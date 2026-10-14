La fotografía fue tomada bajo el agua y tiene un color azul verdoso intenso. En el centro se observa una gran roca con forma de escudo, con dos agujeros ligeramente separados en un extremo y otro en el otro. Mide aproximadamente 1 metro de diámetro. Se trata de una de las tres anclas de barco encontradas en el yacimiento. Un trozo de papel está pegado al ancla con la inscripción "KET 26 - 44". Una regla de medir roja y blanca, utilizada por arqueólogos, yace en el fondo marino, en el extremo con los dos agujeros. A la derecha del ancla de piedra, y ligeramente por encima, donde el fondo marino desciende, un buzo la observa con lo que parece ser una linterna subacuática. A la izquierda se aprecian algunas rocas planas parcialmente cubiertas de arena.

Hakan Öniz
Los buzos encontraron tres anclas de piedra, como parte de los repuestos que los barcos llevaban cuando se trataba de viajes largos.

El naufragio más antiguo del mundo fue descubierto frente a las costas de Turquía, según informó un equipo de arqueólogos.

Los expertos creen que tiene una antigüedad de entre 4.400 y 4.700 años, lo que corresponde a la Edad del Bronce Temprana, y es aproximadamente la misma época en que se construía la Gran Pirámide de Guiza.

La estructura de madera del barco no sobrevivió, pero las tinajas de cerámica que transportaba yacían en el fondo del mar y, sorprendentemente, algunas aún conservan restos de su contenido.

Los arqueólogos que encontraron el barco dicen que medía unos 10 metros de largo y que era una embarcación mercante que transportaba mercancías a través del mar Mediterráneo.

"El naufragio es una cápsula del tiempo en el fondo del mar", dijo el profesor Hakan Öniz, de la Universidad de Akdeniz en Turquía, quien dirigió la expedición de la Asociación de Arqueología del Mediterráneo.

Dos personas con batas de laboratorio, guantes azules y mascarillas examinan algunas de las ánforas recuperadas. Están sentadas a una mesa en la parte trasera de un barco de buceo, a la sombra del techo. La persona de la izquierda, con el pelo recogido, observa una ánfora intacta. Con un bisturí, raspa suavemente la superficie cerca del cuello. Sobre la mesa hay otras cuatro ánforas parciales. Otra persona, sentada ligeramente detrás y a la izquierda, examina otro fragmento de cerámica. Al fondo, en la cubierta del barco, se ven seis cajas de plástico con más fragmentos de cerámica extraídos del fondo marino. Las rocas de la costa se divisan justo detrás de la popa, y parte de una bandera roja, sujeta a un mástil, cuelga en la esquina superior derecha.

Hakan Öniz
Las ánforas fueron recuperadas y llevadas a bordo del buque donde se desarrolla la investigación.

¿Qué encontraron?

Los restos del naufragio se encuentran cerca de la costa de la isla Kekova, en Antalya, Turquía. Los artefactos están dispersos en una pendiente submarina, a tan solo 30 metros bajo las olas.

Se encontraron tres grandes anclas de piedra, así como más de 30 vasijas de cerámica para almacenar alimentos, llamadas ánforas.

El hecho de que no quedara ningún resto de madera del barco impidió el uso de técnicas como la datación por radiocarbono, que mide una forma de carbono en materiales orgánicos, para determinar su antigüedad.

En cambio, los arqueólogos analizaron la forma de las ánforas. Los estilos de cerámica, que cambian con el tiempo, están vinculados a períodos específicos.

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La cerámica de Kekova es singular, con dos asas, una nervadura en el centro y una base plana.

Öniz afirmó que este diseño coincidía con otras ánforas desenterradas en Egipto y el Medio Oriente, cuya antigüedad se estimaba entre 4.400 y 4.700 años.

"Comparando las técnicas de decoración… podemos afirmar, sin lugar a dudas, que estos restos son de la Edad del Bronce Temprana. Esto es 100% seguro".

Primer plano de una ánfora en el laboratorio del barco. El asa del recipiente sobresale hacia la izquierda. Una mujer de pelo largo castaño, con bata blanca y mascarilla, trabaja en la superficie de la ánfora con una pequeña herramienta eléctrica. Es blanca, mide unos 10 cm de largo y tiene una luz en el extremo. La sostiene con la mano derecha y apoya la ánfora con la izquierda. La zona que ha limpiado cuidadosamente es de color marrón anaranjado y empiezan a verse algunos patrones negros. El resto de la superficie de la ánfora está cubierta por un depósito blanco. La arqueóloga observa a través de una lupa en el extremo de un brazo mecánico, ya que su trabajo requiere mucha precisión. Al fondo se ve una pantalla de ordenador negra.

Hakan Öniz
Tras miles de años bajo el agua, los frágiles artefactos están siendo cuidadosamente analizados y conservados.

¿Qué analizan los expertos?

