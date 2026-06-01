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La adolescente Agostina Vega, de 14 años, desapareció el 23 de mayo pasadas las 22:30 de la noche, en la ciudad argentina de Córdoba.

Sus padres, familiares, vecinos y autoridades la buscaron durante una semana sin descanso.

Este sábado la encontraron descuartizada en un descampado en la periferia de la ciudad.

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Su caso ha conmocionado a su comunidad y a todo el país.

Este fin de semana se registraron protestas para pedir justicia por su muerte en varias localidades y grupos feministas han convocado a nuevas manifestaciones.

La policía detuvo a la expareja de su madre, Claudio Barrelier, de 33 años, como único sospechoso por su feminicidio.

De acuerdo al relato de su madre, Melisa Heredia, ese día sábado Agostina estuvo jugando con su hermano de 7 años.

Luego, ambos habrían ido a buscar unas empanadas al negocio de su abuelo, cercano a la casa donde vivían.

"Cuando volvió su hermano le pregunté si Agostina estaba en el negocio de su abuelo y me respondió: 'No, ma, la Agos no está’", afirmó Heredia, según recoge el diario La Nación.

La mujer afirma que tras percatarse de la ausencia de su hija, procedio a llamarla, a eso de las 22:30. "Sonó cuatro veces y después nunca más", contó.

"Sé fuerte, mi amor. Aguanta un poco más que te vamos a encontrar. Todo Córdoba te está buscando", dijo Heredia tras su desaparición.

Pero no la volvería a ver con vida.

Ariel, el testigo clave

La última persona en ver a Agostina, antes de su desaparición, fue el taxista que la llevó a encontrarse con su presunto victimario.

Se trata de Ariel, quien ha relatado detalladamente a los medios locales todo lo que vio esa noche.

La adolescente lo paró y le pidió que la llevara hasta la intersección de las calles Juan del Campillo y Fragueiro, en el barrio Cofico, donde la esperaba Claudio Barrelier.

"Le pregunté cuántos años tenía y me dijo que tenía 14", dijo.

"Le pregunté por qué iba ahí. Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa", agregó.

Pero todo le pareció más extraño cuando se encontraron con Barrelier.

Redes Sociales Claudio Barrelier, de 33 años, fue detenido e imputado por el homicidio de Agostina.

"Cuando ella lo ve, me dice 'Ahí te viene a pagar ese chico'. Yo lo veo con campera negra. Él se acerca y me pregunta cuánto es. Cuando le digo $11.300, me dijo que no llegaba, que tenía $9.500. Me pareció sospechoso que no me mirara a la cara. Se puso de costado y se apoyó entre la puerta delantera y trasera del auto con el hombro derecho. Yo lo miré a la cara a él, pero estaba encapuchado. Me dio un dólar porque no llegaba", relató Ariel.

Luego se enteraría que Agostina había desaparecido. "Estaba con el celular, vi la foto de la nena y me di cuenta de que es la que llevé yo la noche anterior. Busqué por las redes sociales y logré comunicarme con la madre y le dejé mi número", sostuvo.

Uno de los elementos clave que vincularon a Barrelier con la desparición de la joven fue un video captado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se veía a Agostina entrando a la casa del hombre de 33 años la misma noche en que desapareció.

El inmueble sería luego allanado en busca de pruebas.

El fin de la búsqueda

Fue a pocas horas de que se cumpliera una semana de su desaparición que el cuerpo de Agostina fue encontrado en Ampliación Ferreyra, sector que llevaba siendo peritado por las autoridades por más de 24 horas.

Al predio, de aproximadamente 240 hectáreas, según el medio de noticias Infobae, llegó el padre de la menor, el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quintero.

En el lugar se constató que la joven fue descuartizada por su victimario y enterrada en diversas zonas del predio.

Según la prensa local, el operativo contó con perros rastreadores, helicópteros, drones y un despliegue de más de 200 agentes policiales.

El fiscal Garzón aseguró en una conferencia de prensa que el crimen habría ocurrido entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la mañana del domingo 24.

"Todavía queda por aclarar por qué estaba Agostina ese día en esa casa. Para nada la investigación está terminada. Tanto el entorno familiar como el no familiar es materia de investigación. Por el momento no hay más imputados, pero los que pudiera haber lo serán por el avance y el aval de la investigación", dijo el funcionario judicial este domingo.

Redes Sociales La joven fue vista por última vez el sábado 23 de mayo.

Según contó en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN) el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, hubo una pista que fue clave para dar con el paradero de Agostina.

Con la hipótesis de que Barrelier estaba involucrado con su desparición ya sobre la mesa, el lunes los peritos dieron con un registro que ubicaba al hombre en una casa del barrio Cofico, a bordo de un Ford Ka.

El miércoles, explicó Quintero, confirmaron que ese mismo vehículo había llegado al barrio Ampliación Ferreyra, donde se encontrarían luego los restos humanos.

"En ese momento todavía éramos optimistas de encontrarla con vida, pero mantuvimos absoluto secreto para no entorpecer la investigación", dijo el secretario de Estado.

Seguir el trayecto de ese automóvil fue "la pista clave", de acuerdo a la autoridad.

Luego, lograron ubicar por al menos 40 minutos en el mismo lugar al imputado, gracias a las señales de su teléfono.

Ese fue el punto de referencia que luego haría rastrear el predio en que fue encontrada Agostina.

"Me eximo de dar detalles por respeto a la familia, pero nos encontramos con el peor escenario", agregó el ministro, quien añadió que el ahora imputado "mintió desde el primer momento".

Medios locales han reportado que tras ser detenido, Barrelier habría manifestado intenciones de quitarse la vida dentro del Complejo Penitenciario de Bouwer.

Ante esto, tuvo que ser asistido por personal del establecimiento.

"Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto. No quiero prender la televisión", dijo a los medios la madre del imputado, Viviana Brizuela.

"Pensé que era inocente. Yo no lo crié con esos valores. Yo lo crié con educación, con principios", agregó.

BBC

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