Reuters

"El Papa volvió a casa y Chiclayo es una fiesta", me dice Lisbeth Díaz, una maestra venezolana residente de esta ciudad del norte de Perú, quien trabajó con el papa León XIV cuando ejerció aquí como obispo entre 2015 y 2023.

Perú está siendo la visita más larga de la primera gira en América Latina del Sumo Pontífice, de nombre Robert Prevost, elegido en mayo de 2025.

El Papa visitó también Argentina y Uruguay, pero para él y los peruanos, la visita al país andino tiene un significado particular.

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Prevost no solo vivió varias etapas en Perú entre 1985 y 2023, sino que obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 y desarrolló un vínculo estrecho con la población.

Aquí en Chiclayo es muy común encontrarse con gente que se dice "amiga" del Papa o con una anécdota especial que hayan compartido.

Que si solía probar delicias peruanas en el Trébol, un restaurante al lado de la Catedral.

Que si le encantaba jugar al tenis.

O que durante unas serias inundaciones en 2017 apareció a caballo y con botas con el agua hasta las rodillas ayudando a los afectados.

Varias de estas imágenes están en un pequeño museo montado en su honor en la entrada del arzobispado.

Pero para la ciudad y el país que le llama el "Papa peruano", esta vuelta a casa es mucho más que una colección de imágenes y anécdotas.

"Es la vuelta del hombre que acercó a los peruanos a la Iglesia", me explica el párroco Samuel David Miranda Atoche, chiclayano.

El currículo del papa en Perú

Miranda Atoche fue ordenado por el entonces obispo de Chiclayo, Prevost, en 2018.

Con él ha compartido varias anécdotas y momentos. Recuerda una que cree que resume bien las cualidades de León XIV.

"Coincidimos en una comida, me acerqué a él para conversar y me ofreció comer de su postre. Así de cercano y cálido se mostró siempre con todos", cuenta este joven párroco.

Además de en Chiclayo, Prevost desarrolló gran parte de su vida pastoral en el norte de Perú. Vivió también en ciudades como Chulucanas o Trujillo, en la región de Piura.

Convivió con varios momentos convulsos de la historia peruana.

Paulo Koba Para Samuel David Miranda Atoche, la visita del pontífice "es la vuelta del hombre que acercó a los peruanos a la Iglesia".

Cuando llegó a Perú en los 80, el país vivía marcado por el conflicto armado entre el Estado y grupos insurgentes de izquierda, principalmente Sendero Luminoso.

Más tarde, entre 2017 y 2023, vivió emergencias climáticas provocadas por el fenómeno de El Niño y la pandemia de coronavirus, siendo Perú uno de los países con mayor mortalidad del mundo.

También lidió con las controversias y el escándalo de la disolución del Sodalicio, una organización religiosa peruana acusada durante décadas de casos de abusos sexuales.

Santiago Roncagliolo, un escritor y periodista peruano que investigó la vida de Prevost, cuenta que su gestión de aquella crisis le hizo ganar el favoritismo del Papa anterior, Francisco, y lanzar su carrera hacia el papado.

Paulo Koba Un ambiente de alegría se vive en la ciudad en la que el Papa fue obispo entre 2015 y 2023.

Trabajo por la unidad

La plaza donde se sitúa la Catedral de Chiclayo es la sede de una celebración imparable.

Se espera que esta ciudad y sus alrededores, de alrededor de 800.000 habitantes, al menos dupliquen su afluencia en los dos días de estancia de León XIV, el 13 y 14 de noviembre.

En la calle los negocios aprovechan la marca del Papa para incrementar sus ventas, los hoteles multiplican el precio de la cama por noche y grandes bafles de música grabada compiten por quién suena más alto con varios espectáculos en vivo sobre una tarima.

Paulo Koba Una celebración que no para se ha visto en la plaza donde se sitúa la Catedral de Chiclayo.

Entre este bullicio Lisbeth Díaz me habla del vínculo del Papa con migrantes como ella, otra de las labores que más se le reconoce en la ciudad.

"No era fácil para él ver tantos migrantes viviendo en la calle. Así que se puso en contacto con Migración y coordinó con otras organizaciones para agilizar los papeles de regularización y trabajo para muchos de nosotros", comenta entusiasmada.

"Si hay algo en lo que trabajó monseñor aquí fue en la unidad", dice el padre Samuel David.

Y esa unidad incluyó la comunión entre migrantes y locales, pero también la mayor integración de barrios tradicionalmente abandonados.

En José Leonardo Ortiz, una zona pegada a Chiclayo con altos índices de exclusión, los locales recuerdan lo mucho que León XIV los visitaba, a diferencia de obispos predecesores o políticos que rara vez pisaban el barrio.

Peregrinación desde todo Perú

Paulo Koba Personas de varias partes de Perú acudieron al encuentro con el Papa.

En Pimentel, a unos 10 kilómetros de Chiclayo, hay gente que hizo vigilia más de 12 horas.

Peregrinos de todo Perú acudieron a un descampado masivo donde el Papa oficializó una misa especial este 13 de noviembre.

"Pasamos la noche rezando, orando, en compañía de familia, emocionada para recibir al Papa chiclayano", me dice Isa Orderique.

Merli Cruz Guerrero, de una zona fronteriza junto a Ecuador en el norte de Perú, se trasladó varias horas en autobús para llegar aquí. También ha pasado toda la noche.

De todo los eventos del Papa en Perú, este parece especialmente emotivo.

La gente guardó un silencio sobrecogedor mientras se aproximaba el sucesor de San Pedro. Esperaron emocionados largas horas bajo el calor.

A varios que me describían lo que sentían se les aguaron los ojos.

Paulo Koba Días de alegría y orgullo entre muchos de los habitantes de Chiclayo.

Para muchos aquí, que León XIV haya trabajado tanto en esta tierra los ha puesto en el mapa del catolicismo en el mundo.

Lo cual le da una imagen distinta a un país marcado por la debilidad e inestabilidad de la política y del Estado, la desigualdad, una inseguridad creciente y una vulnerabilidad grave ante el cambio climático.

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