Captura de pantalla del Instagram @Gaspipd Con 23 años, Gaspi era uno de los creadores de contenido más populares de Argentina.

El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz y el cantante estadounidense Oliver Tree figuran entre las seis personas que murieron en una colisión aérea entre dos helicópteros ocurrida la mañana del domingo en Río de Janeiro, Brasil.

Gaspar Prim Díaz, conocido como "Gaspi", se había consolidado como uno de los creadores de contenido más populares de Argentina gracias a sus entrevistas callejeras provocativas y al humor particular de sus videos.

A sus 23 años, acumulaba 2,9 millones de suscriptores en YouTube y 3,5 millones de seguidores en Instagram.

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Por su parte, Oliver Tree, de 32 años, se encontraba en medio de una gira mundial cuando ocurrió el accidente, registrado sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de la ciudad.

Según informaron las autoridades, uno de los helicópteros se precipitó contra el estacionamiento de un concesionario, lo que provocó un incendio que afectó a cerca de 20 vehículos.

Imágenes difundidas por medios brasileños muestran el momento en que una de las aeronaves cae desde el cielo, seguido de intensas llamas y una densa columna de humo que se eleva desde el lugar del impacto.

El Cuerpo de Bomberos Militares del Estado de Río de Janeiro indicó que recibió el aviso del accidente alrededor de las 09:00 hora local (12:00 GMT).

Las autoridades ya han iniciado una investigación para esclarecer las causas de la colisión.

Getty Images Oliver Tree acababa de iniciar una gira mundial y tenía previsto presentarse en Lisboa, Portugal, el 1 de julio.

Los demás ocupantes del primer helicóptero fueron el cineasta audiovisual argentino Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza. En la segunda aeronave viajaba únicamente el piloto, identificado como Charles Marsillac.

El teniente coronel Fabio Contreiras, portavoz del departamento de bomberos, declaró a CNN Brasil que aún se desconocen las circunstancias exactas del accidente .

"Los restos del avión están esparcidos a lo largo de cientos de metros, por lo que la información de la que disponemos sigue siendo muy preliminar […], necesitamos obtener las grabaciones y los vídeos para comprender exactamente qué ocurrió ", dijo.

"Gracias por tu arte"

Gaspi nació en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002. Comenzó a publicar contenido en 2015 y alcanzó gran popularidad a partir de 2021 gracias a sus reportajes callejeros en YouTube, algunos de ellos de tono políticamente incorrecto.

En 2022 fue elegido "YouTuber del Año" en los Coscu Army Awards.

Tras alejarse durante un tiempo de las redes sociales, en 2024 publicó el video La vuelta de Gaspi, en el que habló abiertamente de los problemas de salud mental que lo llevaron a tomar una pausa.

Su estilo de humor provocador generó varias controversias. Algunas de sus grabaciones fueron eliminadas por distintas plataformas al considerarse inapropiadas.

BBC

En 2025 participó en la quinta edición de La Velada del Año, un evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el español Ibai Llanos.

El mes pasado había anunciado el lanzamiento de una nueva serie en el canal de YouTube del equipo de Blender titulada Gaspi visita tu hogar, en la que recorría casas y entrevistaba a sus dueños.

"Este es mi nuevo proyecto y me apasiona mucho. ¡Espero que les guste!", escribió en su cuenta de Instagram con motivo del estreno del primer episodio.

El equipo del canal de streaming Blender le rindió homenaje este domingo con una publicación en su cuenta oficial de Instagram: "Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre, amigo".

"Tenías tanta vida por vivir"

Oliver Tree Nickell nació en 1993 en Santa Cruz, California, y alcanzó la fama en 2016 tras hacerse viral en redes sociales.

Reconocido por su característico corte de pelo estilo tazón, se hizo popular con temas como Life Goes On, Miss You y Alien Boy.

El artista acababa de iniciar una gira mundial. Su último concierto tuvo lugar en São Paulo, Brasil, el pasado 6 de junio.

AFP via Getty Images Vista aérea de uno de los helicópteros que se estrelló en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Tenía previsto presentarse en Lisboa, Portugal, el 1 de julio, y posteriormente en Glasgow, Manchester y Londres en septiembre.

Diversas figuras del mundo del entretenimiento le rindieron homenaje.

El youtuber y músico KSI, quien colaboró con Tree en la canción Voices, expresó su pesar en una publicación en X.

"No puedo creer que tenga que escribir esto. Tienes 32 años. Deberías seguir aquí. Todavía tenías tanta vida por vivir, tanta música por hacer y tanto contenido por crear. Eres una leyenda y siempre lo serás. Todavía no me lo creo. Me siento fatal. Te quiero, hermano", escribió.

Tree fue nominado a los Brit Awards en 2024 por su canción Miss You, en colaboración con el productor alemán Robin Schulz.

En 2020, además, estableció un récord mundial Guinness al construir el patinete más grande del mundo, con 4,16 metros de altura y 3,13 metros de longitud.

BBC

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