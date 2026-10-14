Getty Images El internet satelital de Starklink es clave para las operaciones militares de Ucrania.

Las nuevas restricciones para los misiles que se conectan a la red de internet Starlink han interrumpido las "misiones" de Ucrania en el campo de batalla, advirtió un asesor del presidente Volodymyr Zelensky.

Serhiy Beskrestnov aseguró que Ucrania no había sido informada sobre los límites de velocidad a 160 km/h aplicados de forma imprevista por la empresa SpaceX de Elon Musk.

Starlink es una herramienta vital que permite al gobierno de Ucrania guiar eficazmente los drones hacia objetivos rusos y, al mismo tiempo, proteger el espacio aéreo ucraniano.

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Durante las últimas dos noches, misiles balísticos rusos han impactado en objetivos de la capital ucraniana sin previo aviso, antes de que pudieran sonar las sirenas de ataque aéreo.

Beskrestnov afirmó que la decisión de SpaceX "no puede ser una coincidencia y está relacionada con la situación política actual".

La empresa estadounidense no ha hecho comentarios al respecto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y Moscú controla actualmente alrededor del 20% del territorio ucraniano.

¿Qué implica el límite?

Ucrania depende de los sistemas satelitales de EE. UU. para rastrear los misiles rusos con el fin de emitir alertas e intentar derribarlos.

En una publicación del miércoles en Telegram, Beskrestnov dijo que SpaceX había "implementado de la noche a la mañana un límite de velocidad en las terminales de Starlink" y que esto ya había provocado "la interrupción de varias misiones".

Recalcó que Starlink era la herramienta más eficaz para permitir que los interceptores derribaran los drones a reacción de reciente desarrollo de Rusia.

Una fuente del Ministerio de Defensa de Ucrania declaró posteriormente a la BBC: "Anoche detectamos restricciones que afectaban la conectividad de Starlink a velocidades superiores a 160 km/h". La fuente agregó que se estaba investigando la "causa principal" del problema.

Fuentes del Ministerio de Defensa explicaron posteriormente que "una vez que un vehículo o recurso supera este umbral de velocidad [160 km/h], la terminal pierde la conexión".

Le dijeron a la BBC que esto dificultaba la realización de operaciones aéreas, "específicamente los drones interceptores y de ataque intermedio", y también mermaba "las capacidades de logística en primera línea, reconocimiento y retransmisión de señales".

En febrero, la decisión de Musk de negar a las fuerzas rusas el acceso a Starlink frenó el avance de Moscú en Ucrania y causó confusión entre los comandantes rusos.

Zelensky ha dicho que Estados Unidos amenazó con restringir el intercambio de inteligencia si él no aceptaba el alto el fuego energético anunciado por Trump. El martes, Trump negó que Washington estuviera reteniendo información de inteligencia.

Reuters El sistema Starlink se ha convertido en una herramienta vital para proporcionar acceso a internet a las tropas en Ucrania.

Ataques masivos a Ucrania

Durante la noche del miércoles, Rusia lanzó 39 misiles balísticos y de crucero, así como 128 drones, y cuatro de esos misiles y 115 drones fueron derribados, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

Es la segunda noche consecutiva en que Kyiv ha sido alcanzada por misiles rusos, y ocurrió justo cuando Zelensky se preparaba para reunirse este jueves en Londres con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, para discutir la aceleración de los envíos de equipos de defensa aérea a Kyiv.

Al menos 600.000 personas en toda Ucrania se quedaran sin electricidad tras los extensos ataques con misiles y drones rusos durante la noche, según declaró Zelensky.

Su portavoz dijo que la infraestructura energética "crítica" había sido atacada tanto en la capital, Kyiv, como en la ciudad nororiental de Járkov, a pesar de que el presidente Donald Trump aseguró el domingo de que habría un "alto el fuego energético" entre Rusia y Ucrania.

Tres personas murieron en Kyiv, según informaron las autoridades locales. Rusia afirmó que sus ataques "masivos" habían alcanzado instalaciones de comunicaciones y energía utilizadas por el ejército ucraniano.

Y este miércoles, al menos seis personas murieron en un ataque con drones rusos contra un almacén en la ciudad de Lutsk, en el noroeste del país, según informaron las autoridades locales.

Getty Images Los ucranianos vieron numerosos ataques en Kyiv y Járkov.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó que 902 drones ucranianos fueron derribados durante la noche en varias regiones rusas, incluyendo la capital, Moscú, y Crimea, la península meridional de Ucrania anexionada por Rusia en 2014.

El domingo, Trump escribió en una publicación en redes sociales: "Con efecto inmediato, hay un alto el fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han acordado. ¡No lo rompan!".

Desde entonces, Zelensky ha declarado repetidamente que Ucrania está dispuesta a detener sus ataques contra refinerías de petróleo rusas y otras instalaciones energéticas si Moscú hace lo mismo.

Pero el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha declarado que Ucrania no merece el "respiro" que traería un alto el fuego.

Añadió que, bajo cualquier tregua, Europa podría "abarrotar [a Ucrania] con nuevas armas", lo que le permitiría continuar la guerra.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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