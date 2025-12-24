Netflix Sadie Sink y Nell Fisher interpretan a Max y Holly, quienes se refugian en una cueva.

Advertencia de spoilers: Este artículo contiene detalles sobre lo sucedido en la serie hasta ahora, aunque no revela contenido de los cuatro episodios finales.

A las cenas navideñas y los dulces tradicionales, se suma este año otro regalo para los seguidores de Stranger Things.

El gran final de la popular serie de ciencia ficción, fantasía y terror de Netflix está a la vuelta de la esquina.

Los fans vieron por última vez a los habitantes de Hawkins en una situación peligrosa al comienzo de la quinta temporada, con los Demogorgons campando a sus anchas junto con el monstruoso Vecna. Una batalla final está a punto de comenzar.

¿Cuándo se estrenan los episodios en Netflix?

Getty Images Creadores de Stranger Things y el elenco adulto (de izquierda a derecha): Ross Duffer, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Charlie Heaton, Jamie Campbell Bower, Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke, Matt Duffer y Caleb McLaughlin

El 25 de diciembre se estrenan 3 nuevos episodios en Estados Unidos y América Latina a las 20:00 EST (hora de Miami/Bogotá/Quito).

El último, con una duración de dos horas y cinco minutos, se podrá ver en streaming a las 20:00 del 31 de diciembre.

¿Qué sucedió al comienzo de la quinta temporada?

Netflix Millie Bobby Brown interpreta a Eleven, quien es perseguida por el ejército por sus poderes sobrenaturales.

Hawkins estaba sitiada, con grietas dimensionales abriéndose y dejando entrar a los aterradores Demogorgons del Mundo del Revés, mientras la ciudad estaba bajo cuarentena militar.

La búsqueda de Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, se intensificó. Ella y Hopper (David Harbour) luchaban contra fuerzas malignas en una base militar en el Mundo del Revés. Se toparon con una horrible pared de carne y con la temible científica del gobierno, la Dra. Kay, interpretada por Linda Hamilton, la estrella de Terminator.

La gran revelación fue que Will descubrió que tiene poderes sobrenaturales. Además, algo inusual estaba sucediendo en una cueva con Max, Holly y Vecna, en su anterior y espeluznante encarnación de Henry Creel.

Todavía quedan muchos cabos sueltos por atar y los fans esperan que el final no los decepcione, después de que los finales de series como Juego de Tronos o Lost resultaran controvertidos y decepcionantes para algunos.

El productor ejecutivo de Stranger Things, Shawn Levy, afirmó que el último episodio de la serie, más largo, ha sido producido con especial dedicación para su enorme base de fans en todo el mundo.

"Han sufrido decepciones con series que amaban y que al final defraudaron a sus seguidores", declaró recientemente a Variety, añadiendo que los creadores de la serie, los hermanos Duffer, "no querían, ni quieren, y se niegan a ser una de esas series".

¿Cuál es el significado de la cueva?

Netflix Henry Creel muestra rastros de Vecna ​​en su brazo izquierdo, pero, ¿por qué no entra en la cueva?

Todos queremos saber por qué Henry Kreel, interpretado por Jamie Campbell Bower, parece asustado fuera de la cueva donde se refugian Max Mayfield y Holly Wheeler.

Parecen estar atrapados dentro de uno de los primeros recuerdos de Henry, con Holly en su casa de la infancia y Max en la cueva.

Los fans en Reddit y TikTok tienen algunas teorías, pero están relacionadas con la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow, de la que no daremos detalles aquí.

Ya sabemos que Henry mató a su madre y a su hermana, dejando que su padre herido cargara con la culpa. Henry, por supuesto, terminó en el Laboratorio de Hawkins, donde conoció a Eleven, quien lo expulsó con sus poderes, transformándolo en Vecna.

Mientras tanto, Holly (interpretada por Nell Fisher), la hermana de Mike y Nancy, fue secuestrada por un Demogorgon en su casa, donde su madre intentó defenderla en una sangrienta batalla.

