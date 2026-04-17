BBC Un almacén utilizado como centro de detención del ICE en el estado de Utah.

Una mujer francesa de 86 años que fue detenida a principios de abril por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos fue liberada y ya se encuentra en su país de origen.

Marie-Thérèse se mudó de Francia a EE.UU. el año pasado, tras reavivar un romance de la década de 1960 con un estadounidense, y estaba detenida en un centro de ICE en el estado de Luisiana.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, confirmó que Marie-Thérèse había regresado al país el viernes por la mañana, y añadió: "Nos complace que así sea".

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El New York Times, citando a uno de sus hijos, informó que ella aún vestía su uniforme de prisión —el cual estaba cubierto de manchas y agujeros— cuando él y sus hermanos se reencontraron con ella en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle.

"Se encontraba en estado de shock y estaba física y espiritualmente exhausta tras el calvario", declaró.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos —organismo que supervisa ICE— comunicó a la BBC a principios de esta semana que una "extranjera indocumentada procedente de Francia", cuyo nombre coincidía con el de Marie-Thérèse, había ingresado al país en junio de 2025 y había excedido la vigencia de su visado de 90 días.

El hijo de Marie-Thérèse, originaria de la ciudad de Nantes, dio la voz de alarma hace unos días después de que su madre fuera arrestada en Anniston, Alabama, a principios de abril.

"Le esposaron las manos y los pies como si fuera una criminal peligrosa", declaró al medio francés Ouest-France.

Getty Images Agentes de ICE capturaron a Marie-Thérèse en Alabama.

Una larga historia de amor

Marie-Thérèse se mudó a Estados Unidos tras reencontrarse con Billy, un hombre estadounidense con quien no tuvo contacto durante 50 años, pero que había sido su amor de juventud.

Ambos se conocieron en la década de 1960, cuando Billy era un soldado destinado en la base de la OTAN en Saint-Nazaire y ella trabajaba como secretaria.

Billy regresó a Estados Unidos en 1966. Él y Marie-Thérèse perdieron el vínculo, cada uno se casó en su respectivo país y tuvieron hijos.

Sin embargo, ambos retomaron el contacto en 2010 y se visitaron mutuamente junto con sus respectivos cónyuges, reportó Ouest-France.

Para 2022, ambos habían enviudado y comenzaron una relación sentimental.

Billy era un "hombre encantador y adorable", comentó el hijo de Marie-Thérèse, y la pareja estaba enamorada "como si fueran adolescentes".

Se casaron el año pasado y Marie-Thérèse se trasladó a Alabama, donde pidió una residencia permanente que le otorgaría el derecho de permanecer en Estados Unidos.

Sin embargo, ella aún no había recibido la "tarjeta verde" cuando Billy falleció repentinamente en enero, por lo cual su estatus migratorio quedó en el limbo.

Poco después de la muerte de Billy, el hijo de este y Marie-Thérèse habrían entrado en una disputa por la herencia.

El hijo de Billy "la amenazó, la intimidó e incluso llegó al extremo de cortarle el suministro de agua, internet y electricidad", contó el hijo de ella a Ouest-France.

Marie-Thérèse contrató a un abogado, pero fue detenida por ICE el día antes de una audiencia programada. Los vecinos alertaron a sus hijos.

No existen pruebas de que haya sido una denuncia del hijo de Billy lo que condujo a su madrastra a un centro de detención de ICE.

La intervención de Francia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia intervino en el caso y, antes de ser liberada, Marie-Thérèse recibió una visita consular, según declaró su hijo a los medios franceses.

Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, ICE ejecuta la iniciativa de deportaciones masivas de su gobierno.

Tanto su presupuesto como su misión se han ampliado considerablemente y la agencia desempeña una función clave en la expulsión de migrantes indocumentados de Estados Unidos.

El hijo de Marie-Thérèse comentó que su historia "parecía sacada de una mala película estadounidense".

"Cada mañana me despierto y me repito que nada de esto es real, que todo ha sido solo una pesadilla", dijo días antes de que su madre regresara a Francia.

BBC

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