La Navidad suele ser un periodo de buena voluntad y un acto de generosidad de una joven pareja británica hace 50 años cambió sus vidas para siempre.

El 23 de diciembre de 1975, Rob Parsons y su esposa Dianne se preparaban para celebrar la Navidad en su hogar en Cardiff, en Gales, Reino Unido, cuando alguien tocó la puerta de su casa.

En el umbral se encontraba un hombre que sostenía, con la mano derecha, una bolsa de basura con sus pertenencias y, con la izquierda, un pollo congelado.

Rob estudió su rostro y lo identificó con cierta dificultad: era Ronnie Lockwood, alguien a quien ocasionalmente había visto durante su infancia en la escuela dominical. Recuerda que le habían dicho que debía ser amable con él, porque era "un poco diferente".

"Le pregunté: 'Ronnie, ¿y ese pollo?’".

"Él respondió: 'Alguien me lo regaló por Navidad'. Yo le respondí con una palabra que cambiaría nuestras vidas para siempre".

"Y no estoy del todo seguro de por qué lo dije, pero le dije: 'Pasa’".

Con apenas 27 y 26 años, la pareja sintió el impulso de acoger a Ronnie, que era autista.

Cocinaron el pollo que había llevado, dejaron que se bañara y acordaron que se quedara para que pasara la Navidad con ellos.

Lo que comenzó como un gesto de compasión se convirtió en una relación excepcional, llena de afecto y compromiso, que perduró 45 años, hasta el día en que Ronnie falleció.

Rob Parsons Ronnie en una foto junto al hijo de Rob y Dianne, Lloyd, en Navidad.

Rob, que ahora tiene 77 años, y Dianne, que tiene 76, llevaban apenas cuatro años de casados cuando le abrieron las puertas de su hogar a Ronnie.

En aquel entonces, Ronnie tenía casi 30 años y llevaba desde los 15 viviendo sin un hogar, recorriendo distintos barrios de Cardiff y cambiando de trabajo con frecuencia; Rob lo veía de vez en cuando en el club juvenil que dirigía.

Para hacerlo sentir bienvenido, la pareja pidió a su familia que le trajera un regalo de Navidad, cualquier cosa: desde un par de calcetines hasta algún perfume o crema.

"Lo recuerdo perfectamente. Estaba sentado en la mesa de Navidad con todos esos regalos y lloró, porque nunca había sentido algo así, ese tipo de amor, ¿sabes?", cuenta Dianne.

"Fue increíble, de verdad, poder ver eso."

"¿He hecho algo malo?"

La pareja había planeado permitir que Ronnie se quedara en su casa hasta el día después de Navidad, pero cuando llegó el momento, no se atrevieron a pedirle que se fuera y recurrieron a las autoridades en busca de orientación.

Rob relata que el centro para personas sin hogar les dijo que Ronnie necesitaba una dirección para poder conseguir un trabajo, pero "para tener una dirección, necesitas un trabajo".

"Esa es la paradoja en la que se encuentran muchas personas sin hogar", explica.

Ronnie fue enviado a un centro de cuidado cuando apenas tenía ocho años y, según cuenta Rob, desapareció de Cardiff cuando tenía 11.

Mientras investigaba para su libro "A Knock on the Door" (Un toque a la puerta), descubrió finalmente lo que le había sucedido.

Lo habían enviado a una escuela situada a más de 300 km de distancia, descrita en un informe como una "escuela para chicos con retraso mental". Allí permaneció durante cinco años.

"No tenía amigos, no había trabajadores sociales que lo conocieran y tampoco profesores que supieran quién era", explica Rob.

Rob recuerda que Ronnie ya de adulto solía preguntar: '¿He hecho algo malo?', un reflejo, según creen, de la experiencia que vivió en aquella escuela.

"Siempre estaba preocupado por si había ofendido a alguien o hecho algo incorrecto."

Cuando tenía 15 años, Ronnie fue devuelto a Cardiff "a la nada", cuenta la pareja.

"Oh, ese es mi abogado"

La pareja afirma que, al principio, Ronnie era algo tímido y reservado: le costaba mantener contacto visual y la conversación se limitaba al mínimo.

"Pero luego lo fuimos conociendo y, en verdad, llegamos a quererlo", dicen.

Lo ayudaron a conseguir un empleo como recolector de basura y lo llevaron a comprarse ropa nueva, al darse cuenta de que aún se ponía la misma que le habían dado en la escuela cuando era adolescente.

"Como no teníamos en esa época hijos propios, fue como vestir a un hijo para llevarlo al colegio. Nos sentíamos como unos padres orgullosos", recuerda Rob.

"Al salir de la tienda, Dianne me dijo: 'Consiguió un trabajo como recolector de basura y nosotros lo hemos vestido como si fuera el portero del Dorchester Hotel' (uno de los hoteles más lujosos de Londres)", cuenta Rob entre risas.

Rob and Dianne Parsons Dianne cuenta que Ronnie los ayudaba con los niños cuando ella no podía debido a sus problemas relacionados con el síndrome de fatiga crónica (ME).

Rob, que era abogado, se levantaba una hora antes para llevar a Ronnie al trabajo antes de ir al suyo.

Al volver a casa, Rob contaba que a menudo encontraba a Ronnie sentado, con una gran sonrisa.

Una noche le preguntó: "Ronnie, ¿qué te hace reir tanto?".

Ronnie le respondió: "Cuando me llevas al trabajo por las mañanas, los demás hombres me preguntan '¿quién es ese que te trae en carro?' y yo les digo 'oh, ese es mi abogado’".

