Luis ACOSTA y Raul ARBOLEDA / AFP via Getty Images Cepeda (izquierda) y De la Espriella se disputarán la presidencia de Colombia el 21 de junio.

La continuidad del primer proyecto de izquierda de la historia en Colombia se enfrentará el 21 de junio a una nueva derecha que irrumpe con fuerza en línea con la de otros países de América Latina.

La presidencia se definirá en tres semanas con un duelo entre el abogado Abelardo de la Espriella, que ganó en primera vuelta este domingo con un 43% de los votos, y el candidato oficialista de izquierda Iván Cepeda, que fue segundo con un 40%.

Para que hubiera ganador en primera vuelta se necesitaba más del 50%.

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Ninguno lo logró pero De la Espriella salió fortalecido. El polémico "outsider" que representa una nueva derecha en el país, más radical que la tradicional y que se asemeja a la de Nayib Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina, no solo fue el más votado sino que lo hizo con un apoyo récord de más de diez millones de votos.

Con un discurso centrado en el ataque a la izquierda y la promesa de "mano dura" contra los grupos armados y la violencia, se impuso como candidato de la derecha, aventajó en más de 650.000 votos a Cepeda y se espera que gran parte de los 1,6 millones de votos de la tercera candidata más votada, Paloma Valencia, vayan a su favor el 21 de junio.

En su primer pronunciamiento después de convertirse en el candidato más votado, De la Espriella publicó un video en sus redes sociales haciendo un llamado a "derrotar la tiranía y el absolutismo".

En 21 días "cambiará la historia de Colombia para siempre", agregó en un video en el que aparece rodeado de su familia, todos con la camiseta de la selección colombiana de fútbol.

"Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido", dijo en referencia a su apodo del "Tigre".

Podrían sumarse más apoyos en la segunda vuelta.

"Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella", dijo Valencia, idea que replicó el influyente expresidente Álvaro Uribe, defensor durante su presidencia de una línea dura a la que ahora espera dar continuidad De la Espriella.

Enfrente tendrá a Cepeda, el líder de izquierda que ofrece la continuidad de los programas del actual gobierno de Gustavo Petro y que deberá aglutinar al votante de centro que teme el autoritarismo que los críticos achacan a De la Espriella.

Tanto Petro como Cepeda se negaron a reconocer los resultados.

"Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Queremos que eso sea claro", dijo Cepeda, quien también indicó que no "se pronunciará sobre los resultados" hasta que lo haga la comisión escrutadora, lo que se espera que ocurra esta semana.

Pese a no reconocer los resultados, el candidato aceptó que pasa a segunda vuelta y aseguró que derrotará a De la Espriella, al que tildó de "misógino" y "homófobo".

"No vamos a permitir que se roben la voluntad del pueblo, vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza", replicó De la Espriella a las denuncias de su rival y agregó que no permitirá que Petro y Cepeda "ejecuten el plan de perpetuarse en el poder".

La derecha concentró este domingo su voto en De la Espriella y el día 21 volverá a alinearse contra Cepeda, que con un discurso completamente opuesto busca dar continuidad al proyecto de izquierda que comenzó Petro hace cuatro años.

BBC

Rodrigo BUENDIA / AFP via Getty Images

Análisis: Colombia partida

Por José Carlos Cueto, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

Colombia se partió entre dos opciones opuestas: una derecha más radical contra la izquierda petrista.

El outsider Abelardo de la Espriella superó todos los pronósticos y dominó la cita, absorbiendo casi la totalidad del voto de derechas, que se estimaba más repartido con la candidata uribista Paloma Valencia.

El senador progresista Iván Cepeda, quien figuró durante meses como favorito en las encuestas, pasó al balotaje por detrás de De la Espriella. Es la apuesta del petrismo para la continuidad del proyecto del actual presidente, el primero de izquierda en la historia moderna del país.

Con una cifra récord de apoyos, ambos estuvieron por encima del 40% de votos, por lo que se espera un balotaje apretado entre las opciones que muchos colombianos ven como extremas.

Ahora empieza otra campaña. La elección no es fácil. Las Colombias que representan De la Espriella y Cepeda no pueden ser más distintas.

