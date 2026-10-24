REUTERS/Lisi Niesner En algunos lugares, las autoridades prohibieron que se celebraran protestas. Esta foto es de Lyon.

Una nueva jornada de protestas, con miles de asistentes, se desarrolla en varias ciudades de Francia.

Concentraciones masivas se han visto en París, Lyon y Nantes.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, informó que 135 personas han sido detenidas en diferentes partes del país.

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La policía de París señaló que había incautado armas y máscaras antigás.

Las marchas de hoy se producen tras los disturbios y saqueos del pasado fin de semana, que afectaron a miles de negocios y dejaron más de 2.700 detenidos.

En la capital, donde se cerraron algunas estaciones del metro, se permitió una protesta siguiendo una ruta establecida.

En una publicación en X, la prefectura indicó que sus fuerzas están "en tierra y en el aire para permitir que los manifestantes marchen con seguridad".

Previamente, los agentes de la policía ordenaron a la gente a despejar la Place de la Bastille y dirigirse a la Porte d’Italie, donde se inició la movilización autorizada.

En algunas ciudades se impusieron prohibiciones para celebrar manifestaciones e, incluso, toques de queda.

La policía de Burdeos, en el sur de Francia, informó que algunos manifestantes están lanzando proyectiles, atacando a las fuerzas del orden y levantando barricadas en la Place de la Bourse.

Imágenes procedentes de Lyon muestran a manifestantes corriendo e intentando cubrirse la boca tras el lanzamiento de gases lacrimógenos.

El ministerio del Interior había asegurado que 70.000 policías se desplegarían a lo largo del país, después de que el gobierno fuese acusado de no haberse preparado para las protestas masivas del pasado fin de semana.

Demandas sociales

Estudiantes en las calles de París han hablado con la BBC sobre las protestas.

Julian-Gabriel Dare dice que el movimiento de protesta ha adquirido una dimensión mucho mayor que la de las reivindicaciones iniciales relacionadas con la educación.

"No solo protestamos por nuestras demandas ante el Estado; ahora también protestamos por nuestro derecho a protestar", indica.

"Se trata de nuestra libertad para salir y expresarnos en nuestro país".

REUTERS/Abdul Saboor En una manifestación en París, que contó con la autorización de las autoridades, este joven levanta una pancarta que dice: "Estudiantes y trabajadores de todos los países unidos contra los ricos".

Las movilizaciones comenzaron en septiembre cuando grupos de estudiantes salieron a las calles para denunciar la falta de profesores, el deterioro de las escuelas y las desigualdades educativas en el país.

El viernes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con representantes estudiantiles para discutir medidas para mejorar los estándares de la educación.

Pero las manifestaciones no solo involucran a estudiantes. Miembros de otros sectores de la sociedad francesa han salido a las calles para protestar contra el costo de vida y lo que llaman la inacción del gobierno frente al cambio climático.

Sindicatos, agricultores, transportistas y los "chalecos amarillos", un movimiento que se dio a conocer en 2018 por sus protestas contra la política fiscal de Macron, también se han movilizado.

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