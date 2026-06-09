Donald Trump fue abucheado este lunes en Nueva York durante un partido de baloncesto de las Finales de la NBA.

Los abucheos se produjeron después de que los espectadores con entrada tuvieran que esperar durante horas en filas que se extendían más de dos manzanas fuera del Madison Square Garden, debido a las estrictas medidas de seguridad impuestas por la presencia de Trump.

Los New York Knicks perdieron 111-115 ante los San Antonio Spurs en el tercer partido de la serie final de la NBA (al mejor de siete), lo que redujo la ventaja de los Knicks en la serie a 2-1.

Tras el partido, Trump les dijo a los periodistas: "Creo que fueron mayoritariamente vítores. Hubo mucho ruido y mucho entusiasmo".

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Trump es el primer presidente de EE.UU. en el cargo que asiste a las Finales de la NBA.

Llegada controversial

Getty Images

El lunes por la noche estallaron abucheos cuando una cámara mostró a Trump en las pantallas gigantes del estadio, saludando mientras un cantante interpretaba el himno nacional.

El presidente asistió acompañado por su nieta Kai Trump y el propietario de los Knicks, James Dolan, así como por miembros de su administración, entre ellos el secretario de Transporte, Sean Duffy; el secretario del Interior, Doug Burgum; el administrador de la EPA, Lee Zeldin; y el enviado especial Steve Witkoff.

El presidente republicano, nacido en el distrito neoyorquino de Queens, ha mantenido una relación difícil con su ciudad natal, de marcada tendencia demócrata.

AFP via Getty Images El presidente de EE.UU. apareció en la pantalla gigante del centro del estadio antes del partido.

Trump, quien estuvo en su club de golf de Nueva Jersey durante las primeras horas del día, voló hasta el centro de Manhattan en el helicóptero Marine One. Después, se trasladó al recinto en una caravana de vehículos.

La llegada de Trump provocó el cierre al tráfico peatonal y vehicular de las calles circundantes al Madison Square Garden. Se desplegaron miles de agentes del Departamento de Policía de Nueva York y cientos de efectivos del Servicio Secreto.

Se instalaron barreras metálicas en cada manzana, obligando a los aficionados a superar un estricto control de seguridad similar al de los aeropuertos.

Para los bares de la zona que retransmitían la final, esta habría sido normalmente una noche muy lucrativa; sin embargo, las barreras cortaron el paso de los peatones y dejaron muchos locales vacíos.

Tanto los seguidores descontentos de los Knicks como los ciudadanos que se desplazaban habitualmente por la zona tuvieron dificultades de movilidad.

Un neoyorquino le dijo a la BBC que el fuerte dispositivo de seguridad estaba "arruinando el ambiente de los Knicks".

Esta temporada ha visto un cambio en la suerte de los Knicks, que disputan sus primeras Finales desde 1999 tras décadas siendo uno de los peores equipos de la liga.

Numerosos famosos

Al Bello/Getty Images De izquierda a derecha, los actores Tracy Morgan, Tina Fey, Christine Taylor, Ben Stiller y Timothée Chalamet observan un partido de baloncesto entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden de Nueva York.

Celebridades como Tracy Morgan, Tina Fey, Christine Taylor, Ben Stiller y Timothée Chalamet ocuparon los asientos a pie de pista.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también estuvo presente.

Manhattan estaba abarrotado de aficionados de los Knicks vestidos de naranja y azul; muchos seguían el partido en las calles y en reuniones colectivas.

Las calles alrededor del popular Bryant Park se llenaron de aficionados que se congregaron para ver el partido en comunidad, después de que se cancelara una proyección pública frente al Madison Square Garden —donde se disputaba el encuentro— debido a la visita de Trump.

La gente corría por las calles cerca del Bryant Park, celebrando y vitoreando cada vez que los Knicks anotaban un punto.

Cuando empezó el partido, se vio a algunos aficionados trepando por los andamios de los edificios. Otros, en medio del bullicio de las calles, se agolpaban alrededor de un ordenador portátil para seguir el encuentro.

Un aficionado de 44 años que vio el partido en Bryant Park, comentó que tenía 17 años la última vez que los Knicks llegaron a la final, cuando —al igual que este año— se enfrentaron a los San Antonio Spurs.

Afirmó que las molestias causadas por la visita de Trump resultaron "muy irritantes".

Sin embargo, no todo el mundo estaba enfadado con Trump.

Anthony Pulley, un aficionado de los Knicks de 43 años, declaró a la agencia AFP que, aunque le molestaron los inconvenientes, valoraba positivamente que Trump hubiera asistido al partido.

"Creo que realmente empañó un poco las reuniones para ver el partido", dijo. "Pero está muy bien que quiera venir y formar parte de ello".

Getty Images Trump tiene una larga trayectoria asistiendo a partidos de los Knicks; aquí aparece en una foto de 1993 junto a su esposa de la época, Marla Maples.

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