Los buzos de la expedición sacaron las vasijas a la superficie, donde ahora están siendo cuidadosamente conservadas después de tantos miles de años bajo el agua.

Karin Sowada, arqueóloga de la Universidad Macquarie en Australia, examinó las ánforas tras su recuperación. Algunas estaban intactas y le sorprendió comprobar que aún contenían un residuo viscoso y brillante.

"Miré dentro y casi me desmayo. No podía creer la cantidad de residuos que se veían. No eran solo manchas… aún quedaba mucho material", señaló.

El equipo está trabajando ahora para averiguar exactamente qué se transportaba en las ánforas.

"Podría ser aceite de oliva, podría ser vino, podrían ser resinas de árboles", dijo Sowada.

"Es posible que [el residuo] sea en realidad el resultado de la reutilización de los frascos. Es decir, estos frascos son enormes; no son cosas que simplemente se envían y luego desaparecen. La gente los habría vaciado al recibirlos y, potencialmente, los habría usado durante muchísimos años".

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Mapa que muestra Europa, Medio Oriente y África. El punto de partida del viaje está marcado en la costa del mar Mediterráneo, la isla Kekova está marcada (en la costa sur de Turquía), Troya está marcada (en el noroeste de Turquía) y Creta está marcada (en el sur de Grecia). Se indica una posible ruta que el barco siguió desde la costa mediterránea hasta la isla de Kekova, y luego sus posibles destinos: Troya o Creta.

BBC

Los restos del naufragio y su cargamento también están arrojando luz sobre el comercio en el mundo antiguo.

Los arqueólogos afirman que el barco inició su viaje desde algún punto de la costa oriental del Mediterráneo.

Creen que transportaba mercancías a la antigua ciudad de Troya, en lo que hoy es el noroeste de Turquía, o al pueblo minoico de Creta.

Un buzo, en la parte superior izquierda de la imagen, trabaja bajo el agua para desenterrar una ánfora. Viste un traje de neopreno negro con letras blancas y una franja amarilla. Lleva gafas negras. Un tubo largo, similar al de una aspiradora, se utiliza para retirar la arena que cubría la carga del barco. En primer plano, ligeramente a la derecha, se encuentra una ánfora. Está cubierta en su mayor parte por una costra rocosa multicolor y reposa sobre una pequeña cornisa, aunque se aprecian algunas zonas de arcilla rojiza. Un trozo de papel con números y letras escritos está adherido a la ánfora. A la derecha y detrás se observa una pequeña cresta rocosa.

Hakan Öniz
Los buzos trabajaron bajo el agua para excavar cuidadosamente los artefactos.

Viajar por mar estaba plagado de peligros, especialmente alrededor de la isla Kekova, donde las fuertes corrientes y los vientos se han cobrado la vida de muchos barcos.

En la zona hay cientos de restos, y la Asociación de Arqueología Mediterránea se especializa en encontrarlos y estudiarlos.

Öniz afirma que cuando bucea entre lo que quedó de este naufragio, lo primero que piensa es en las vidas de las personas que estuvieron relacionadas con el barco.

"Somos los primeros humanos que hemos tocado estos objetos después de 5.000 años".

"Siempre pensamos en los marineros… en los productores de las ánforas y en la persona que las transportaba sobre sus hombros hasta el barco, y en las mujeres que esperaban a sus maridos y que, lamentablemente, no pudieron regresar".

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El pecio es propiedad del ministerio de Cultura de Turquía.

Su ministro, Mehmet Nuri Ersoy, declaró que los objetos recuperados se exhibirán en el nuevo Museo de Arqueología Subacuática del Mediterráneo en Antalya, cuando abra sus puertas en los próximos meses.

La foto fue tomada bajo el agua y tiene un tono muy azulado. Muestra a cinco buceadores comenzando a nadar hacia el pecio. Algunos están más cerca de la cámara que otros. Uno, a la izquierda de la foto, está bastante cerca de la cámara y se puede ver el rastro de burbujas que sube a la superficie desde su tanque de aire. La sombra del extremo del barco de buceo se puede ver en el centro y en la parte superior de la foto. A la izquierda hay un grupo de cuatro buceadores que regresan a la superficie desde el pecio. Se sujetan a un aro mientras esperan a esta profundidad durante un tiempo determinado, respirando oxígeno puro, para asegurarse de no sufrir la enfermedad por descompresión al salir del agua.

Hakan Öniz
La profundidad implicaba que los buceadores solo podían pasar 30 minutos seguidos explorándola.

El descubrimiento en Kekova encabeza ahora la lista de los naufragios más antiguos del mundo.

Anteriormente, el récord lo ostentaba un pecio hallado frente a la costa de Dokos, una isla del sur de Grecia, que data de hace unos 4.200 años.

El pecio intacto más antiguo que se conoce, del que aún se conserva la madera, fue hallado en el Mar Negro, frente a la costa de Bulgaria. Data de hace unos 2.400 años.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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