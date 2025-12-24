Heineken México

México es el mayor exportador de cerveza del mundo, pero una de sus variedades más apreciadas solo se encuentra dentro del país y suele estar disponible solo unas pocas semanas al año.

Muchos países producen bebidas tradicionales navideñas: Puerto Rico tiene su cremoso y dulce coquito; en Alemania, los puestos de los mercados ofrecen el aromático Glühwein, un vino caliente especiado; y México tiene una cerveza tipo bock con sabor a malta llamada Noche Buena.

Esta especialidad tradicional solo se vende durante unas pocas semanas antes de las fiestas y no está disponible más allá de las fronteras mexicanas.

Cada invierno, desde Mérida hasta Monterrey y Ciudad de México, cuando las cajas de color rojo intenso de Noche Buena llegan a los estantes de los supermercados, es "el inicio no oficial de las fiestas: el momento en que realmente comienza la temporada navideña", afirma Marie Sarita Gaytán, autora del libro "¡Tequila!: Destilando el espíritu de México".

Con sus notas a caramelo y café tostado y un 5,9% de alcohol, esta cerveza de color marrón oscuro se desmarca de muchas de las cervezas mexicanas más populares, por lo general ligeras.

Si bien una Pacifico Pilsner combina bien con los tacos de pescado en la soleada Baja California, y una Modelo Especial fría es ideal para acompañar unos alambres de carne a la parrilla, el sabor agridulce de Noche Buena complementa a la perfección los platillos típicos de la temporada navideña mexicana como el pavo, los romeritos (hierbas silvestres guisadas en mole) o el bacalao salado, lo que la convierte en un componente ideal de las clásicas cenas navideñas del país.

Alamy Noche Buena marida bien con un bacalao a la vizcaína, típico platillo navideño mexicano de origen español.

"Su estructura y cuerpo realzan los sabores especiados de la cocina mexicana", explica Karla González, gerente de marca de Heineken México, propietaria de la cervecería Moctezuma donde se creó Noche Buena por primera vez.

En los últimos años la empresa ha ampliado el período de venta desde finales de octubre hasta principios de enero.

Para el sumiller de cerveza mexicano Guillermo Ysusi, Noche Buena acompaña a la temporada navideña desde que tiene memoria: "Es una bebida muy tradicional durante esas semanas de diciembre", afirma.

Sin embargo, para comprender cómo una cerveza de origen alemán con cuerpo y carácter se convirtió en la bebida navideña por excelencia de México, hay que analizar la relación única que tiene el país latinoamericano con la cerveza.

Los orígenes de una bebida navideña

Desde 2010, México es el mayor exportador de cerveza del mundo, con ventas internacionales anuales de 6.800 millones de dólares que superan a las combinadas de sus cuatro principales competidores.

Los mexicanos también consumen mucha cerveza, con un promedio de 65 litros por persona al año.

Alamy México es, con diferencia, el mayor exportador de cerveza del mundo.

Sin embargo, la pasión de México por la cerveza floreció apenas en los últimos 100 años.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la industrialización devastó las cervecerías artesanales en Alemania, el principal productor de cerveza de Europa.

Muchos cerveceros desplazados se embarcaron en una especie de cruzada, "viajando por el mundo para establecer cervecerías", explica Jeffrey Pilcher, autor del libro Hopped Up: How Travel, Trade and Taste Made Beer a Global Commodity ("Cómo el viaje, el comercio y el gusto convirtieron la cerveza en una mercancía global").

"Uno de esos lugares fue México", puntualiza.

Pequeñas cervecerías fundadas por europeos abrieron sus puertas por todo el territorio mexicano, produciendo sobre todo cervezas de alta fermentación.

En 1875 el cervecero suizo Santiago Graf introdujo la cerveza lager, impulsando la producción industrial de cerveza en México. Su cervecería en Toluca comenzó a producir una variedad de especialidades, entre ellas Victoria en 1906, que es a día de hoy la cerveza mexicana que se lleva produciendo de forma ininterrumpida desde hace más tiempo.

Justo antes del cambio de siglo, esta bebida ya era popular entre la nueva burguesía mexicana, y tomar cerveza un símbolo de estatus cosmopolita.

