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España inició este jueves tres días de luto tras la segunda colisión de trenes de alta velocidad registrada este año.

Dos trenes chocaron en la mañana del miércoles cerca de la localidad de Urda, al sur de Madrid, dejando al menos 74 muertos y numerosos heridos, en el peor accidente ferroviario de España en más de una década.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prometió una respuesta rápida para abordar las causas del mortal accidente.

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Estos son los 3 gráficos qué explican qué pasó:

1. Cronología del accidente: cuándo ocurrió

BBC

El accidente ocurrió el miércoles a las 08:54 hora local en un tramo recto de la vía a unos 140 kilómetros al sur de Madrid.

Ambos trenes habían partido de la estación madrileña de Atocha: el tren de Iryo salió a las 7:54 y el de Renfe, seis minutos más tarde.

A las 08:33, el sistema de seguridad que supervisa la velocidad de los trenes falla, lo que provoca la detención de los trenes en la zona. El AVE se detiene cerca de Mora; el Iryo, unos 25 km más al sur.

Según los informes, el tren AVE recibe autorización para continuar "a velocidad normal" y reanuda la marcha a las 08:43. Poco después, choca por detrás al Iryo, que se encontraba detenido.

El tren de Iryo transportaba a 147 personas (146 adultos y un bebé). En el de Renfe viajaban 397 pasajeros.

2. Cuál fue la posible causa del accidente

BBC

Alrededor de las 8:30 de la mañana, un sistema de señalización automática conocido como LZB sufrió un fallo.

Ese sistema tiene como función supervisar la velocidad y el movimiento de los trenes para ayudar a evitar colisiones, manteniendo distancias de seguridad entre ellos.

La avería obligó a detener seis trenes en un tramo de 69 kilómetros de vía, incluidos los dos que se vieron involucrados en la colisión.

Con el sistema automático caído, la circulación pasó a depender de las instrucciones verbales del centro de control de Atocha, que funciona las 24 horas. Desde la oficina se autoriza al tren de Renfe a reanudar su trayecto a pesar del fallo en la señalización.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó la decisión de "inexplicable", apuntando a que una señal en rojo debería haber mantenido el tren detenido, dado que el servicio de Iryo aún se encontraba en la misma vía.

En otro accidente en la misma línea de alta velocidad el 18 de enero de este año, 46 personas murieron y cerca de 300 resultaron heridas.

Reuters reportó que el CEO de la compañía propietaria del Iryo, Fabrizio Favara, había advertido al Senado español hace tres semanas sobre problemas en el sistema de señalización de la red.

Favara hizo estas declaraciones ante una comisión que investiga dos accidentes previos en la misma línea.

3. Cómo quedaron los trenes

La fuerza del impacto hizo que dos vagones del tren Iryo cayeran por un terraplén, quedando parcialmente reducidos a un amasijo de restos retorcidos.

Con una cifra de fallecidos aún provisional, el accidente constituye la catástrofe ferroviaria más mortífera en España desde el descarrilamiento ocurrido en 2013 cerca de Santiago de Compostela, en el noroeste del país, que se cobró la vida de 80 personas.

Mientras se lleva a cabo una investigación para determinar la causa del accidente, han surgido interrogantes sobre el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la seguridad de los pasajeros.

Los servicios ferroviarios permanecen suspendidos entre Madrid y Andalucía.

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