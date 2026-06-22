Reuters Etan Patz fue un niño que desapareció a los 6 años cuando iba camino a su escuela.

El rostro de Etan Patz sonriendo y rodeado de su cabello liso obsesionó a los estadounidenses en la década de los 80.

Y esto se debió al hecho de que fue uno de los primeros niños desaparecidos cuya foto fue colocadas en los cartones de leche, en lo que para ese entonces era una novedosa manera de dar a conocer a nivel nacional casos de este tipo.

Etan fue quizás el rostro que ayudó a lanzar el movimiento nacional para alertar sobre jóvenes desaparecidos.

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Su caso estremeció a millones de estadounidenses por las circunstancias en LAS que ocurrieron los hechos.

Por primera vez sus padres permitían al niño de 6 años ir solo a la parada para ser recogido por el autobús escolar.

Ocurrió en 1979, en el vecindario del barrio neoyorquino de Soho, cuando la zona era habitada por gente de clase media-baja.

Etan Patz nunca abordó el autobús amarillo. Nadie lo vio. Jamás regresó a casa.

Casi 5 décadas después de la desaparición, sus padres -Julie y Stanley Patz- viven el final del capítulo más terrible de sus vidas.

Este lunes, la Corte Suprema de EE.UU. restableció la condena por asesinato dictada en 2017 contra un hombre por la desaparición de Etan.

En un fallo de 6 votos a favor y 3 en contra, los magistrados accedieron a la petición del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, de revocar la decisión de un tribunal inferior que había anulado el veredicto del jurado según el cual Pedro Hernández —un exempleado de una tienda de delicatessen local— había secuestrado y asesinado a Patz.

Getty Images Stanley Patz, el padre de Etan, era fotógrafo profesional. Sus fotos de su hijo se imprimeron en miles de cajas de leche.

Culpable

Hernández, del barrio Maple Shade, en Nueva Jersey, había confesado en mayo de 2012 que había matado al pequeño.

En febrero de 2017, después de deliberar durante nueve días, un jurado lo declaró culpable, siendo condenado a un mínimo de 25 años en a prisión.

Los abogados de defensa de Hernández aseguraron entonces que este era un hombre con trastornos psicológicos y que no podía diferenciar la realidad de la fantasía.

La hija de Hernández declaró que su padre una vez habló sobre tener visiones de ángeles y demonios.

Los fiscales, por su parte, sugirieron que Hernández simuló o exageró los síntomas de su supuesta enfermedad mental.

Cuando fue arrestado en 2012 Hernández le dijo a la policía que engañó al niño ofreciéndole una bebida con el fin de estrangularlo hasta matarlo en el sótano de una bodega donde trabajaba muy cerca de la parada de autobús.

Luego -aseguró- introdujo su cuerpo en una bolsa y lo dejó tirado en un callejón lleno de desperdicios.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Manhattan, anuló la condena de Hernández en 2025, dictaminando que el juez de primera instancia había instruido incorrectamente al jurado y, por lo tanto, había influido en el veredicto en contra del acusado.

Este lunes, la Corte Suprema dictaminó que la actuación del Segundo Circuito violó una ley federal de 1996 que limita la facultad de los tribunales federales para conceder amparo a los presos condenados en tribunales estatales.

Getty Images El caso de Etan inició un movimiento que transformó la respuesta de las autoridades cuando desaparece un niño.

La pista que reveló todo

A inicios de 2012, una nueva pista había reactivado el caso. La policía estuvo durante varios días rompiendo el piso de concreto de un sótano cerca de la parada de autobús a la que se dirigía Etan la mañana de su desaparición. Su cuerpo no fue hallado.

Sin embargo, esta operación cubierta ampliamente por los medios de comunicación, hizo que alguien llamara al departamento de niños desaparecidos de la policía de Nueva York.

La llamada telefónica llevó a las autoridades hasta Hernández, quien confesó.

Según dijo en su momento el comisionado de la policía de Nueva York, Raymond W. Kelly, un familiar de Hernández fue el que hizo la llamada. En ella les dijo a las autoridades que escuchó al presunto homicida decir una vez que él había matado a un niño en Manhattan.

Una de las dificultades del juicio, fue probar que las afirmaciones de Hernández eran ciertas.

"El hecho de que (Hernández) le ha contado eso a otros en el pasado y los detalles de lo que ha dicho en la confesión" hacen creíble la declaración, dijo Kelly a los periodistas en 2012.

El cuerpo de Etan nunca ha sido recuperado.

Getty Images Etan Patz desapareció en 1979.

Símbolo

El padre de Etan, Stanley Patz, se convirtió junto a su esposa en un activista en la causa de los niños desaparecidos.

Muchas leyes para la protección de los niños se han aprobado a nivel nacional y local gracias a ese activismo.

Por ejemplo, la llamada automática que los colegios hacen a los hogares cuando un niño no llega al salón de clases ha sido una de las tantas medidas que se han tomado para reaccionar a tiempo ante estos casos.

La madre de Etan dijo en el momento de la desaparición que se enteró de que su hijo no había ido a la escuela ocho horas después, cuando no regresó a casa.

En 1983 el presidente Ronald Reagan decidió declarar el 25 de mayo el Día Nacional de los Niños Desaparecidos en honor a Etan.

*Esta nota se publicó originalmente en febrero de 2017 y fue actualizada con la noticia de la decisión de la Corte Suprema.

BBC

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