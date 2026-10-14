Hakan Öniz Los buzos encontraron tres anclas de piedra, como parte de los repuestos que los barcos llevaban cuando se trataba de viajes largos.

El naufragio más antiguo del mundo fue descubierto frente a las costas de Turquía, según informó un equipo de arqueólogos.

Los expertos creen que tiene una antigüedad de entre 4.400 y 4.700 años, lo que corresponde a la Edad del Bronce Temprana, y es aproximadamente la misma época en que se construía la Gran Pirámide de Guiza.

La estructura de madera del barco no sobrevivió, pero las tinajas de cerámica que transportaba yacían en el fondo del mar y, sorprendentemente, algunas aún conservan restos de su contenido.

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Los arqueólogos que encontraron el barco dicen que medía unos 10 metros de largo y que era una embarcación mercante que transportaba mercancías a través del mar Mediterráneo.

"El naufragio es una cápsula del tiempo en el fondo del mar", dijo el profesor Hakan Öniz, de la Universidad de Akdeniz en Turquía, quien dirigió la expedición de la Asociación de Arqueología del Mediterráneo.

Hakan Öniz Las ánforas fueron recuperadas y llevadas a bordo del buque donde se desarrolla la investigación.

¿Qué encontraron?

Los restos del naufragio se encuentran cerca de la costa de la isla Kekova, en Antalya, Turquía. Los artefactos están dispersos en una pendiente submarina, a tan solo 30 metros bajo las olas.

Se encontraron tres grandes anclas de piedra, así como más de 30 vasijas de cerámica para almacenar alimentos, llamadas ánforas.

El hecho de que no quedara ningún resto de madera del barco impidió el uso de técnicas como la datación por radiocarbono, que mide una forma de carbono en materiales orgánicos, para determinar su antigüedad.

En cambio, los arqueólogos analizaron la forma de las ánforas. Los estilos de cerámica, que cambian con el tiempo, están vinculados a períodos específicos.

La cerámica de Kekova es singular, con dos asas, una nervadura en el centro y una base plana.

Öniz afirmó que este diseño coincidía con otras ánforas desenterradas en Egipto y el Medio Oriente, cuya antigüedad se estimaba entre 4.400 y 4.700 años.

"Comparando las técnicas de decoración… podemos afirmar, sin lugar a dudas, que estos restos son de la Edad del Bronce Temprana. Esto es 100% seguro".

Hakan Öniz Tras miles de años bajo el agua, los frágiles artefactos están siendo cuidadosamente analizados y conservados.

¿Qué analizan los expertos?

Los buzos de la expedición sacaron las vasijas a la superficie, donde ahora están siendo cuidadosamente conservadas después de tantos miles de años bajo el agua.

Karin Sowada, arqueóloga de la Universidad Macquarie en Australia, examinó las ánforas tras su recuperación. Algunas estaban intactas y le sorprendió comprobar que aún contenían un residuo viscoso y brillante.

"Miré dentro y casi me desmayo. No podía creer la cantidad de residuos que se veían. No eran solo manchas… aún quedaba mucho material", señaló.

El equipo está trabajando ahora para averiguar exactamente qué se transportaba en las ánforas.

"Podría ser aceite de oliva, podría ser vino, podrían ser resinas de árboles", dijo Sowada.

"Es posible que [el residuo] sea en realidad el resultado de la reutilización de los frascos. Es decir, estos frascos son enormes; no son cosas que simplemente se envían y luego desaparecen. La gente los habría vaciado al recibirlos y, potencialmente, los habría usado durante muchísimos años".

BBC

Los restos del naufragio y su cargamento también están arrojando luz sobre el comercio en el mundo antiguo.

Los arqueólogos afirman que el barco inició su viaje desde algún punto de la costa oriental del Mediterráneo.

Creen que transportaba mercancías a la antigua ciudad de Troya, en lo que hoy es el noroeste de Turquía, o al pueblo minoico de Creta.

Hakan Öniz Los buzos trabajaron bajo el agua para excavar cuidadosamente los artefactos.

Viajar por mar estaba plagado de peligros, especialmente alrededor de la isla Kekova, donde las fuertes corrientes y los vientos se han cobrado la vida de muchos barcos.

En la zona hay cientos de restos, y la Asociación de Arqueología Mediterránea se especializa en encontrarlos y estudiarlos.

Öniz afirma que cuando bucea entre lo que quedó de este naufragio, lo primero que piensa es en las vidas de las personas que estuvieron relacionadas con el barco.

"Somos los primeros humanos que hemos tocado estos objetos después de 5.000 años".

"Siempre pensamos en los marineros… en los productores de las ánforas y en la persona que las transportaba sobre sus hombros hasta el barco, y en las mujeres que esperaban a sus maridos y que, lamentablemente, no pudieron regresar".

El pecio es propiedad del ministerio de Cultura de Turquía.

Su ministro, Mehmet Nuri Ersoy, declaró que los objetos recuperados se exhibirán en el nuevo Museo de Arqueología Subacuática del Mediterráneo en Antalya, cuando abra sus puertas en los próximos meses.

Hakan Öniz La profundidad implicaba que los buceadores solo podían pasar 30 minutos seguidos explorándola.

El descubrimiento en Kekova encabeza ahora la lista de los naufragios más antiguos del mundo.

Anteriormente, el récord lo ostentaba un pecio hallado frente a la costa de Dokos, una isla del sur de Grecia, que data de hace unos 4.200 años.

El pecio intacto más antiguo que se conoce, del que aún se conserva la madera, fue hallado en el Mar Negro, frente a la costa de Bulgaria. Data de hace unos 2.400 años.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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