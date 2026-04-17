A los 11 años le cantaron por primera vez el "Cumpleaños Feliz" en español sus compañeros de clase.

Escapando de la guerra en Gaza, Rahaf llegó hace unos meses a vivir a Chile , el país que alberga a una de las mayores y más antiguas colonias palestinas fuera de Medio Oriente.

Ella está contenta, comosu madre, Enas Al-Ghoul, una ingeniera gazatí que inventó un innovador sistema de recolección de agua para salvar vidas y que ahora está implementando en las zonas secas del país sudamericano.

Tras hacer una travesía de más de 13.000 kilómetros para llegar a Chile, ellas forman parte del capítulo más reciente de una larga historia de oleadas migratorias que comenzó hace más de un siglo cuando los palestinos, principalmente católicos ortodoxos provenientes de Cisjordania, llegaron a Chile escapando del Imperio Otomano.

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Se calcula que en Chile hay entre 300.000 y 500.000 palestinos, aunque la cifra no es exacta porque no se ha realizado un censo oficial. De todos modos, es una colonia bastante grande en relación a los 20 millones de habitantes que tiene el país.

"Somos de clanes", dice el arquitecto jubilado, Llamal Misleh, durante una conversación en el Club Palestino del barrio Las Condes, una de las zonas más ricas de la capital.

Y es que una parte importante de los palestinos chilenos han creado grandes empresas que les han permitido acumular fortunas generacionales y tener influencia dentro de las élites políticas y económicas.

BBC Macarena Chahuán en el estadio del Club Deportivo Palestino, en Santiago.

Pero también hay palestinos, o paisanos, como se les dice en Chile, dueños de pequeños negocios o empleados que viven disgregados por todo el país.

De ahí viene ese el dicho: "En cada pueblo de Chile hay un cura, un policía y un paisano".

Las huellas de la comunidad

La colonia palestina ha dejado sus huellas. Tiene su propio equipo de fútbol profesional -Club Deportivo Palestino-, que se fundó en 1920, y le ha dado vida al barrio Patronato, en la comuna de Recoleta, conocido por sus tiendas, restaurantes y panaderías.

En ese barrio existe una calle llamada Palestina, donde vive la ingeniera Enas Al-Ghoul y también Hossam Qudaih, un joven gazatí de 21 años recién llegado que estudia español con el sueño de convertirse en médico y quizás, algún día, traer a sus padres y hermanos que quedaron en Gaza.

Su profesora de español es Macarena Chahuán, una chilena de origen palestino que trabaja como maestra de árabe y de danza Dabke.

"Me gusta que acá haya una minipalestina", me dice en su casa de Santiago.

"Siempre sentía la necesidad de estar más cerca de Palestina, y me di cuenta de que el idioma era lo único que me iba a permitir poder comprender y poder sentirme parte de eso".

Una tarde de domingo, después del almuerzo familiar, me cuenta que para ella, ser palestina, es "pararse con una postura digna y resiliente".

BBC

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