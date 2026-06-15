Getty Images El presidente de EE.UU. confirmó el anuncio de Pakistán en sus redes sociales.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó este domingo que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

"Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha alcanzado el acuerdo de paz entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán", escribió Sharif en X, quien ha actuado como mediador en el conflicto.

"Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", agregó, diciendo que la ceremonia oficial de la firma del acuerdo será el próximo viernes en Suiza.

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El primer ministro de Pakistán agradeció a Qatar, Arabia Saudita y Turquía "por sus inmensas contribuciones" para alcanzar el acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la información de que su país ha llegado a un acuerdo con Irán.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado", escribió Trump en Truth Social mientras participaba de una cena familiar en la Casa Blanca por su 80 cumpleaños.

"Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin restricciones y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", sostuvo.

"¡Barcos del mundo, arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!", agregó.

Getty Images Donald Trump dijo que espera que el petróleo vuelva a fluir tras la firma del acuerdo del viernes.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, confirmó mediante una llamada telefónica en la televisión estatal iraní que se ha cerrado un acuerdo con Estados Unidos y que la firma oficial tendrá lugar en Suiza este viernes.

"Esta noche se anunciará el fin inmediato y permanente de la guerra y de las operaciones militares en diversos frentes, incluido Líbano", declaró el funcionario iraní.

Asimismo, añadió que se levantaría el bloqueo naval estadounidense contra Irán.

Minutos antes, el canal de noticias de la televisión estatal iraní había informado que se había alcanzado un acuerdo, aunque le había atribuido la noticia a una declaración del primer ministro de Pakistán.

En el anuncio de la televisión estatal, el presentador dijo que Estados Unidos "se vio obligado a firmar un acuerdo para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán y el Eje de la Resistencia".

La televisión estatal y algunos medios iraníes presentaron el acuerdo como una victoria para Irán.

La agencia de noticias AFP informó que el gobierno de EE.UU. tiene previsto enviar al vicepresidente JD Vance a la firma del acuerdo en Ginebra del viernes.

Las repercusiones

En un segundo mensaje, Trump dijo que ha logrado lo que otros presidentes no pudieron e insistió en que el acuerdo "traerá paz y seguridad a toda la región".

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo este viernes, para llevar a cabo labores de retirada de minas, el petróleo volverá a fluir desde ambos extremos, tanto para la región como para el mundo".

Para el corresponsal ante el Departamento de Estado de BBC, Tom Bateman, el acuerdo estaba listo para concretarse debido a que Trump se encontraba bajo presión debido al aumento sostenido de los precios de la gasolina en EE.UU.

Bernd Debusmann Jr, corresponsal de BBC en la Casa Blanca, sostiene que se espera que Trump reclame para sí una victoria, tanto en la guerra así como ante futuras negociaciones.

Getty Images EE.UU. atraviesa la inflación más alta desde abril de 2023.

Por su parte, Frank Gardner, corresponsal de seguridad de BBC, argumenta que cualquier medida que libere el estrecho de Ormuz será bien recibida no solo por la industria naviera mundial y la economía global, sino también por Irán.

"La República Islámica se ha esforzado parea no dar a Donald Trump la satisfacción de saber hasta qué punto le está perjudicando el bloqueo naval de sus puertos en el Golfo, pero el daño a la economía iraní ha sido enorme", sostuvo.

Los precios del petróleo han caído tras darse a conocer el acuerdo.

El estrecho permanecía prácticamente cerrado desde poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero.

BBC

Pocos detalles sobre el acuerdo

Por Anthony Zurcher, corresponsal en Norteamérica de BBC News

El anuncio de un acuerdo con Irán le ha dado a Donald Trump un oportuno regalo de cumpleaños, aunque esté envuelto en incertidumbre.

En la publicación en redes sociales con la que anunció el acuerdo, el presidente de EE.UU. afirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto al transporte marítimo comercial y que EE.UU. levantará su bloqueo naval.

"¡Que fluya el petróleo!", exclamó Trump.

Sin embargo, más allá de eso, los detalles son escasos.

Al parecer, el destino del programa nuclear de Irán –la razón declarada por Trump para iniciar la guerra– quedará sujeto a futuras negociaciones.

Y si algo ha quedado claro, tras décadas de intentos por persuadir y presionar a Irán para que abandone sus ambiciones nucleares, es que no hay garantías de que se logren avances, aun cuando un 'memorando de entendimiento' establezca las bases para futuras negociaciones diplomáticas.

No obstante, el acuerdo de este domingo debería ayudar como mínimo a aliviar –si no a eliminar por completo– parte de la tensión que el conflicto había generado en la economía mundial, así como parte de la presión política que se venía acumulando sobre Trump a consecuencia de eso.

Esto contribuye a que la situación vuelva al estado previo al inicio de la guerra, aun cuando los objetivos más ambiciosos de Trump permanezcan, por ahora, sin cumplirse.

BBC

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