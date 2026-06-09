Getty Images Omar Artan ha sido árbitro oficial de la FIFA desde 2018.

Omar Artan iba a ser el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido de un Mundial, pero fue sacado de la lista oficial de la FIFA para este torneo mundialista de fútbol de 2026 después de que Estados Unidos le negara la entrada a su territorio.

A Artan, nombrado árbitro del año 2025 de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se le negó el pasado sábado la entrada en el Aeropuerto Internacional de Miami y actualmente se encuentra en Turquía.

Las autoridades migratorias de EE.UU. no dieron razones para la repatriación de Artan, pero Somalia es uno de varios países en la lista de prohibición de viaje a EE.UU. introducida por el gobierno del presidente Donald Trump.

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Tras conversar con las autoridades estadounidenses, el organismo rector mundial, la FIFA, comunicó que el destacado árbitro no participará en el torneo.

"La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le negara la entrada de Estados Unidos", dijo en un comunicado.

"La FIFA no está vinculada a los procesos migratorios del país anfitrión, incluyendo la adjudicación de visas, y ha sido informada por las autoridades que el estatus del señor Artan no se cambiará en este momento".

"De acuerdo con eventos anteriores de la FIFA, un gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe el visado y quién es admitido en su país".

El jefe internacional de árbitros Pierluigi Collina creó en Miami un centro de entrenamiento para los 52 árbitros y 88 asistentes del Mundial 2026.

Todos deben permanecer en esa base en Florida para su capacitación y preparación, y por seguridad.

"Tienen un problema con mi país"

Artan dijo que fue sometido a una entrevista de inmigración de 11 horas antes de que se le negara la entrada a Estados Unidos, a pesar de contar con los documentos en regla.

"Estoy muy, muy decepcionado", declaró Artan al New York Times. "Soy simplemente un árbitro que intenta hacer realidad su sueño: el mayor sueño de mi vida, venir a la Copa del Mundo".

"Tenía los documentos en regla y todo lo demás. Tenía el visado correcto", dijo Artan.

Tras la entrevista de inmigración de 11 horas, Artan fue trasladado a una celda de retención separada, donde permaneció detenido varias horas antes de ser embarcado en un vuelo de regreso a Estambul, Turquía.

En diciembre, Trump declaró a la prensa que no quería inmigrantes somalíes en Estados Unidos y que deberían "regresar a su país de origen".

"Creo que tienen un problema con mi país", añadió Artan.

Un funcionario de la embajada somalí en Nairobi informó a la BBC que a Artan se le había emitido un pasaporte diplomático para facilitarle el viaje después de haber tenido anteriormente dificultades con la visa.

En declaraciones a la agencia Reuters, Artan afirmó que, a pesar de las circunstancias, su estado de ánimo era positivo y estaba enfocado en su próximo desafío.

"Quisiera agradecer a la FIFA y a la CAF por su apoyo y me comprometo a mantener mis niveles de arbitraje altos mientras me concentro en el futuro", expresó.

"Quiero agradecer a la familia del fútbol por sus mensajes y les deseo a mis colegas los mejores éxitos durante el Mundial y espero con entusiasmo poder unirme a ellos otra vez en competencias futuras".

La Federación Somalí de Fútbol (SFF) ha contactado a la FIFA solicitando una clarificación urgente.

En conversación con el Servicio Mundial de la BBC, Andrew Giuliani, quien encabeza la Fuerza Especial de Trabajo del Mundial de la Casa Blanca, manifestó: "Mientras que no puedo ahondar en la información derogatoria al respecto, puedo decirles que la decisión tomada por la aduana y la patrulla fronteriza fue la correcta y la apoyo".

Getty Images La comunidad somalí en EE.UU. ha estado en la mira de las políticas del presidente Trump.

Presión contra la comunidad somalí

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Trump ha declarado abiertamente que no quiere inmigrantes somalíes en EE.UU.

Los comentarios se anticiparon a un amplio operativo de deportación iniciado en enero de 2026 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, Minnesota, ciudad con una numerosa comunidad somalí.

Omar Artan fue incorporado como árbitro de la FIFA en 2018.

En 2023 condujo partidos en la Copa Africana de Naciones y en 2025 fue nombrado el mejor árbitro africano del año.

Funcionarios somalíes instaron a la comunidad futbolística mundial a manifestar su apoyo al destacado árbitro.

"Omar Artan es uno de los árbitros más respetados y merece el apoyo de toda la comunidad futbolística", señaló Ciise Aden Abshir, un alto asesor del Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia, citado por la agencia AFP.

"Negarle la entrada a EE.UU. y prohibirle arbitrar los partidos programados no solo lo perjudica personalmente a él sino socava el compromiso del fútbol de imparcialidad, mérito y el espíritu de juego limpio", agregó.

BBC

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