Su consolidación

Pero su producción a gran escala pronto la haría accesible para las masas. Se establecieron otras cervecerías industriales, como la enorme Cuauhtémoc en Monterrey y la Moctezuma en Orizaba (Veracruz) donde nacería Noche Buena.

La leyenda, posiblemente apócrifa, de Noche Buena cuenta que en 1924 el maestro cervecero alemán Otto Neumaier creó la cerveza como una reserva especial de Navidad en Veracruz para él y sus amigos antes de compartirla con compañeros de trabajo y familiares, siguiendo la tradición navideña europea.

Heineken México Noche Buena se publicita como la cerveza navideña de México.

Fue la primera cerveza estilo bock de México y la noticia de sus sabores intensos e inusuales se extendió rápidamente.

En 1938, la cervecería de Orizaba decidió lanzar Noche Buena al público como una especialidad de temporada para las fiestas navideñas -de ahí su nombre- y la tradición se ha mantenido desde entonces.

Según Susan Gauss, profesora de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos en la Universidad de Massachusetts, una confluencia de factores hizo que Noche Buena fuera aún más atractiva cuando finalmente se lanzó al público en 1938.

"Más personas tenían ingresos disponibles para comprar artículos de lujo", explica Gauss, en comparación con las décadas anteriores.

En ese momento, los productores e incluso el gobierno promovieron la cerveza como una alternativa más saludable al licor, afirmando que la bebida era una parte esencial de una dieta nutritiva y una vida social saludable.

El pulque a base de agave, que había sido tan popular en México, fue demonizado y la cerveza pronto lo reemplazaría para convertirse en la bebida alcohólica más popular del país.

Heineken México Las flores de Nochebuena, como la mostrada en esta publicidad, también son tradicionales de la Navidad mexicana

En el caso de Noche Buena, la publicidad de temporada destacó los aromas a chocolate y frutos rojos, así como el sabor a malta tostada.

Además, su disponibilidad limitada durante la Navidad creó una sensación de misticismo y deseo, y la producción limitada dio lugar a una nueva tradición que continúa hasta el día de hoy: comprar la cerveza tan pronto como llega a los estantes.

Noche Buena hoy

Según Ysusi, durante la temporada navideña se ha convertido en una tradición común que los mexicanos compren Noche Buena por cajas y la ofrezcan a amigos y seres queridos en sus hogares.

Guille Gutiérrez, del colectivo nacional Adelitas Cerveceras Mexicanas, recuerda que. cuando estaba en la universidad a finales de la década de 1990, ella y sus amigas esperaban con ansias la llegada de las botellas de Noche Buena, y quien la veía primero avisaba a las demás.

"Corríamos a la tienda más cercana y nos asegurábamos de conseguirlas antes de que se agotaran", asegura.

A día de hoy, mientras las familias y amigos mexicanos se reúnen para la Navidad, se observa a menudo a niños golpeando piñatas festivas con palos mientras los adultos abren una Noche Buena bien fría.

Los viajeros curiosos por descubrir de qué se trata todo este revuelo pueden encontrar Noche Buena en cantinas, bares y en las numerosas tiendas de conveniencia Oxxo de todo el país.

Cualquiera que busque esta cerveza fuera de México no tendrá suerte. Aunque Gaytán afirma que Noche Buena "significa mucho para la diáspora mexicana, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo", Heineken solo la exportó a Estados Unidos entre 2011 y 2018, cuando dejó de hacerlo alegando falta de demanda.

"Crecí en Los Ángeles y todavía busco en los supermercados cada año, por si acaso vuelve a estar disponible", comenta.

Quizás por eso el principal rival de Heineken, Anheuser-Busch, propietaria de Modelo, lanzó su propia cerveza para competir con Noche Buena en Estados Unidos: Noche Especial, una cerveza lager ámbar de alta graduación alcohólica, comercializada también para la temporada navideña.

Pero en México, mientras las familias preparan sus mesas para los banquetes y las celebraciones de las posadas, que durante nueve noches recorren las calles con música, bengalas y fuegos artificiales, serán las botellas de Noche Buena con las que muchos brinden bajo el cielo estrellado.

