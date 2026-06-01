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Imágenes satelitales y videos analizados por BBC Verify muestran que Irán ha dañado 20 instalaciones militares estadounidenses desde el inicio de la guerra, lo que sugiere que los ataques son más extensos de lo que se ha reconocido públicamente.

Desde finales de febrero, Irán ha atacado instalaciones clave en ocho países de Medio Oriente, causando daños por valor de millones de dólares a sistemas de defensa aérea de última generación, aviones de reabastecimiento de combustible y radares.

Teherán ha atacado bases estadounidenses e instalaciones militares compartidas en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes en Irán y Líbano durante los últimos tres meses.

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El Pentágono afirma haber alcanzado más de 13.000 objetivos en Irán desde el inicio de la Operación Furia Épica.

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, ha intentado destacar el éxito de sus fuerzas armadas en los ataques contra instalaciones estadounidenses. En un comunicado emitido el martes, afirmó que Medio Oriente ya "no era un lugar seguro" para las bases estadounidenses.

Si bien la Casa Blanca ha afirmado repetidamente que el ejército iraní ha sido prácticamente aniquilado, los analistas señalan que los daños observados en instalaciones estadounidenses sugieren que los contraataques de Teherán han sido más precisos y extensos de lo que las autoridades estadounidenses han reconocido.

Un funcionario de defensa estadounidense declinó hacer comentarios sobre los hallazgos de BBC Verify, alegando "razones de seguridad operativa".

Estados Unidos ha intentado limitar el análisis satelital del conflicto solicitando a Planet, un importante proveedor, que imponga una restricción "indefinida" a las nuevas imágenes de Irán y la mayor parte de Medio Oriente.

La compañía justificó la medida afirmando que quería garantizar que sus imágenes no fueran utilizadas "por actores adversarios para atacar a personal y civiles aliados y socios de la OTAN".

BBC Verify ha utilizado imágenes satelitales de otros proveedores internacionales, combinadas con imágenes antiguas de Planet, para rastrear los daños causados por los ataques iraníes.

Las instalaciones se encuentran en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait, Irak, Jordania, Bahréin y Omán. La cifra real podría ser mayor, ya que algunos analistas estiman que el número de bases afectadas asciende a 28.

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Entre el valioso equipo dañado se encontraban tres sistemas de baterías antimisiles de última generación en las bases aéreas de Al Ruwais y Al Sader, en los EAU, y en la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania.

Se sabe que EE.UU. solo opera ocho baterías del sistema de Terminal de Defensa de Área a Gran Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés), desplegadas en bases de todo el mundo y con un coste de fabricación de alrededor de 1.000 millones de dólares.

Cada batería requiere una dotación de aproximadamente 100 soldados para su funcionamiento, mientras que los interceptores que dispara cuestan alrededor de 12,7 millones de dólares por proyectil.

El vicealmirante Mark Mellett, exjefe de las Fuerzas de Defensa Irlandesas, declaró a BBC Verify que las baterías son el núcleo de una red de defensa regional "altamente compleja" que no puede ser "reemplazada rápida ni fácilmente".

Los ataques iraníes también han afectado gravemente a los aviones estadounidenses de reabastecimiento y vigilancia en la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, según muestran análisis de imágenes satelitales realizados por expertos, donde se aprecian claramente aeronaves dañadas y cráteres humeantes.

Un analista de MAIAR, una empresa especializada en temas de defensa e inteligencia, identificó una de las aeronaves como un avión de vigilancia E-3 Sentry. Medios estadounidenses informaron que su reemplazo podría costar hasta 700 millones de dólares.

Por otra parte, los ataques iraníes también han tenido como objetivo la base aérea Ali Al Salem y el campamento Arifjan en Kuwait. Analistas del MAIAR identificaron búnkeres de almacenamiento de combustible, hangares y alojamientos para soldados destruidos en imágenes satelitales de la base, que fue atacada en múltiples ocasiones durante el conflicto.

En el campamento Arifjan, la empresa de inteligencia de defensa Janes identificó daños extensos en el equipo de comunicaciones satelitales.

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La magnitud de los daños causados a las instalaciones estadounidenses es difícil de cuantificar, pero una estimación del Pentágono de mayo cifró el costo total de la Operación Furia Épica en 29 mil millones de dólares, gran parte de los cuales probablemente se destinarán a "costos de reparación o reemplazo del equipo" destruido en el conflicto. Los demócratas afirman que esta cifra probablemente es una subestimación.

El informe también reveló que al menos 42 aeronaves —incluidos cazas F-15 y F-35, 24 drones MQ-9 Reaper y un avión de ataque A-10— han sido destruidas o dañadas desde febrero.

En comparación con el costoso armamento utilizado por el ejército estadounidense, Irán habría empleado drones baratos y fácilmente reemplazables en sus ataques contra objetivos en todo Medio Oriente.

Expertos consultados por BBC Verify indicaron que las tácticas iraníes evolucionaron a lo largo de la guerra, pasando de extensas andanadas de misiles apuntando a ciudades y bases en toda la región, a ataques más precisos y dirigidos.

"Los primeros ataques de Irán se optimizaron en términos de volumen: oleadas masivas diseñadas para abrumar las defensas aéreas y antimisiles mediante la simple superioridad numérica", declaró la doctora Kelly Grieco, analista del centro de estudios Stimson Centre, con sede en EE.UU.

"Sin embargo, en cuestión de días, Irán pasó a realizar ataques más pequeños y dirigidos con mayor precisión, reservando los misiles y drones restantes para objetivos específicos de alto valor y concentrando el fuego donde incluso los impactos cercanos causan daños significativos", agregó.

Un analista de MAIAR declaró a BBC Verify que el ejército estadounidense "parece haber incurrido en cierta complacencia al inicio de la guerra" al no retirar sus aeronaves del alcance de los drones y misiles iraníes a medida que evolucionaban las tácticas de Teherán.

El experto añadió que, en el caso de la base aérea Príncipe Sultán, las instalaciones ya habían sido atacadas antes de que las aeronaves fueran destruidas.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió que "las naciones y los territorios de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses", y agregó: "EE.UU. ya no tendrá un lugar seguro en la región para sus actividades delictivas y el establecimiento de bases militares, y día a día se alejará más de su posición anterior".

Sus declaraciones se produjeron pocos días antes de que el alto el fuego entre EE.UU. e Irán volviera a verse comprometido. El jueves pasado, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó haber atacado una base estadounidense en la región, tras nuevos bombardeos estadounidenses en el sur de Irán.

Grieco advirtió que, si el frágil alto el fuego se rompe y se reanudan los combates, los daños ya sufridos en las bases estadounidenses sugieren que las instalaciones en todo el Golfo podrían ser vulnerables.

"El conflicto actual ha consumido las reservas de defensa aérea de EE.UU. y sus aliados a un ritmo considerable", afirmó.

"No existe una vía rápida para su reabastecimiento, lo que significa que cualquier nuevo ataque iraní se enfrentaría a una fracción de los interceptores disponibles al inicio del conflicto", alertó.

*Con información adicional de Barbara Metzler y Tom Gould

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