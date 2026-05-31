Rodrigo BUENDIA / AFP via Getty Images

La presidencia de Colombia apunta a definirse el 21 de junio con un duelo entre el candidato de izquierda Iván Cepeda y el de derecha Abelardo de la Espriella, según los primeros resultados de las elecciones de este domingo.

Con un 33,57% de las mesas escrutadas, De la Espriella suma un 44% de los votos por un 41% de Cepeda. Para que haya ganador en primera vuelta se necesita más del 50%.

Cepeda es el líder de la izquierda que ofrece la continuidad de los programas del actual gobierno de Gustavo Petro, mientras que De la Espriella es un empresario de derecha que promete mano dura para cambiarlo todo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Paloma Valencia, una política que busca convertirse en la primera mujer en gobernar el país, es tercera en la carrera con un 6% de apoyos.

La elección, que transcurrió pacíficamente, se produjo en medio de una marcada polarización entre quienes respaldan la continuidad de las políticas del presidente Petro para reducir la pobreza, y los que, además de cambios sociales, reclaman respeto a la empresa privada y la recuperación de la seguridad deteriorada por grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilícita.

La izquierda llegó unida a la contienda electoral, la derecha dividida y el centro debilitado con una escasa intención de voto, según las encuestas.

Más información en breve.

Reuters

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más