El estrecho de Ormuz ha sido "declarado completamente abierto" durante el "periodo restante del alto el fuego", anunció este viernes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.
"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el periodo restante del alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada tal como ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán", declaró en una publicación en la red social X.
Estados Unidos anunció a principios de esta semana que iniciaría un bloqueo naval de Ormuz después de que Irán cerrara de facto durante varias semanas el canal de transporte de petróleo más transitado del mundo en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes al régimen de los ayatolás.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de agradecimiento en su red Truth Social este viernes poco después del anuncio iraní sobre la reapertura del estrecho.
El anuncio provocó de inmediato una fuerte bajada en los precios del petróleo, un moderado descenso del dólar y subidas en las bolsas.
Noticia en desarrollo.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Compartir esta nota