- Hay al menos 68 muertos y decenas de heridos tras el choque entre dos trenes de alta velocidad cerca de Urda, en Toledo, España.
- Si bien se investigan las causas, el ministro de Transportes de España dijo que la colisión fue provocada por una decisión "inexplicable" desde el centro de control provocó la colisión.
- El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmó estar "consternado", mientras que la mayoría de los partidos políticos suspendieron sus pre campañas para las elecciones generales de fines de noviembre.
- Más de 540 personas viajaban en los trenes que cumplían la ruta entre Madrid y Sevilla.
Al menos 68 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España tras una decisión "inexplicable" del centro de control
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