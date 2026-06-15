Getty Images El hecho ocurrió en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, Brasil.

Seis personas murieron en la mañana de este domingo tras un choque en el aire de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, según informó el Cuerpo de Bomberos Militares de la ciudad.

En la lista de pasajeros, a la que tuvo acceso BBC Brasil, se encuentran el youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi; el director de cine y videoclips Lucas Vignale, también argentino, y el cantante estadounidense Nickel Oliver Tree.

La nómina de tripulantes del segundo helicóptero solo incluye al piloto, identificado como Charles Marsillac.

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La Policía Civil de Río de Janeiro afirma que los nombres de las víctimas aún no se han hecho públicos oficialmente debido a que los cuerpos están carbonizados.

Gaspi, de 23 años, ganó popularidad con videos de humor y entrevistas realizadas a personas desconocidas en la calle. Su canal de YouTube tiene casi 3 millones de suscriptores.

"Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo", publicaron en la cuenta del canal de streaming Blender, donde trabajaba Gaspi.

Según el teniente coronel Fábio Contreiras, portavoz del Cuerpo de Bomberos, la dependencia recibió la llamada pidiendo ayuda alrededor de las 9 de la mañana.

Cuando unos 50 bomberos llegaron al lugar, encontraron dos aeronaves completamente envueltas en llamas, separadas por unos 100 metros.

Según su relato, los helicópteros se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos y provocaron un gran incendio que afectó a por lo menos a 15 vehículos.

"Observamos que el fuego podía extenderse a los edificios contiguos precisamente por el potencial de propagación de un vehículo eléctrico, debido a sus baterías de iones de litio", enfatizó.

En un comunicado, la Policía Civil informó que se solicitó el peritaje y que los agentes se encuentran trabajando para determinar la causa de los hechos.

BBC

"Gringo en Brasil"

En su publicación más reciente en Instagram, Nickel Oliver Tree hablaba de su viaje a Brasil.

En el video humorístico titulado "Gringo 24 horas en Brasil", compartido con 2,3 millones de seguidores, el cantante estadounidense luce una camiseta de la selección brasileña y en varias escenas está acompañado por brasileños.

En el video se corta el pelo, juega al fútbol, hace una barbacoa y pasea en moto.

Una de las personas que aparece en el contenido es el influencer brasileño Thiago Alcântara, conocido como Iae Break, quien compartió una foto con el artista el domingo con la leyenda "No puedo creer que te hayas ido".

En una imagen publicada en sus historias de Instagram junto a Oliver Tree, el productor musical Victor WAO declaró que también él iba a estar en el helicóptero, pero que no pudo ir "en el último segundo".

"Si alguien tiene la información de contacto de los representantes o la familia de Oliver Tree, por favor envíenmela. No hemos encontrado a nadie para informarles de su fallecimiento", dijo en otra publicación, en la que añadió: "¡Descansa en paz, hermano, eras un genio!".

Oliver Tree se preparaba para emprender una gira europea. Tenía conciertos programados para la primera semana de julio en Lisboa, Madrid, Barcelona y Roma.

El director audiovisual Lucas Vignale había compartido un último post en Instagram posando con el Cristo Redentor en el fondo, con el pie de imagen "#dios".

Getty Images Uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos eléctricos y provocó un incendio.

Con información de Julia Braun y Camilla Veras Mota de BBC News Brasil.

BBC

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