Getty Images Esta es la primera vez en los 14 años de liderazgo de Xi que la asistencia a la principal reunión política anual del Partido Comunista cae por debajo de 300 personas.

Un número récord de 33 miembros fueron expulsados del Partido Comunista de China al concluir su principal reunión política anual, que registró el mayor número de asientos vacíos jamás visto.

Al quinto pleno de la asamblea asistieron 279 miembros del Comité Central, en comparación con los 315 que participaron en el cuarto pleno en octubre de 2025 y los 364 del tercero en julio de 2024.

Si bien las reuniones recientes se centraron en reformas económicas y en cuestiones sociales y de desarrollo, la disciplina de partido ocupó un lugar central en la reunión de esta semana.

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El presidente Xi Jinping ha convertido la lucha contra la corrupción en un pilar central de su gobierno desde que asumió el poder en 2012, calificándola como la "mayor amenaza" para el partido.

"Frenar el desorden"

16 de los 33 miembros expulsados pertenecen al ejército, según un comunicado emitido el jueves, que marcó el final de la reunión a puerta cerrada de cuatro días celebrada en un hotel de Pekín.

No está claro de qué cargos específicos están acusados estos miembros más allá de "graves infracciones disciplinarias y legales". Este tipo de acusaciones amplias se han vuelto habituales en la campaña anticorrupción de Xi.

Esta se ha convertido ahora en "un esfuerzo por consolidar y mantener la autoridad", afirma Chong Ja Ian, investigador de Carnegie China, un centro de estudios con sede en Singapur.

"La campaña continuará y se expandirá dependiendo de qué tan seguro se sienta Xi, más que de cualquier problema real de corrupción", sostiene el investigador.

Getty Images La reunión del Partido Comunista se celebró a puerta cerrada en Pekín.

En su comunicado, el partido afirmó haber "afrontado de frente la cruda realidad de que el liderazgo del partido se había debilitado o vaciado en ocasiones" y que continuaría "imponiendo una estricta autodisciplina en el partido, incluso volviendo el cuchillo contra sí mismo para… frenar el desorden"".

Las últimas expulsiones elevan el número total de miembros destituidos durante el tercer mandato de Xi a la cifra récord de 51, frente a los 35 y 5 de su primer y segundo mandato, respectivamente.

Más allá del pleno, el principal organismo de control anticorrupción de China informó que 680.000 personas en todo el aparato del partido han sido sancionadas en los primeros nueve meses de este año.

Esta es también la primera vez en los 14 años de liderazgo de Xi que la asistencia al pleno cae por debajo de 300 personas. El actual Comité Central inició su mandato en 2022 con más de 370 miembros.

Los analistas sostienen que Xi no considera como corrupción solo los actos de soborno o malversación, sino también la impureza ideológica y, fundamentalmente, la deslealtad.

En enero, advirtió sobre los "cuadros hipócritas" que profesan lealtad política pero desobedecen órdenes y actúan en función de su propio interés.

¿Quiénes cayeron en la purga?

Entre los altos cargos expulsados se encuentran el exjefe del partido en Xinjiang, Ma Xingrui, y los exgenerales Zhang Youxia y Liu Zhenli.

Los comunicados oficiales que anunciaron su destitución afirmaban que habían "violado gravemente la disciplina y las normas [del partido]", lo que se interpreta generalmente como un eufemismo para referirse a la corrupción.

La purga de la cúpula militar ha sido particularmente significativa, y Neil Thomas, Lobsang Tsering y Shengyu Wang, del Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática, la han descrito como "algo sin precedentes".

"Esto plantea serias dudas sobre el liderazgo organizativo y la preparación para el combate, incluso mientras China continúa presentando nuevo y formidable armamento militar", escribieron.

Zhang también fue vicepresidente de la Comisión Militar Central, que controla las fuerzas armadas. La comisión, que inicialmente contaba con siete miembros, se ha reducido a solo dos: Xi como presidente y Zhang Shengmin como vicepresidente.

Getty Images Ma Xingrui, exlíder del partido en Xinjiang, es una de las figuras más relevantes que fueron expulsadas.

Ma y Zhang Youxia fueron miembros del Politburó. Su destitución, junto con la del exgeneral He Weidong en 2025, significó que ese poderoso organismo central, compuesto por 24 miembros, llegara a tener solo 21.

Zhang Shengmin fue ascendido al máximo órgano de decisión en el quinto pleno, elevando el número total a 22.

El exdiplomático de renombre Liu Jianchao, que desapareció de la vida pública en julio del año pasado, también figura entre los que han sido purgados.

"Xi no tiene reparos en destituir a las personas a las que ha ascendido", afirma Chong. "El hecho de que lo haga a su antojo y con poca oposición subraya lo inexpugnable que es su posición en este momento".

Los planes de Xi para el futuro

Los analistas creen que una de las razones del mayor énfasis en la disciplina de partido —que muchos interpretan como lealtad— es el Congreso del Partido del próximo año, en el que se votará para elegir a su próximo líder.

Se prevé que haya una reorganización del liderazgo en 2027, pero muchos analistas esperan que Xi Jinping se mantenga en el cargo por un cuarto mandato o más.

Ningún líder ha permanecido en el poder durante tanto tiempo, excepto Mao Zedong, el fundador de la China comunista.

Según Thomas, Xi tiene motivos para "examinar con mayor detenimiento a la próxima generación", dado el declive de tantos miembros del comité actual.

"Las estrellas emergentes de hoy tienden a ser relativamente jóvenes, cuentan con antecedentes tecnocráticos y tienen conexiones con la red política de Xi", afirma, y añade que "las filas de los líderes provinciales son un lugar prometedor donde buscar".

Según los analistas, se espera que, en última instancia, Xi domine la selección de personal en el XXI Congreso del Partido, lo que afianzará aún más su control sobre el partido y el país.

"El objetivo de Xi es consolidar aún más el poder en torno a sí mismo… Las conclusiones del pleno sugieren que pretende estar en el centro de China y del Partido Comunista en el futuro previsible", afirma Chong.

"Sin embargo, a largo plazo, dicha concentración de poder podría allanar el camino a un vacío de poder más grave cuando Xi envejezca y su ritmo de vida disminuya".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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