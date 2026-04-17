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Irán declaró este viernes "completamente abierto" el estrecho de Ormuz mientras persista el alto el fuego en vigor alcanzado con Estados Unidos e Israel tras semanas de bombardeos.

"El paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el periodo restante del alto el fuego", declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una publicación en la red social X.

Araghchi destacó que la reapertura del canal marítimo por donde pasa un 20% del petróleo mundial se ha ordenado "en consonancia con el alto el fuego en Líbano".

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Israel dejó de atacar territorio libanés este jueves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que se había alcanzado un acuerdo de cese el fuego de 10 días de duración para Líbano.

El 8 de abril Irán y EE.UU iniciaron un alto el fuego temporal tras semanas de bombardeos y en medio del aumento de la presión internacional.

Sin embargo, Teherán mantenía cerrado Ormuz, a lo que Estados Unidos respondió con el anuncio de un bloqueo naval de todos los barcos salidos de puertos iraníes en el estrecho.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este viernes un mensaje de agradecimiento en su red Truth Social poco después del anuncio iraní sobre la reapertura del estrecho.

Trump publicó que el estrecho de Ormuz está "completamente abierto y listo para los negocios".

Sin embargo, matizó que el bloqueo naval que su país impone a los buques vinculados a Irán en Ormuz "seguirá plenamente vigente" hasta que su negociación con Teherán "esté completada al 100%".

"Este proceso debería avanzar muy rápidamente, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados", concluyó Trump.

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El anuncio de la reapertura de Ormuz provocó de inmediato una fuerte bajada en los precios del petróleo, un moderado descenso del dólar y subidas en las bolsas.

En estos momentos hay en marcha un proceso negociador entre Thererán y Washington con mediación de países como Pakistán, en el que ambas partes buscan un acuerdo más amplio que incluiría garantías de navegación en el estrecho de Ormuz y compromisos sobre el programa nuclear iraní.

La importancia de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una ruta marítima por donde se transporta aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Su geografía —es un canal estrecho e intrincado— ha permitido a Irán utilizarlo como herramienta de presión a lo largo de este conflicto, impidiendo selectivamente el paso de embarcaciones y provocando coin ello fuertes subidas en los precios del petróleo.

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Delimitado al norte por Irán y al sur por Omán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), este corredor —que tiene solo unos 50 km de ancho en su entrada y salida, y cerca de 33 km en su punto más estrecho— conecta el Golfo con el mar Arábigo.

Ormuz posee la profundidad suficiente para permitir el paso de los mayores superpetroleros del mundo y es utilizado tanto por los principales productores de petróleo y GNL de Medio Oriente como por sus clientes.

En 2025 pasaron cada día por el estrecho de Ormuz unos 20 millones de barriles de petróleo y productos derivados, según estimaciones de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA).

Esto representa un volumen de comercio energético de casi US$600.000 millones al año.

El petróleo proviene no solo de Irán sino también de otros Estados del Golfo, tales como Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los EAU.

La misión europea en Ormuz

Los principales líderes europeos celebraron el anuncio de la reapertura de Ormuz y anunciaron una misión conjunta dirigida a garantizar la navegación de los buques petroleros y comerciales por el estrecho, así como a detectar y eliminar minas colocadas por Irán para disuadir el tráfico marítimo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que Francia y Reino Unido liderarán "tan pronto como las condiciones lo permitan" esta misión internacional "estrictamente pacífica y defensiva" para proteger la libertad de navegación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó la importancia de restablecer "las condiciones de libre tránsito que existían antes de la guerra" y oponerse a cualquier intento de privatizar el estrecho y a cualquier tipo de sistema de peaje.

Por su parte, el canciller Friedrich Mertz indicó que Alemania está dispuesta a contribuir a la misión para promover la libertad de navegación con la posible participación de sus fuerzas armadas en actividades como la eliminación de minas.

Mientras, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que aportará unidades navales a esta misión para brindar garantías al sector del transporte marítimo.

BBC

No hay una solución rápida para devolver a la normalidad el transporte marítimo en Ormuz

Jonathan Josephs

Reportero de negocios de BBC News

La reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán es una buena noticia a primera vista, pero la realidad podría ser más compleja.

Las principales navieras han insistido reiteradamente en que su máxima prioridad es la seguridad de sus tripulaciones y buques.

Es probable que quieran ver un cese sostenido de las hostilidades antes de decidir que pueden regresar a la que hasta hace poco era una ruta crucial para el transporte marítimo mundial.

Pese a la muerte de 10 marineros, las navieras de menor tamaño han mostrado una mayor disposición a asumir dichos riesgos.

La comparación más cercana se remonta al momento en el que los buques evitaron la ruta a través del mar Rojo y el canal de Suez después de que los rebeldes hutíes lanzaran ataques a embarcaciones en diciembre de 2023.

Transcurrieron más de dos años antes de que comenzara un retorno limitado, que solo se concretó después de que pasaran varios meses sin que se produjera ningún ataque.

No obstante, existen dos diferencias fundamentales en lo que respecta al estrecho de Ormuz.

En primer lugar, no existe una ruta alternativa; y, en segundo lugar, el transporte de enormes cantidades de petróleo y gas es de vital importancia para la economía global, por lo que hay mayores incentivos para retomar la ruta.

BBC

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