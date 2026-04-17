Getty Images El cantante alcanzó fama mundial con su tema Romantic Homicide (en español, "Homicidio romántico").

El cantante estadounidense D4vd fue arrestado en relación con la muerte de una adolescente que desapareció el año pasado, informó la policía.

Estrella de TikTok cuyo nombre legal es David Anthony Burke, D4vd fue objeto de una investigación por parte de un gran jurado en torno al presunto asesinato de Celeste Rivas Hernández, una joven latina de 14 años cuyos restos fueron hallados en el vehículo Tesla del cantante en septiembre.

El Departamento de Policía de Los Ángeles comunicó este jueves que el artista de 21 años se encuentra detenido sin derecho a fianza y que el caso será presentado ante la Oficina del Fiscal de Distrito el lunes.

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El cantante ha guardado un silencio casi total respecto al caso; no obstante, sus representantes habían declarado anteriormente que él estaba cooperando con las autoridades.

La BBC se puso en contacto con sus representantes para solicitar comentarios sobre el arresto, sin respuesta al momento de publicar este artículo.

La policía confirmó este jueves que había detenido a Burke por el "asesinato de Celeste Rivas".

Las interrogantes en torno al caso se habían ido acumulando desde el 8 de septiembre, fecha en que se descubrieron los restos de la joven en un depósito de vehículos remolcados en Hollywood, después de que las autoridades recibieran reportes sobre un olor fétido que emanaba de un auto.

Según consta en los documentos judiciales, el 8 de septiembre de 2025, los investigadores hallaron la cabeza y el torso de la joven —ya en estado de descomposición— dentro de una bolsa para cadáveres en el maletero delantero de un vehículo Tesla registrado a nombre de D4vd en una dirección de Texas.

El médico forense del condado declaró que el cuerpo presentaba un estado de "descomposición severa" y pospuso la determinación de la causa de la muerte a la espera de concluir la investigación forense.

Las autoridades indicaron que la joven podría haber estado muerta "durante varias semanas" antes de que se produjera el hallazgo de su cuerpo.

Hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna causa oficial de la muerte de la adolescente; durante meses, las autoridades se limitaron a señalar que estaban tratando el caso como una investigación por muerte.

En noviembre, un juez ordenó que se sellaran los registros relativos al fallecimiento de la adolescente, con el fin de garantizar que los agentes policiales recibieran la información del médico forense antes de que se hiciera pública.

Los detalles que lo incriminan

Getty Images Un sitio de recuerdo de Celeste Rivas Hernández.

La falta de información en torno a esta macabra muerte avivó la intriga y generó un gran revuelo en redes sociales, donde numerosos usuarios han formulado hipótesis sobre la posible conexión entre la joven y el cantante, conocido por su éxito Romantic Homicide (en español, "Homicidio romántico").

Un gran jurado comenzó a escuchar las pruebas del caso en diciembre; sin embargo, el arresto de D4vd, efectuado este jueves, constituye el primer avance significativo en la investigación en los últimos meses.

Más detalles sobre el caso surgieron en documentos judiciales después de que la familia del cantante fuera citada desde Texas por un tribunal de California para testificar ante el gran jurado.

Cuando Dawud Burke, padre de D4vd, impugnó la citación ante un tribunal de Texas, incluyó material del caso de California que no había estado disponible para el público anteriormente.

Los documentos, obtenidos por la BBC, confirmaron que D4vd había sido identificado como un "objetivo" de una investigación del gran jurado en Los Ángeles y que podría ser objeto de un proceso judicial por un cargo de asesinato.

Entre los escasos detalles compartidos públicamente con anterioridad se incluía el hecho de que Rivas Hernández llevaba puesto un top tipo bandeau, unos leggings negros de talla pequeña y joyas —incluido un pendiente de botón de metal amarillo y una pulsera de cadena del mismo material— en el momento en que se encontró su cuerpo.

También tenía un tatuaje con la inscripción "Shhh…" en el dedo índice; una marca casi idéntica a la que el propio cantante lleva en su dedo índice.

Poco después del hallazgo del cuerpo, el cantante de Here With Me canceló su gira mundial, lo que marcó el principio del fin de su carrera en el pop y su notorio alejamiento de los focos.

La policía de Los Ángeles había informado previamente que había allanado la mansión en Hollywood Hills donde él residía, situada a solo unas cuadras del lugar donde su vehículo Tesla había sido remolcado.

Asimismo, la imagen del cantante fue retirado de las campañas publicitarias de la marca estadounidense Hollister y del gigante del calzado Crocs.

La cantante Kali Uchis, intérprete del tema "Telepatía", también anunció que retiraría la colaboración que ambos habían realizado, titulada Crashing.

Getty Images David Anthony Burke, más conocido como D4vd.

BBC

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