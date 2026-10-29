Abuela Droniak Droniak paga los gastos de su residencia de ancianos con el dinero que gana con los acuerdos publicitarios en las redes sociales.

Lillian Droniak, de 96 años, conocida como la abuela Droniak por sus seguidores en las redes sociales, se hizo viral en junio tras afirmar que su residencia de ancianos la había amenazado con desalojarla por organizar fiestas.

Posteriormente, la residencia confirmó la amenaza, pero llegó a un acuerdo con ella que le permitió seguir organizando fiestas, pero sin suministrar bebidas alcohólicas.

Con 15 millones de seguidores, Droniak ha convertido su personalidad en un negocio lucrativo, ganando lo suficiente con las redes sociales para cubrir los gastos de su residencia de ancianos, que ascienden a US$12.000 al mes.

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Esta abuela de Connecticut, Estados Unidos, es una de las muchas mujeres mayores que alcanzaron fama inesperada en internet, y la mayoría de sus seguidores son lo suficientemente jóvenes como para ser sus nietos.

Desde la moda y la gastronomía hasta las citas y las tareas del hogar, están encontrando nuevos públicos y, en algunos casos, una nueva oportunidad.

"Estoy demostrando que envejecer no es tan malo"

"Siempre supe que tenía lo necesario para ser famosa, solo que no pensé que sucedería a mis 90 años", me dice Droniak, explicando que su nieto comenzó a ayudarla a publicar videos en 2020, inicialmente por aburrimiento.

Ella cree que su atractivo reside en mostrar a los jóvenes que la vida no se detiene al envejecer.

"Creen que los ancianos solo se sientan a mirar una pared, pero yo les estoy demostrando que envejecer no es tan malo. Lo aceptamos, podemos seguir divirtiéndonos y yo sigo saliendo de fiesta de vez en cuando".

Su nieto edita el contenido patrocinado, que incluye colaboraciones con marcas de alimentos y belleza. Además de pagar los gastos de su residencia de ancianos, el dinero también se destina a un fondo universitario para sus bisnietos.

A pesar de ser reconocida por sus fans en público, dice que su fama se siente diferente en la residencia de ancianos.

"No lo entienden porque no usan TikTok", comenta.

"Soy muy exigente con los acuerdos de marca"

Al otro lado del Atlántico, está Viv Truran, una mujer de 82 años, igualmente atrevida y alegre, originaria de Cardiff, una ciudad en el suroeste de Reino Unido.

Comenzó a publicar en Instagram después de perder a su esposo y de que su vecina le sugirió grabar sus coloridos atuendos.

Viv Truran Viv Truran comparte sus coloridos atuendos con sus más de 800.000 seguidores.

Ahora graba dos videos al día desde su habitación, convertida en estudio, en los que muestra su ropa, 22 pares de gafas y dos cajones llenos de bufandas.

"Me levanto por la mañana y no bajo hasta que no he grabado mi video matutino; soy muy estricta con eso".

Además, lleva un cuaderno donde registra sus seguidores y las visualizaciones, y ya va por el quinto.

Truran suele ser abordada por desconocidos, muchas de ellas mujeres de entre 20 y 30 años, que le dicen que tienen "miedo de envejecer" y ella les demuestra que "no es para tanto".

Las marcas también se han dado cuenta y Truran dice que sería "tonta" si no hiciera tratos, pero es selectiva.

Realiza un par de publicaciones patrocinadas al mes, dando prioridad a marcas locales y organizaciones benéficas como Age UK, que le pagó varios miles de dólares por una campaña reciente.

"He rechazado algunos contratos importantes porque no son lo mío. Soy muy exigente con las personas con las que trabajo; la marca tiene que gustarme de verdad".

"Lloro cuando la gente me envía mensajes de todo el mundo"

Naomi Baker, de la agencia de marketing de influencers We Are Social, afirma que los creadores de contenido de mayor edad resultan atractivos para las marcas, ya que suelen tener comunidades "muy consolidadas y leales" con un mayor poder adquisitivo, lo que "conlleva un valor añadido considerable".

Nonna Gracie Nonna Gracie ha sido apodada "la abuela italiana de internet".

Grace Geramita, de 85 años, tiene millones de seguidores que la ven cocinar recetas que lleva preparando durante décadas.

Conocida como Nonna Gracie, se mudó de Italia a Estados Unidos a los 18 años y trabajó en varios empleos a la vez para mantener a sus dos hijas. Ahora gana más de lo que jamás ganó en cualquiera de sus trabajos anteriores.

Su nieto Matthew le sugirió que empezaran a grabar sus videos cocinando hace seis años, pero Geramita no estaba muy convencida, ya que no sabía nada de redes sociales y no "habla muy bien inglés", pero los videos tuvieron mucho éxito.

"Siempre lloro cuando la gente me envía mensajes de todas partes del mundo", dice.

Gran parte de su contenido va más allá de la comida: dice que quiere transmitir la "tradición de reunir a la familia alrededor de la mesa".

Baker, de We Are Social, afirma que esto forma parte del atractivo de las abuelas de TikTok, ya que "ofrecen consuelo en un mundo incierto".

Según ella, su contenido positivo también puede funcionar como una "abuela virtual" para sus seguidores.

Barbara Costello Barbara Costello dice que mucha gente la ve como la madre o la abuela que nunca tuvieron.

Ese es sin duda el caso de Barbara Costello. Esta exmaestra de 77 años ahora comparte videos sobre cocina, limpieza y tareas del hogar en sus cuentas de Brunch with Babs.

Sus seguidores le dicen que les recuerda a sus propias madres y abuelas, y algunos la llaman "la madre que nunca tuve".

"Hace poco, una estudiante universitaria se me acercó en un restaurante para decirme que mi libro de cocina la había ayudado durante su primer año viviendo de forma independiente, y me puso muy contenta".

Costello trabaja con marcas, pero dice que tiene que pensarlo bien antes de decidir si quiere que su nombre aparezca en un producto.

Comenta que lo mejor de ser creadora es ver a antiguos alumnos en las firmas de libros con sus propios hijos.

"Es como cerrar un ciclo. De verdad que no puedo creer que esta sea mi vida".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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