Getty Images Katia Itzel García dirigió el partido Túnez vs. Países Bajos.

La árbitra mexicana Katia Itzel García llegó a una meta soñada este jueves: ser la jueza central de un partido de Copa del Mundo.

García, de 33 años, fue la encargada de dirigir el Túnez 1-3 Países Bajos, correspondiente al Grupo F del Mundial 2026. Al hacer sonar su silbato, se convirtió en la primera árbitra de América Latina en tener esa responsabilidad.

En casi 100 años de historia de los Mundiales masculinos, fue hasta Qatar 2022 cuando las mujeres participaron por primera vez como árbitro principal. En esa ocasión fueron tres: la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita.

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En el Mundial 2026, la estadounidense Tori Penso debutó este jueves.

Por América Latina ya había habido presencia de árbitras, pero en el rol de jueces de línea, con la brasileña Neuza Back y la mexicana Karen Díaz.

Así que Karla Itezel García hará historia este jueves como la primera jueza central por la región latinoamericana, así como la quinta de la historia.

"Muchas felicidades a Katia. Miren cómo se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres. Y, entre otras cosas, es por el esfuerzo de Katia. Es un ejemplo para todas las niñas y los niños de México y del mundo, de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser", dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado lunes que se dio el anuncio de la designación de García.

El camino no ha sido fácil para la árbitra, que empezó su carrera en 2015 y que ha tenido que superarse división a división, torneo a torneo, hasta alcanzar la nominación de la FIFA.

Y en su camino también ha enfrentado las críticas de un deporte históricamente rodeado de machismo, tanto dentro como fuera del campo de juego.

La exfutbolista que no dejó la cancha

García, originaria de Ciudad de México, proviene de una familia de músicos, pero ella optó por el deporte.

En diversas entrevistas, la árbitra ha contado que empezó a jugar fútbol amateur desde 2004. Continuó por clubes escolares hasta que ingresó al sistema de preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y posteriormente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

A la par de sus clases de Ciencia Política y Administración Pública, jugaba para el equipo universitario en la década pasada hasta que concluyó sus estudios.

Desafortunadamente para ella, todavía no existía la Liga Mx Femenil, la máxima categoría que tuvo su arranque profesional en 2017, por lo que su sueño de ser futbolista no pudo prosperar en el país.

Pero eso no la alejó de las canchas. Asegura que entonces volteó a ver el arbitraje, una rama de la que ya había algunas pioneras como Virginia Tovar, la primera mujer en dirigir un partido de primera división en México en 2004, así como otro pequeño número de árbitras.

"Me di cuenta de que ahí se podían crear nuevos sueños, se podían construir metas y estar cerca del fútbol. La árbitra tiene la mejor silla dentro del fútbol, ver todos esos goles, vivir el ambiente de un estadio desde dentro de la cancha", dijo en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui previa al Mundial 2026.

Su carrera fue en un rápido ascenso, aunque no estuvo libre de los obstáculos que enfrentan las mujeres en el fútbol.

Getty Images García ha dirigido más de 20 juegos en la Liga Mx.

El historial que la respalda

García debutó en 2015 en el arbitraje amateur y un año después lo logró en la categoría profesional, con la guía de la arbitra Verónica Brito.

A partir de entonces todo fue en ascenso: pasó por las divisiones inferiores del fútbol masculino, así como torneos juveniles sub-13, sub-15, sub-17, sub-20; hasta participar en la Liga de Expansión MX (segunda división masculina) y la LIGA MX Femenil (primera división).

Con 27 años, obtuvo su gafete FIFA en 2019, lo que la validó como una jueza de categoría internacional.

Dirigió dos finales de campeonato en el fútbol femenino entre 2021 y 2022. Y su buen desempeño la llevó a ser árbitra central en los Juegos Olímpicos de París 2024 en tres partidos, dos en el torneo femenino -incluido el partido por la medalla de bronce- y otro en el masculino.

En la Liga Mx ha dirigido más de 20 partidos, incluido uno de cuartos de final del campeonato Apertura 2025, algo a lo que ninguna mujer había accedido antes.

En una charla con universitarios de la UNAM, García contó que llegar hasta aquí ha requerido mucho empeño personal: "De 900 árbitros profesionales que había en todo el país cuando ingresé, solamente 30 éramos mujeres. Me di cuenta que no iba a ser tan fácil lograr lo que yo me había planteado, que era ser árbitra internacional, ir a un Mundial femenil o pitar en Liga MX Femenil o incluso en la varonil", dijo a los estudiantes.

"Pero cuando sigues eso que tanto te apasiona, contrarrestas cualquier obstáculo que se te ponga enfrente con trabajo y dedicación", añadió.

Vencer al machismo

Como otras mujeres árbitro en competencias masculinas, García se ha encontrado con las críticas, muchas de ellas cargadas de machismo, que la juzgan más allá de sus aciertos y errores en las canchas.

Getty Images García fue objeto de un insulto machista de un entrenador hace unas semanas, un caso que se divulgó ampliamente en México.

El haber sido parte de los equipos universitarios de la UNAM, institución que es representada por los Pumas de la primera división mexicana, le ha generado críticas de favoritismo a ese equipo. Pero ella asegura que su juicio como árbitra es muy independiente de su historial como exfutbolista.

Pero donde más ha enfrentado dificultades, asegura, es con los juicios no verbales dentro y fuera del terreno de juego, con actitudes de desprecio, gestos y el tono que usan algunos jugadores y entrenadores hacia ella.

"Conforme vas avanzando dentro del fútbol te das cuenta que tenemos que seguir avanzando muchísimo y evolucionando como sociedad", dijo García a Aristegui. "Se tiene muy normalizado que se le falte el respeto a las árbitras, a los árbitros, dentro de la esfera del fútbol. Creo que esa línea clara del respeto nunca se debe perder".

La propia designación de García para el Mundial 2026, por encima de otros árbitros que tenían posibilidades, también fue motivo de señalamientos sobre si se trataba de una política inclusiva hacia las mujeres de la FIFA, más que una valoración de su trabajo.

García ha lamentado que la discusión se haya orientado en ese sentido en México: "Estos días han sido complicados, porque más allá de que yo reciba felicitaciones, hay cosas que se han tornado todo lo contrario", dijo a Aristegui.

"Tenemos que seguir avanzando y celebrando no solo a las mujeres, sino todos los triunfos de los mexicanos, porque no es fácil compitiendo en un mundo donde tienes a los mejores árbitros".

A pesar de los obstáculos, García ha asegurado que quiere romper paradigmas y hacer que el hecho de que una mujer dirija a 22 hombres o mujeres en un terreno de juego deje de ser algo extraño.

"Represento el espacio que muchas árbitras abrieron para nosotras, y espero que esto sea un espacio todavía más grande para las que vienen atrás", dijo en una charla con universitarios.

"Quiero que niñas, niños y jóvenes vean en el arbitraje una figura distinta, una forma más de vivir el fútbol".

BBC

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