Falta ver por qué Holly ahora tiene una cinta de casete con I Think We’re Alone Now, la canción de los 80 de Tiffany que le dio Henry, a quien ella llamaba Sr. No Sé Qué.

El sitio web Tudum, de Netflix, explica que este nombre "proviene del nombre de la Sra. Whatsit de Un pliegue en el tiempo, la clásica novela de ciencia ficción de Madeleine L’Engle de 1962", que Holly estaba leyendo en la quinta temporada.

Max, interpretada por Sadie Sink, sigue en coma en Hawkins tras haber estado a punto de morir a manos de Vecna.

Los demás chicos y Joyce Byers (Winona Ryder) están haciendo todo lo posible para salvar a sus amigos y a los habitantes de Hawkins.

¿Por qué la música parece detener a Vecna?

Netflix Vecna ​​está empeñado en completar su macabro plan para el Mundo del Revés.

Aún no sabemos la respuesta a esta incógnita.

Joyce Montepiedra especuló en GameRant que se debe a que "la música ayuda a redirigir la atención de la víctima hacia la realidad y a alejarla de los juegos mentales de Vecna".

Cuando parecía que el final de Max estaba cerca, escuchar Running Up That Hill de Kate Bush la ancló a la realidad, manteniéndola con vida.

También supimos en la cuarta temporada que la canción de 1950 de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong Dream A Little Dream Of Me ayudó al padre de Henry Creel, Victor, a escapar de las manipulaciones asesinas de su hijo.

Nancy Wheeler (Natalia Dyer) y Robin Buckley (Maya Hawke) se dieron cuenta, tras visitar a Victor en un manicomio, de que la música puede penetrar la conciencia de una persona y liberarla del control de Vecna.

Montepiedra también destaca la importancia de la emisora de radio de Hawkins, que cuenta con un programa presentado por Robin y Steve Harrington, interpretado por Joe Keery.

"Introducir una emisora de radio en la quinta temporada es intencional y tiene un propósito", escribe. "Las emisoras de radio son ideales para llegar a las masas desde un solo lugar.

"Y si los personajes principales que toman el control de la emisora de radio son quienes conocen la conexión entre la música y la maldición de Vecna, entonces pueden brindar a los ciudadanos de Hawkins protección constante bajo la apariencia de entretenimiento".

¿Cuál es la conexión entre Vecna y Will?

Netflix Noah Schnapp interpreta a Will Byers, quien descubre sus poderes en la quinta temporada.

La serie aún necesita profundizar en esta trama, y Noah Schnapp declaró recientemente a Deadline que esto se exploraría.

"En el caso de Will, empezamos a ver los paralelismos entre él y Vecna", afirmó.

Y agregó: "Me recordó mucho a Harry Potter, tanto que tuve que volver a ver las películas, porque la relación entre Harry Potter y Voldemort se parece mucho a la de Will y Vecna, explorando esos paralelismos y lo que significan".

También aseguró que está " muy satisfecho y emocionado por todos nuestros personajes y por cómo termina la serie".

"Creo que hace un gran trabajo cerrando la historia individual de cada uno y rindiéndoles homenaje a todos", indicó.

¿Será este realmente el final?

Una vez que termine la serie, sería tentador para los hermanos Duffer considerar la posibilidad de crear una secuela lucrativa en algún momento.

Según Variety, Stranger Things ha estado en el Top 10 de Netflix en los 93 países donde la compañía mide las audiencias, y la cuarta temporada fue la primera serie en inglés en superar los mil millones de horas de reproducción en la plataforma.

Pero, a pesar de su popularidad, los gemelos Matt y Ross Duffer han descartado una secuela.

"Este es realmente el final de la historia de Eleven, Mike, Lucas, Dustin, Steve y todos estos personajes, y de Hawkins en particular", afirmó Ross Duffer, según la web especializada GamesRadar.

Matt añadió: "No hay nada más que valga la pena explorar".

"El libro está cerrado, y el final no sería tan impactante si lo dejáramos abierto para una posible secuela", sentenció.

