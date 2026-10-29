Reuters La fuerza multinacional en Haití ha tenido dificultades para penetrar en las zonas de Puerto Príncipe donde las pandillas tienen el control.

El Salvador desplegó a más de 2.000 soldados en Haití como parte de una misión para recuperar a cuatro de sus militares que desaparecieron en el país caribeño hace casi dos semanas.

El "despliegue robusto" fue comunicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, a principios de esta semana, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador en un comunicado el miércoles.

Bukele afirmó que los soldados también prestarían apoyo en las "operaciones de seguridad en curso contra las pandillas en Haití", continuó el parte de prensa.

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Las tensiones entre los dos países se han intensificado tras la desaparición de cuatro técnicos de la fuerza aérea que trabajaban en Haití contra las pandillas como parte de una fuerza militar respaldada por la ONU.

"Operación a gran escala

Los cuatro soldados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) regresaban a su base en un vehículo blindado cuando fueron emboscados en una zona de la nación insular caribeña controlada por grupos armados llamados Croix-des-Bouquets.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del reclamo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador afirmó que la "operación a gran escala" contó con el apoyo de varios países y organizaciones internacionales.

A principios de esta semana, Haití entregó cuatro cadáveres a las fuerzas especiales alegando que pertenecían a los militares desaparecidos, pero Bukele afirmó que no coincidían.

Dijo que uno de los cadáveres era de un niño y que otro vestía el uniforme militar de otro país.

La semana pasada, Bukele amenazó en una publicación de X con acabar con las pandillas de Haití, diciendo que replicaría las medidas que tomó en El Salvador si no liberaban a los salvadoreños.

En octubre del año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la ampliación de las competencias del GSF para hacer frente al empeoramiento de la violencia de las pandillas en Haití.

La fuerza multinacional ha tenido dificultades para penetrar en las zonas donde las pandillas tienen el control. Según la ONU, más de 5700 personas murieron este año en Haití a causa de la violencia relacionada con las pandillas, y estas controlan gran parte de la capital.

Haití ha sido asolado por la violencia de las pandillas durante años, pero la situación ha empeorado en el vacío político que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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