Getty Images Beirut ha sido objetivo de una nueva oleada de ataques del ejército israelí.

Irán ha advertido de que los ataques israelíes contra Hezbolá en Líbano podrían poner en peligro el alto el fuego con Estados Unidos, después de que el primer ministro de Israel ordenara una ofensiva sobre los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que el acuerdo con Estados Unidos era "inequívocamente un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano", y que "su violación en un frente supone una violación del alto el fuego en todos los frentes".

Previamente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había declarado que se atacarían "objetivos terroristas" en el barrio de Dahieh, en Beirut, en respuesta a los ataques con cohetes y drones perpetrados por el grupo militante Hezbolá, el cual es respaldado por Irán.

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En publicaciones posteriores en redes sociales, el presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió en que las conversaciones con Irán continuaban a un "ritmo rápido" y afirmó que había hablado tanto con el líder de Israel como con representantes de Hezbolá.

"Mantuve una conversación telefónica muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, y no habrá tropas que vayan a Beirut, y cualquier tropa que esté en camino ya ha dado media vuelta", dijo Trump.

"Del mismo modo, a través de representantes de alto rango, mantuve una conversación muy buena con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos: que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel".

Netanyahu confirmó más tarde que había hablado con Trump.

En una publicación en X, escribió que le había dicho al presidente de EE. UU. que "si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros civiles, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut".

"Al mismo tiempo, las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] seguirán operando en el sur del Líbano según lo previsto", añadió.

Mientras tanto, la oficina del presidente libanés afirmó que las autoridades del país habían "recibido la confirmación de que Hezbolá aceptaba la propuesta estadounidense de un cese mutuo de los ataques".

"Según el acuerdo propuesto, los ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut cesarían a cambio de que Hezbolá se abstuviera de atacar a Israel, y el alto el fuego se ampliaría para abarcar todo el territorio libanés", indicó.

Líbano se vio arrastrado a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 2 de marzo, cuando el grupo chiita Hezbolá lanzó cohetes contra territorio israelí en represalia por un ataque que causó la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

Tras eso, Israel respondió con una campaña aérea y una invasión terrestre en partes de Líbano.

Riesgo de ruptura

La agencia de noticias iraní Tasnim informó de que Teherán podría suspender las negociaciones indirectas con Washington debido a las acciones militares israelíes en el Líbano.

La agencia de noticias -afiliada al poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán- también afirmó que Irán y sus aliados "activarían otros frentes, incluido el estrecho de Bab al Mandab", a la entrada del mar Rojo.

Las autoridades iraníes no hicieron comentarios públicos sobre la información de Tasnim, pero la televisión estatal afirmó que la probabilidad de que el alto el fuego con EE.UU. llegara a su fin era alta si Israel no ponía fin a su ofensiva en el Líbano.

La tregua entre EE.UU. e Irán entró en vigor el 8 de abril, pero no ha logrado poner fin a los combates.

EPA El estrecho de Ormuz sigue en un cierre de facto debido a la falta de acuerdo entre Irán y EE.UU.

Estados Unidos ha intentado separar los acontecimientos en Líbano de las negociaciones con Irán, país que desde hace tiempo proporciona a Hezbolá un importante respaldo ideológico, militar y financiero, e insiste en que cualquier acuerdo debe incluir la paz en el Líbano.

El domingo, un funcionario estadounidense afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había propuesto un plan de "desescalada gradual" en la zona a Netanyahu y al presidente libanés, Joseph Aoun.

El ejército israelí ha atacado Beirut en dos ocasiones desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y el Líbano el 16 de abril, la más reciente el jueves.

Sin embargo, esto supone una reducción con respecto a lo que ocurría anteriormente, ya que la Casa Blanca ha estado presionando a Israel, según reportes, para que limite su acción militar en Beirut con el fin de no poner en peligro los esfuerzos por alcanzar un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra.

Tensiones en el estrecho de Ormuz

Las tensiones entre Irán y EE.UU. también se intensificaron en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana.

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó haber lanzado "ataques en legítima defensa" en respuesta a "acciones agresivas iraníes", entre ellas el derribo de un dron estadounidense sobre aguas internacionales.

El CGRI, por su parte, dijo haber atacado una base aérea utilizada por las fuerzas estadounidenses para lanzar operaciones contra Irán.

El Centcom comunicó que fueron interceptados dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra fuerzas estadounidenses en Kuwait y que "ningún miembro del personal estadounidense resultó herido".

Anteriormente, Kuwait había informado de que sus fuerzas se habían enfrentado a misiles y drones "hostiles".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó a sus críticos a "sentarse y relajarse" en una publicación en Truth Social en la madrugada del lunes, en la que afirmó que "todo saldrá bien al final".

Añadió que Irán "realmente quiere llegar a un acuerdo, y será un buen acuerdo para EE.UU.".

La semana pasada, Teherán atacó una base aérea en Kuwait en respuesta a ataques aéreos estadounidenses que, según Washington, se llevaron a cabo para impedir que embarcaciones y unidades de misiles iraníes colocaran minas en las inmediaciones de este canal de navegación.

Getty Images La falta de un acuerdo permanente en la guerra de Irán ha disparado los precios de la gasolina en EE.UU. y otras partes del mundo.

El precio del petróleo volvió a subir el lunes tras el intercambio de ataques. El crudo Brent, referencia mundial para los precios del petróleo, subió casi US$5 por barril, para posicionarse en US$97,44.

Los precios han sido volátiles desde que Israel y EE.UU. lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, además de que los anuncios de posibles acuerdos de paz y nuevas escaladas han seguido afectando al mercado.

La guerra, que dura ya tres meses, ha generado un cierre de facto del estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los costos de los energéticos a nivel mundial. Alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado suelen pasar por ese pasaje marítimo.

Trump ha sugerido en repetidas ocasiones en los últimos días que Washington y Teherán están cerca de alcanzar un acuerdo permanente y que las negociaciones avanzan, pero hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo formal.

Información adicional de Michael Race.

BBC

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