Getty Images Barbara Figiel y su esposo Jeff Wetherelland son dos de los de alrededor de 200 pasajeros estancados en Camboya

La compañía de un crucero de lujo que realizaba un viaje de varios años alrededor del mundo anunció que suspenderá sus operaciones debido a los costos extraordinariamente altos del combustible, dejando a los pasajeros varados en Camboya.

Villa Vie Residences, la empresa operadora del Villa Vie Odyssey, con sede en EE.UU., informó que está gestionando con los pasajeros los planes de desembarque y "los arreglos de alojamiento temporales".

Se desconoce cuántas personas iban a bordo, pero el buque, de casi 200 metros de eslora, tiene capacidad para 650 pasajeros. Zarpó de Belfast en octubre de 2024 para realizar un viaje continuo alrededor del mundo.

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Los precios mundiales del combustible se han disparado desde que Estados Unidos e Israel comenzaran una guerra contra Irán a finales de febrero.

El operador del barco dijo que el costo mensual del combustible por camarote en algunas zonas de Asia ha aumentado hasta los US$8.000, frente a los US$1.800 previos.

Última medida

Villa Vie Residences El Villa Vie Odyssey llevaba más de 750 días de viaje alrededor del mundo cuando hizo escala en Camboya.

Villa Vie Residences dijo haber tomado "medidas significativas para reducir el consumo de combustible, incluido recorrer el itinerario más lentamente y aumentar los tiempos de estancia en puerto".

Sin embargo, dichas medidas resultaron insuficientes para "compensar el extraordinario incremento de los costos del combustible".

"Trasladarle el aumento entero a los residentes no es una solución realista", decía el comunicado.

La empresa dijo que dedicará los próximos 60 días a la "reestructuración y recapitalización", aunque "ningún resultado está garantizado", indicó.

Según reportes, había alrededor de 200 pasajeros a bordo cuando se les ordenó desembarcar en la ciudad portuaria camboyana de Sihanoukville, una población costera que alguna vez fue tranquila y que ha ganado notoriedad mundial en los últimos años como centro de casinos chinos y centros de estafas.

Según su página web, se esperaba que el viaje del Villa Vie Odyssey durara 3 años y medio y abarcara casi 150 países.

La salida sufrió retrasos mientras el barco estaba en reparación, lo que dejó a los pasajeros varados en Belfast durante meses y le costó a la compañía millones de libras.

El barco llevaba más de 750 días circunnavegando el océano cuando anunció el martes la suspensión de su viaje, lo que significa que sus pasajeros quedarían varados en Camboya.

Getty Images Los pasajeros quedaron varados en Sihanoukville, un pueblo conocido por la presencia de casinos chinos y bandas de estafadores.

Los pasajeros Lanette Canen y Johan Bodin le dijeron a la BBC que el director ejecutivo de Villa Vie Residences les informó a las 6 de la mañana del martes que debían abandonar el complejo antes de las 2 de la tarde del mismo día.

La pareja aseguró que los pasajeros conocían desde hace tiempo las dificultades financieras de la compañía.

Un posible inversionista subió a bordo del barco para realizar una investigación exhaustiva, pero el acuerdo finalmente no prosperó.

"Incluso entonces, seguíamos esperando que apareciera un inversor milagroso", dijeron.

"Aunque había indicios de que esto iba a pasar, todavía nos costaba creerlo cuando pasó de verdad. Quedamos destrozados. Sentíamos que nuestro sueño se había hecho añicos".

"Ha habido muchos abrazos y lágrimas mientras los residentes se apoyan mutuamente y asimilan lo sucedido."

Otra viajera, Holly Hennessey, dijo que a los pasajeros del barco se les pidió anteriormente que consideraran pagar un recargo por combustible debido al aumento vertiginoso de los precios mundiales, y que su itinerario se vio "severamente reducido".

Algunas personas decidieron desembarcar y viajar por tierra, contó.

"No estaba en mi lista de lugares donde pensaba pasar mucho tiempo", le dijo Hennessey a la BBC desde Camboya.

"Estamos todos en hoteles diferentes; hay varios compañeros de tripulación en el mismo hotel en el que me alojo. Simplemente estamos esperando".

Canen y Bodin afirmaron que la ubicación en Camboya era "un lugar difícil para desembarcar" por la distancia a un aeropuerto internacional importante.

El final de un sueño

Getty Images Los pasajeros dijeron que la compañía les dio un aviso de horas para abandonar la embarcación.

Según la página web de la compañía, durante su estancia a bordo del Villa Vie Odyssey, los pasajeros tuvieron acceso a varios bares y restaurantes, una terraza con piscina y una cancha de pickleball.

Las residencias permanentes en sus camarotes tenían precios que oscilaban entre los US$120.000 y los US$440.000. Dichos camarotes también estaban disponibles para alquilar desde US$3.500 al mes.

El año pasado, la compañía lanzó un programa de residencia vitalicia para que las personas pudieran pasar sus años de jubilación en el mar.

En 2024, días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ganara su segundo mandato, Villa Vie Residences anunció un paquete de cuatro años llamado Skip Forward ("Salta adelante").

En aquel momento, su director ejecutivo le dijo a Fox Business que era el "producto perfecto para aquellos que dijeron que se irían de EE.UU. si 'XYZ' ganaba las elecciones".

Para Canen y Bodin, la experiencia "mereció la pena", a pesar de que fue más corta de lo esperado.

"Nos encantaron nuestros dos años en el Odyssey: las aventuras, los lugares que visitamos y los amigos que hicimos por el camino".

Muchos de los pasajeros ya han hecho planes para "establecerse juntos fuera del barco, de modo que esas amistades y ese sentimiento de comunidad continúen en tierra firme", contaron.

La pareja planea pasar unos días en Sihanoukville antes de viajar a diferentes partes del sudeste asiático mientras "deciden cuál será su próximo capítulo".

Pero otros, como Hennessey, han decidido quedarse en Camboya con la esperanza de que el Odyssey zarpe pronto de nuevo.

"Hasta que digan que hemos terminado, terminado de verdad, no me rendiré. Jamás podría replicar este estilo de vida. ¿La idea de volver a casa? Sería tan trivial", dijo.

"Camboya no es el peor lugar para pasar el rato".

* Información adicional de Thanya Doksone.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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