BBC

Quién es De la Espriella

Rodrigo BUENDIA / AFP via Getty Images) Abelardo de la Espriella promete mano dura para combatir la violencia y la inseguridad.

Con su movimiento Defensores de la Patria, el abogado De la Espriella (47 años) irrumpió en la política con un discurso derechista de línea dura.

Se presenta como "outsider", empresario de éxito e independiente de la élite política y económica, aunque en las últimas semanas algunos nombres de esos mismos sectores que dice rechazar le apoyaron públicamente.

Es un abogado mediático, con una lista de defendidos que incluye casos de paramilitarismo, corrupción, víctimas de violencia de género y celebridades.

Entre sus clientes se encontraba Álex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela que recientemente fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos criminales.

De la Espriella centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción y es un defensor de la libre empresa, Dios y la familia como núcleo central de la sociedad.

Su estrategia en redes sociales, especialmente en X e Instagram, ha sido prolífica e intensa, atrayendo a votantes sedientos de cambios radicales.

En su campaña ha insistido en que el país vive un "momento existencial" y acusó a Petro de querer perpetuarse en el poder, a pesar de que la reelección no es permitida en Colombia y que el presidente, hasta la fecha, no ha activado ningún mecanismo legal o institucional que invite a pensar en ello.

Admirador declarado de líderes conservadores como Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Donald Trump (EE.UU.) y Javier Milei (Argentina), De la Espriella dice que su movimiento no se trata de ideologías o espectros políticos, sino de "extrema coherencia".

El empresario propone una ofensiva contra los grupos armados ilegales, fortalecer las Fuerzas Armadas, un crecimiento sostenido de la economía del 5% anual para conseguir los recursos que permitan financiar los programas destinados a reducir la pobreza, mejorando la educación, la salud y la vivienda para los más pobres, además de generar empleo.

El candidato, quien compitió rechazando el apoyo de los partidos políticos tradicionales, dice que Cepeda es el heredero de Petro y que representa una amenaza para la democracia y la economía por sus planes que incluyen la extensión de la prohibición de nuevos proyectos de petróleo.

De la Espriella dice que ha financiado su campaña con recursos propios, sin recibir donaciones de partidos o grandes empresas.

Quién es Iván Cepeda

Andres Rot/Getty Images Iván Cepeda busca dar continuidad a las políticas del presidente Gustavo Petro.

Desde que lanzó su candidatura en octubre de 2025, Iván Cepeda, de 63 años, había liderado la mayoría de encuestas para ser el más votado en primera vuelta.

Es hijo del líder comunista Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por paramilitares en colusión con agentes del Estado.

Vivió varias veces en el exilio por las amenazas de muerte contra su familia y estudió filosofía en Bulgaria en los 80. Allí absorbió ideas socialistas modernas y reformistas, alejadas de la ortodoxia comunista y autoritaria que marcó por muchos años al bloque soviético.

Conocido congresista desde 2010, ha dedicado su carrera a trabajar por la memoria de las víctimas del conflicto, negociar con grupos armados para lograr la paz e investigar el paramilitarismo.

Esto último lo llevó a una larga batalla judicial como víctima y testigo contra Uribe, en un caso de soborno en actuación penal y fraude procesal que continúa a pesar de que el exmandatario fue absuelto en segunda instancia.

Fue facilitador de los diálogos de paz entre el Estado y las Farc en 2016 y es parte activa de la "paz total" de Petro, una política cuestionada por no arrojar los resultados prometidos.

Su manual de propuestas incluye continuar con las reformas sociales del actual presidente, aumentar el rol del Estado en la economía, pelear la corrupción, disminuir la desigualdad, reformar instituciones y conseguir la paz sin renunciar al diálogo.

Lo primero genera preocupación entre los economistas que observan la delicada situación fiscal del país.

Lo último provoca rechazo a quienes no quieren negociaciones con grupos armados.

Cepeda promete continuar las políticas para combatir la pobreza y la profunda desigualdad social con subsidios para los pobres, educación universitaria gratuita para los jóvenes y una mejor cobertura de salud.

* Con información adicional de José Carlos Cueto.

Reuters

BBC

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