karoline Leavitt, de 29 años, quien había sido nombrada como la secretaria de prensa más joven de la Casa Blanca casi dos años antes, anunció que dejaría el gobierno Trump para dedicar más tiempo a su familia, incluyendo a su bebé recién nacido.

"No puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen mientras dedico el tiempo, la energía y la atención constantes que exige el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca", dijo.

Solo un puñado de mujeres han dado a luz estando elegidas para el Congreso, mientras que unas pocas decenas de legisladoras son madres de niños menores de 18 años. El gobierno federal, al igual que muchos empleadores estadounidenses, no ofrece licencia maternal remunerada.

JD Vance, que con 42 años es uno de los vicepresidentes más jóvenes de la historia de Estados Unidos, reconoció recientemente que tener hijos pequeños podría influir en su decisión de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028. "Tenemos cuatro niños pequeños", dijo expresando sus dudas.

El ejemplo de los países escandinavos

El sistema bipartidista estadounidense se cita también como otro obstáculo para la participación de los jóvenes en la política.

Sloam, el académico londinense, afirma que esto se debe a que solo se representa un abanico relativamente limitado de opiniones. Destaca una investigación que indica que los jóvenes se sienten más motivados por los movimientos sociales o las campañas temáticas que por la política partidista.

En el ámbito de la política partidista, destaca el ejemplo de Mamdani y otros miembros de la izquierda política que parecen estar movilizando el apoyo de los jóvenes fuera de la corriente principal del Partido Demócrata. Sin embargo, advierte que "por el momento, es algo esporádico".

El Partido Republicano ha sufrido su propia escisión durante la última década con la llegada del movimiento MAGA de Trump, que atrajo a un amplio sector de hombres jóvenes en las elecciones presidenciales de 2024.

Según Sloam, algunas democracias europeas demuestran que un entorno político más pluralista puede aumentar la participación juvenil. Los países escandinavos, por ejemplo, que suelen ser multipartidistas, constituyen un claro ejemplo, ya que los partidos en el gobierno de esos países "colaboran con los movimientos sociales para integrarlos en los sistemas políticos".

Al citar países como Noruega, Sloam sugiere que existe un ciclo en el que una mayor participación juvenil y una mayor confianza de los jóvenes en el sistema político conducen a una mayor implicación en la política.

Mirar hacia adelante

Es cierto que algunos legisladores deberían saber cuándo retirarse, argumentan algunos expertos, pero, igualmente, los votantes no deberían perder de vista las cualidades que aporta la edad. Tampoco deberían confundir edad con competencia.

"La edad por sí sola es un indicador muy deficiente de cualquier cosa", afirma Tracey Gendron, profesora de gerontología en la Universidad de Virginia Commonwealth, cuya investigación cuestiona la suposición de que el envejecimiento siempre está vinculado al declive.

"Puede haber una persona de 45 años que sufra depresión o problemas de adicción y que no tenga la capacidad cognitiva necesaria para el puesto", afirma. Y, del mismo modo: "Puede haber una persona de 85 años con una integridad, un criterio político y una sabiduría excepcionales que sea plenamente capaz de desempeñar el trabajo".

Gendron acepta que los políticos estadounidenses no son representativos del perfil de edad de la nación, pero afirma que esto demuestra que hay muchas maneras en que el Congreso podría diversificarse.

"Es curioso que lo llamemos gerontocracia y nos centremos únicamente en la edad", afirma. "Si analizamos la mayoría de los demás aspectos de la representación —género, sexualidad, religión, raza—, tampoco somos representativos en esos ámbitos".

Reuters También se ha hablado de la edad de la demócrata Maxine Waters.

El joven republicano Owen confía en sus posibilidades en Utah, a pesar de que su oponente cuenta con un presupuesto de campaña mucho mayor.

Al hablar de lo que lo motiva como candidato de la Generación Z, menciona temas como el papel de la tecnología en la vida pública, la inmigración y la preocupación por el costo de vida. "Estoy en la etapa inicial de formar mi propia familia y estoy analizando los costos y preguntándome cómo voy a lograrlo", afirma.

Al preguntársele si ve alguna similitud entre su campaña y las de jóvenes candidatos políticos del extremo opuesto del espectro político, responde: "Yo dejaría de lado el marco de 'nosotros contra ellos'. Existe un mensaje bipartidista que muchos estadounidenses de ambos lados del espectro político sienten: que Washington no trabaja para ellos".

Comparte la opinión de Mausser, el socialista demócrata de Nueva York, de que los votantes no deberían elegir necesariamente a un candidato por su juventud: lo que importa son sus ideas.

"Para mí, lo importante es lo que apoyas, por qué luchas y no en qué año naciste", afirma.

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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