Getty Images Cuauhtémoc Cárdenas fue tres veces candidato a la presidencia de México.

Cuando la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su tesis para graduarse de la licenciatura en Física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, escribió debajo de la fecha de presentación, a modo de explicación: "el año que ganó Cuauhtémoc Cárdenas".

Era 1988. Y la mención era para el reconocido dirigente izquierdista que había perdido las elecciones presidenciales de ese año, en medio de serias denuncias de fraude, y quien este miércoles murió a los 92 años en Ciudad de México.

Hijo del popular presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) y que fue candidato presidencial en tres oportunidades, Cuauhtémoc Cárdenas fue uno de los dirigentes más influyentes en la política mexicana de los años 80.

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Y su legado va más allá: fue uno de los actores fundamentales para el fin de la hegemonía de muchas décadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno federal.

Este miércoles, Sheinbaum, ahora como jefa de gobierno, recordó aquel 1988 en su mensaje de condolencias a la familia del dirigente político.

"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país", señaló la mandataria.

Y añadió: "Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática".

Cárdenas comenzó su carrera política en el PRI, pero un año después de aquellas polémicas elecciones fundó junto a otros dos políticos de izquierda el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De hecho, otro de los fundadores de aquel PRD fue Andrés Manuel López Obrador, quien en 2018 se convirtió en presidente de México. Él también emitió un mensaje de condolencias.

"Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren", expresó López Obrador en un mensaje en X.

La bancada del PRI en el Congreso mexicano también lamentó el fallecimiento de Cárdenas.

Una vida ligada a la política

Cárdenas permaneció décadas en el escenario político mexicano.

Su padre, Lázaro, es recordado como el mandatario que nacionalizó la industria del petróleo en la década de 1930, le dio cobijo a centenares de exiliados españoles de la Guerra Civil y concedió asilo a León Trotski.

A mediados de los años 70, Cuauhtémoc (nombrado así en homenaje al último emperador azteca) se convirtió en senador y gobernador del estado de Michoacán por el entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), antes de lanzarse a la candidatura presidencial en 1988 como opositor al candidato oficial del PRI, Carlos Salinas de Gortari, a nombre del recién formado movimiento disidente Frente Democrático Nacional.

En esas elecciones, una de las más disputadas en la historia del país hasta ese momento, Salinas fue declarado ganador en un resultado que no fue aceptado por muchos de los seguidores de Cárdenas, quienes alegaron fraude.

Un año después vino la fundación del PRD. El mismo que se convirtió en una alternativa al PRI, que por décadas había ejercido un control hegemónico de la política mexicana.

Se postuló nuevamente a la presidencia en 1994, en una contienda que perdió frente a Ernesto Zedillo, del PRI.

En 1997 fue el primer alcalde electo de la Ciudad de México y en 2000 se presentó por tercera vez a la presidencia, que esta vez vio ganador a Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional (PAN), un partido derechista que finalmente fue el que consiguió arrebatarle el poder al PRI en las elecciones.

En los años siguientes, Cárdenas continuó ejerciendo una oposición contra los gobiernos que él consideraba atentaban contra los derechos sociales del país.

Fin del camino político

Para las elecciones de 2006, Cárdenas cedió el liderazgo del PRD para que Manuel López Obrador, AMLO, se presentará como candidato a la presidencia.

Sin embargo, siguió siendo considerado como el "líder moral" del PRD y de la izquierda mexicana en general.

Getty Images En los últimos años participó junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en la conmemoración de la nacionalización del petróleo en México que realizó su padre, Lázaro Cárdenas.

En 2014, debido al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que ocurrió en la localidad de Iguala, decidió renunciar a la colectividad que había fundado 26 años atrás.

"De manera irrevocable presento mi renuncia como miembro del PRD", escribió Cárdenas en una carta dirigida a la dirigencia partidista.

Allí expuso sus evidentes desacuerdos con el entonces director de la colectividad, Carlos Navarrete, quien se encontraba en medio de una polémica porque el alcalde de Iguala, donde ocurrió la desaparición de los estudiantes, estaba involucrado en los hechos y pertenecía al PRD.

Cárdenas criticó la forma en que el partido que él había fundado había manejado la situación. Ese mismo año, AMLO registró como su partido al Movimiento de Renovación Nacional, Morena. (En 2024, el PRD perdió su registro al no alcanzar el mínimo requirido del 3% de los votos).

Poco después, Cárdenas se retiró de la vida política, pero continuó opinando sobre la vida mexicana, desde una visión de "izquierda y respeto de los valores de la Revolución Mexicana".

Poco después se retiró de la vida política, pero continuó opinando sobre la vida mexicana, desde una visión de "izquierda y respeto de los valores de la Revolución Mexicana".

Una de sus últimas apariciones públicas fue en marzo de este año, precisamente al lado de Sheinbaum, en la conmemoración de los 88 años de la nacionalización del petróleo, que fue uno de los principales actos políticos de su padre Lázaro.

Como su padre, su nombre quedará grabado en la historia de México, pero no como presidente.

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