"No creemos que se sintiera orgulloso de que un abogado lo llevara al trabajo, pero pensamos que tal vez nunca tuvo a alguien que lo acompañara en su primer día de escuela", cuenta Rob.

"Y ahora, con casi 30 años, por fin hay alguien que lo espera en la puerta", añade.

Ronnie tenía muchos rituales a los que la pareja se acostumbró, como vaciar el lavavajillas cada mañana, ante lo cual Rob fingía sorpresa para evitar decepcionarlo.

"Es difícil aparentar sorpresa cuando te hacen la misma pregunta el martes que el lunes, pero así era Ronnie", relata.

"Hicimos eso durante 45 años", recuerda entre risas.

"Obviamente tenía dificultades para leer y escribir, pero compraba el South Wales Echo todos los días", agrega Dianne.

Cada Navidad, Ronnie les regalaba las mismas tarjetas de regalo de Marks and Spencer, y cada año se emocionaba igual al ver la reacción de la pareja

Rob Parsons Rob y Dianne, fotografiados aquí en sus veintes, tuvieron luego dos hijos y cinco nietos.

Ronnie dedicaba gran parte de su tiempo libre a la iglesia local, recaudando donaciones para personas sin hogar y preparando el espacio para las misas, alineando las sillas con meticulosidad.

Dianne cuenta un día Ronnie llegó a casa con un par de zapatos diferentes y le preguntó: "Ronnie, ¿dónde están tus zapatos?"

Él le respondió que se los había dado a un hombre sin hogar que los necesitaba.

"Así era él. Era increíble".

Uno de los momentos más difíciles fue cuando Dianne se enfermó de síndrome de fatiga crónica. Pasaba días en los que no podía levantarse de la cama.

"Teníamos una hija pequeña de tres años y Rob estaba trabajando", relata Dianne.

Pero Ronnie resultó ser "extraordinario" con los niños: preparaba los biberones para Lloyd, ayudaba en las tareas del hogar y jugaba con su hija Katie.

Rob and Dianne Parsons Ronnie estaba allí antes de que la pareja tuviera hijos y continuó presente en la casa cuando ellos se marcharon, ya con su propia familia.

Aunque reconocen que la dinámica no estuvo exenta de dificultades —como enfrentar la adicción al juego de Ronnie durante 20 años—, dicen que no podrían imaginar sus vidas sin él.

"No es algo que recomendaría como estrategia", cuenta Rob, "pero Ronnie enriqueció nuestras vidas de muchas maneras".

"Ronnie tenía un gran corazón. Era amable, pero también frustrante", prosigue Dianne.

"A veces yo era su madre, a veces era su trabajadora social y a veces su cuidadora".

"Un día, alguien les preguntó a nuestros hijos: '¿Cómo hacían para convivir con Ronnie cuando venían sus amigos a casa?' y ellos respondieron: 'Bueno, realmente no pensamos en ello, simplemente es Ronnie’".

Rob añade: "Nuestros hijos nunca conocieron la vida sin Ronnie. Él estuvo allí antes de que ellos llegaran y siguió estando cuando se fueron, ya con sus propios hijos."

Rob Parsons Ronnie dedicaba su tiempo libre a ayudar en el banco de alimentos de la iglesia local y, durante 25 años, participó en la organización de un partido de fútbol el Día de San Esteban.

Solo una vez la pareja consideró apoyar a Ronnie para que se fuera a vivir de manera independiente, unos años después de que se mudara con ellos.

Con sus dos hijos ya creciendo y el espacio cada vez más justo en su hogar de un solo baño, se acercaron a la habitación de Ronnie para proponerle que se mudara a un piso cercano.

Pero al entrar, él repitió aquella pregunta que se había vuelto tan común: "¿He hecho algo malo?"

Rob cuenta que Dianne lo hizo salir de la habitación, rompió a llorar y soltó: 'No puedo hacerlo’".

Un par de noches después, Ronnie entró en su cuarto y preguntó: "Los tres somos amigos de verdad, ¿verdad?".

"Le dije: 'Sí, Ronnie, los tres somos amigos de verdad’", recuerda Rob.

"Y estaremos juntos para siempre, ¿verdad?", prosiguió.

"Hubo una pausa, probablemente demasiado larga; miré a Di y le dije: 'Sí, Ronnie, estaremos juntos para siempre’".

"Y así fue".

Ronnie murió en 2020 a los 75 años tras sufrir un derrame cerebral, y la pareja afirma que lo extrañan profundamente.

BBC En su testamento, Ronnie dejó más de US$40.000 dólares, justo la cantidad necesaria para reparar el techo de un centro bautizado como Lockwood, en su honor.

Solo 50 personas pudieron asistir a su funeral debido al covid, pero "las entradas tuvieron más demanda que en un concierto de Coldplay", bromea Rob.

Recibieron al menos 100 tarjetas de condolencias, de parte de profesores de la Universidad de Oxford, políticos y personas desempleadas.

Tras su muerte, un nuevo centro de bienestar de más de US$2 millones, anexo a la iglesia Glenwood en Cardiff, fue bautizado como Lockwood House, en honor a Ronnie.

Sin embargo, el edificio antiguo y el nuevo no encajaban del todo, y necesitaban financiación adicional para terminar la renovación.

"Pero no había por qué preocuparse", explica Rob.

"Casi con exactitud, coincidía con la cantidad que Ronnie había legado en su testamento".

"Al final, ese hombre sin hogar puso el techo sobre las cabezas de todos nosotros".

"¿No es increíble? Ahora pienso que era su destino", asegura Dianne.

"Ronnie trajo una riqueza incomparable a nuestras vidas".

Información adicional de Greg Davies

