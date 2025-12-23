Getty Images El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya.

Rusia y China condenaron la incautación por parte de Estados Unidos de petroleros sancionados en aguas cercanas a Venezuela, en una reunión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York este martes.

El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, dijo que se trataba de una "agresión flagrante" contra un Estado soberano y describió las acciones estadounidenses como "métodos pseudolegales" que vulneran el derecho internacional.

Por su parte, el embajador chino afirmó que las medidas de Estados Unidos violan la Carta de la ONU y el derecho internacional, y advirtió que amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe.

Las críticas de Moscú y Pekín se produjeron en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, órgano ejecutivo de la ONU, solicitada por el propio gobierno venezolano y respaldada por ambos países.

Las autoridades estadounidenses han confiscado en lo que va de este mes al menos dos petroleros que considera parte de una flota de buques fantasma utilizada por Venezuela para evadir sanciones.

Getty Images Un petrolero navega por el lago de Maracaibo tras cargar crudo en la refinería de Bajo Grande a inicios de este mes.

"Comportamiento de cowboy"

En el foro abierto por Venezuela en el Consejo de Seguridad, Rusia acusó a EE.UU. de "comportamiento de cowboy" e "intimidación", según la agencia AFP, mientras China denunció una escalada de presión militar y económica contra Caracas en un contexto de creciente tensión en el Caribe.

En respuesta, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que Washington hará "todo lo que esté en su poder para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense".

Waltz defendió el bloqueo impuesto por la administración de Donald Trump a petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, así como la interceptación de varios buques en el mar Caribe.

También aseguró ante el Consejo que su país impondrá sanciones "al máximo" para privar al presidente Nicolás Maduro de los recursos que, según Washington, utiliza para financiar al Cartel de los Soles, designado por Estados Unidos como organización terrorista.

Insistió en que el petróleo exportado por Venezuela constituye "el principal salvavidas económico" de un gobierno al que calificó como ilegítimo y al que acusó de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Las declaraciones en la ONU llegan en medio de una intensificación de la presión militar estadounidense sobre el gobierno de Maduro.

Trump sugirió este lunes que Estados Unidos se quedará con el crudo de los petroleros incautados frente a las costas venezolanas, e incluso con los propios buques.

Por otra parte, el Comando Sur de Estados Unidos informó de un ataque militar en aguas internacionales del Pacífico oriental contra una embarcación sospechosa de narcotráfico, en el que murió una persona.

Desde septiembre ya han muerto alrededor de 100 personas en ataques de EE.UU. contra supuestas "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico.

Trump también ha amenazado con extender este tipo de operaciones a tierra firme, al tiempo que continúa el enorme despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe.

Desde Caracas, Nicolás Maduro ha denunciado las incautaciones de los petroleros como actos de "piratería" y acusa a Washington de querer apropiarse de las reservas de petróleo de su país y de querer derrocarlo.

