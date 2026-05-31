Rodrigo BUENDIA / AFP via Getty Images

La presidencia de Colombia se definirá el 21 de junio con un duelo entre el candidato de izquierda Iván Cepeda y el de derecha Abelardo de la Espriella, según los resultados de las elecciones de este domingo.

Con un 62% de las mesas escrutadas, De la Espriella encabeza la carrera con un 44% de los votos por un 41% de Cepeda. Para que haya ganador en primera vuelta se necesita más del 50%.

Cepeda es el líder de izquierda que ofrece la continuidad de los programas del actual gobierno de Gustavo Petro, mientras que De la Espriella es un empresario de derecha que promete mano dura para cambiarlo todo.

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Paloma Valencia, una política que busca convertirse en la primera mujer en gobernar el país, es tercera en la carrera con apenas un 6% de apoyos.

La elección, que transcurrió pacíficamente, se produjo en medio de una marcada polarización entre quienes respaldan la continuidad de las políticas del presidente Petro para reducir la pobreza, y los que, además de cambios sociales, reclaman respeto a la empresa privada y la recuperación de la seguridad deteriorada por grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilícita.

La izquierda llegó unida a la contienda electoral, la derecha dividida y el centro debilitado con una escasa intención de voto, como se demostró.

Colombia entonces parece encaminada a un duelo entre dos visiones antagónicas del país.

Pero, ¿quiénes son De la Espriella y Cepeda?

Quién es De la Esrpiella

Rodrigo BUENDIA / AFP via Getty Images) Abelardo de la Espriella promete mano dura para combatir la violencia y la inseguridad.

Con su movimiento Defensores de la Patria, el abogado De la Espriella (47 años) irrumpió en la política con un discurso derechista de línea dura.

Se presenta como "outsider", empresario de éxito e independiente de la élite política y económica, aunque en las últimas semanas algunos nombres de esos mismos sectores que dice rechazar le apoyaron públicamente.

Es un abogado mediático, con una lista de defendidos que incluye casos de paramilitarismo, corrupción, víctimas de violencia de género y celebridades.

Entre sus clientes se encontraba Álex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela que recientemente fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos criminales.

De la Espriella centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción y es un defensor de la libre empresa, Dios y la familia como núcleo central de la sociedad.

Su estrategia en redes sociales, especialmente en X e Instagram, ha sido prolífica e intensa, atrayendo a votantes sedientos de cambios radicales.

En su campaña ha insistido en que el país vive un "momento existencial" y acusó a Petro de querer perpetuarse en el poder, a pesar de que la reelección no es permitida en Colombia y que el presidente, hasta la fecha, no ha activado ningún mecanismo legal o institucional que invite a pensar en ello.

Admirador declarado de líderes conservadores como Nayib Bukele, presidente de Elsavador, Donald Trump (EE.UU.) y Javier Milei (Argentina), De la Espriella dice que su movimiento no se trata de ideologías o espectros políticos, sino de "extrema coherencia".

El empresario propone una ofensiva contra los grupos armados ilegales, fortalecer las Fuerzas Armadas, un crecimiento sostenido de la economía del 5% anual para conseguir los recursos que permitan financiar los programas destinados a reducir la pobreza, mejorando la educación, la salud y la vivienda para los más pobres, además de generar empleo.

El candidato del movimiento "Firmes por la Patria", quien compitió sin el apoyo de los partidos políticos tradicionales, dice que Cepeda es el heredero de Petro y representa una amenaza para la democracia y la economía por sus planes que incluyen la extensión de la prohibición de nuevos proyectos de petróleo.

De la Espriella dice que ha financiado su campaña con recursos propios, sin recibir donaciones de partidos o grandes empresas.

Quién es Iván Cepeda

Andres Rot/Getty Images Iván Cepeda busca dar continuidad a las políticas del presidente Gustavo Petro.

Desde que lanzó su candidatura en octubre de 2025, Iván Cepeda, de 63 años, ha liderado la mayoría de encuestas para ser el más votado en primera vuelta.

Es hijo del líder comunista Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por paramilitares en colusión con agentes del Estado.

Vivió varias veces en el exilio por las amenazas de muerte contra su familia y estudió filosofía en Bulgaria en los 80. Allí absorbió ideas socialistas modernas y reformistas, alejadas de la ortodoxia comunista y autoritaria que marcó por muchos años al bloque soviético.

Conocido congresista desde 2010, ha dedicado su carrera a trabajar por la memoria de las víctimas del conflicto, negociar con grupos armados para lograr la paz e investigar el paramilitarismo.

Esto último lo llevó a una larga batalla judicial como víctima y testigo contra Uribe, en un caso de soborno en actuación penal y fraude procesal que continúa a pesar de que el exmandatario fue absuelto en segunda instancia.

Fue facilitador de los diálogos de paz entre el Estado y las Farc en 2016 y es parte activa de la "paz total" de Petro, una política cuestionada por no arrojar los resultados prometidos.

Su manual de propuestas incluye continuar con las reformas sociales del actual presidente, aumentar el rol del Estado en la economía, pelear la corrupción, disminuir la desigualdad, reformar instituciones y conseguir la paz sin renunciar al diálogo.

Lo primero genera preocupación entre los economistas que observan la delicada situación fiscal del país.

Lo último provoca rechazo a quienes no quieren negociaciones con grupos armados.

Cepeda promete continuar las políticas para combatir la pobreza y la profunda desigualdad social con subsidios para los pobres, educación universitaria gratuita para los jóvenes y una mejor cobertura de salud.

Reuters

BBC

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