Reuters El presidente de Ucrania y su primera ministra en el lugar del ataque.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó de la muerte de al menos 11 personas en una oleada de ataques rusos, los cuales además provocaron un incendio en un importante monumento religioso de Kyiv.

Cuatro personas murieron en los ataques contra la capital ucraniana, mientras que cinco miembros de los equipos de rescate perdieron la vida cuando trataban de sofocar un incendio que causó un ataque en la ciudad nororiental de Járkov, según dijeron las autoridades.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. Reuters La Catedral de la Dormición del Monasterio de las Cuevas de Kyiv arde después del impacto de ataques rusos con misiles y drones.

EPA Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso contra la Catedral de la Dormición.

La Catedral de la Dormición, del siglo XI, sufrió daños considerables en lo que Zelensky calificó como "uno de los mayores crímenes rusos contra la cultura cristiana en la actualidad".

Rusia negó haber atacado el lugar.

Por otra parte, un ataque con drones ucranianos en la ciudad rusa de Tula causó la muerte de tres personas e hirió a otras tres —entre ellas un niño de un año—, según informaron las autoridades locales.

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Los ataques con drones y misiles incendiaron edificios y automóviles y dejaron a más de 140.000 personas sin electricidad en Kyiv, según dijo el alcalde, Vitali Klitschko.

La mayor parte de Ucrania se encontraba bajo alerta de ataque aéreo el lunes por la mañana.

Los ataques en Kyiv, que afectaron a varios edificios residenciales, dejaron al menos 23 heridos. Zelensky informó que un total de 53 personas habían resultado heridas en toda Ucrania.

Patrimonio histórico

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Reuters Zelensky visitó la catedral junto a la primer ministra Yulia Sviridenko.

La Catedral de la Dormición forma parte del Monasterio de las Cuevas de Kyiv (Lavra de Kyiv-Pechersk), un conjunto arquitectónico de edificios monásticos declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este lunes se podía ver un enorme boquete en un lateral de la iglesia, con llamas saliendo del tejado parcialmente destruido.

Zelensky dijo que Rusia lanzó 70 misiles y 611 drones en el ataque nocturno, y que el incendio ya se había extinguido.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se unió al líder ucraniano para condenar el ataque.

"Nada justifica este ataque contra nuestro patrimonio universal", declaró Macron en X.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó de "crímenes de guerra" los ataques contra la catedral y la población civil ucraniana.

Estos ataques se producen antes de la reunión de líderes mundiales del G7 que tendrá lugar esta semana en Francia, en la que la guerra en Ucrania figura en la agenda.

Zelensky dijo que la respuesta en esa reunión tenía que ser "decisiva y significativa: más presión sobre el agresor y más ayuda a Ucrania en materia de defensa aérea, principalmente con misiles antibalísticos".

El fin de la guerra

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El líder ucraniano había dicho anteriormente que había hablado con el presidente EE.UU., Donald Trump, sobre los esfuerzos para poner fin al prolongado conflicto.

Rusia dijo que un misil de defensa aérea Patriot, de fabricación estadounidense, había impactado en la catedral, posiblemente después de un fallo en el disparo. No presentó pruebas para respaldar esa afirmación.

El ejército ruso declaró que su "ataque masivo" tenía como objetivo instalaciones militares ucranianas.

Esta no es la primera vez que la catedral de Kyiv resulta afectada desde la invasión a gran escala de Ucrania lanzada por Rusia en 2022.

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En enero, ataques rusos dañaron varios edificios del complejo del Monasterio de las Cuevas de Kyiv (Kyiv-Pechersk Lavra), según informó en ese momento el Ministerio de Cultura de Ucrania.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio quedó casi totalmente destruido, a excepción de su torre sureste, según indica la UNESCO en su sitio web.

El organismo de la ONU condenó el ataque contra "uno de los lugares de mayor importancia espiritual y cultural de Ucrania".

"Los daños a estas instituciones privan a las comunidades del acceso a la cultura, la educación y los espacios compartidos, elementos esenciales para la recuperación y la cohesión social", dijo la organización en un comunicado.

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