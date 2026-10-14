La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos El hombre fue encontrado con vida cerca de la costa de Florida.

Un hombre cubano fue hallado el lunes 12 de octubre flotando sobre una pequeña balsa de espuma y madera apenas más grande que su cuerpo frente a la costa de Florida, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Según CBP, el migrante se encontraba a unos 26 kilómetros de la costa de Key Biscayne, un cayo frente a la ciudad de Miami, cuando una persona lo vio desde un bote y reportó el caso a la Guardia Costera.

"Nuestras unidades marítimas de Miami y Fort Lauderdale y la Guardia Costera de EE.UU. acudieron al lugar, localizaron al hombre y le prestaron atención de emergencia".

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El Departamento de Bomberos y Rescate del condado de Miami-Dade confirmó que el hombre se encontraba a salvo y no requería atención médica. Posteriormente, fue trasladado a un buque guardacostas "para continuar con los procedimientos correspondientes", agregó CBP en su comunicado.

La imagen divulgada por las autoridades mostraba al hombre sentado sobre una embarcación improvisada con dos trozos grandes de espuma, unos palos de madera y cuerdas. No se le ve llevando ningún equipaje además de sus zapatos y una botella de agua.

En redes sociales circularon otras imágenes, al parecer de momentos posteriores a su rescate, en las que se le veía arropado por una tela blanca y bebiendo agua.

Medios cubanos de Miami identificaron al hombre de la balsa como Enrique René Reyes Martínez, de 38 años, citando a su familia.

BBC News Mundo se contactó con la familia, pero no recibió respuesta inmediatamente.

Futuro incierto

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos

El futuro del hombre de la foto es incierto.

En el pasado, los cubanos que lograban cruzar el estrecho de la Florida por mar y pisar territorio estadounidense podían quedarse en el país y, al cabo de un año, pedir la residencia permanente.

Pero esa política, conocida como "pies secos, pies mojados", fue revocada en 2017, y actualmente los cubanos que llegan en balsa enfrentan un alto de riesgo de ser repatriados.

El pasado 10 de septiembre, un guardacostas estadounidense regresó a Cuba a 14 migrantes que fueron hallados también en una embarcación precaria cerca de Las Bahamas.

"Los cubanos no deberían arriesgar sus vidas haciéndose a la mar para intentar entrar ilegalmente en Estados Unidos", afirmó en su momento el teniente comandante de la Guardia Costera Jon Girot.

Agregó que las autoridades estadounidenses mantienen una fuerte presencia en toda la región con el objetivo de interceptar embarcaciones que intentan llegar a EE.UU.

En su comunicado al respecto del hombre hallado cerca de Key Biscayne, CBP señaló: "este incidente pone de relieve el peligro extremo que supone intentar migrar ilegalmente por vía marítima".

"Estas travesías pueden tener un desenlace fatal", agregaba el comunicado.

La profunda crisis económica, los apagones y la escasez de combustible que vive Cuba ha seguido impulsando a los cubanos a abandonar la isla.

Sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones reportó recientemente que cada vez más cubanos eligen otros países de América Latina como su destino.

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