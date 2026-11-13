Getty Images Su hijo Miguel Angel Asturias Amado besa emocionado la urna con las cenizas de su padre.

Tras décadas fuera de su tierra natal, las cenizas del escritor guatemalteco y Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias regresaron el jueves a Guatemala, donde fueron recibidas con honores de Estado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

"Guatemala recibe con orgullo a uno de sus hijos más ilustres", escribió el presidente Bernardo Arévalo en X sobre quien fuera considerado el padre del realismo mágico y precursor del boom latinoamericano.

Con la llegada de las exequias, las autoridades dieron comienzo a una serie de actos conmemorativos y celebraciones que se extenderán por cuatro días para honrar al escritor, que visibilizó el mundo indígena y la cultura maya, y que fue pionero en llevar a la literatura del continente el retrato de un dictador.

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Asturias falleció de cáncer en Madrid en 1974 y fue enterrado en el cementerio parisino de Père-Lachaise por deseo de su familia, que no quiso en ese momento que fuera sepultado en Guatemala o en España porque ambos países vivían bajo gobiernos de facto.

Getty Images Asturias es uno de los únicos seis premios Nobel de Literatura que ha dado América Latina.

Sus restos permanecieron hasta este jueves en el famoso cementerio donde descansan también los restos de otros grandes escritores como Honoré de Balzac, Oscar Wilde o Marcel Proust.

Su hijo Miguel Ángel Asturias Amado, encargado de trasladar las cenizas, manifestó al dar la bienvenida a los restos de su padre: "Hoy le estamos diciendo ´bienvenido a tu patria, a estos amaneceres, a volver a escuchar tus campanas y a volver a ver esta Guatemala. Esperamos que nos encontremos en una unión de los cuatro pueblos y seamos uno solo´".

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, señaló: "Recibirlo nos compromete. Él supo nombrar a Guatemala y ahora le toca a Guatemala pronunciar su nombre en las aulas, en las bibliotecas, en los teatros y en las plazas, en todas las lenguas nacionales. Una urna para recibir al nobel guatemalteco".

Casi un desconocido

Nacido en 1899 en el seno de una familia medianamente acomodada, Asturias es uno de los únicos seis premios Nobel de Literatura que ha dado América Latina.

Pero, a diferencia del mexicano Octavio Paz, el peruano Mario Vargas Llosa, el colombiano Gabriel García Márquez o los chilenos Gabriela Mistral y Pablo Neruda, el guatemalteco es casi un desconocido para muchos lectores en el continente.

Su obra está fuertemente marcada por la crítica social y política, creó universos narrativos mágicos en los que lo onírico y la mitología indígena se mezclaban con lo cotidiano en un cóctel que años después se bautizaría como "realismo mágico".

Getty Images La obra de Asturias es mucho menos conocida en América Latina que la de otros premios Nobel de Literatura latinoamericanos.

La tierra y el tiempo en el que vivió están muy presentes en sus páginas.

"Hay una guatemalidad muy fuerte en la obra de Asturias, así como una forma muy asturiana de decir y de nombrar las cosas", comentó en 2025 en una entrevista con BBC Mundo la escritora y editora guatemalteca Carmen Lucía Alvarado.

Entre sus trabajos más reconocidos figuran "El señor presidente", "Leyendas de Guatemala" y "Hombres de maíz", que muchos reconocen como su obra maestra.

Exilio

Miguel Ángel Asturias abandonó Guatemala tras el derrocamiento del presidente Árbenz por el golpe de Estado de Carlos Castillo Armas en 1954, con el apoyo de la CIA.

El nuevo gobierno lo despojó de su nacionalidad y Asturias se vio condenado a vivir en el exilio.

El escritor fue señalado de comunista y sus libros fueron prohibidos en Guatemala, le explicó a BBC Mundo en 2025 el historiador guatemalteco Julio César Pinto Soria.

Getty Images Los libros de Asturias estuvieron prohibidos en Guatemala.

Él sufrió ese exilio como un desgarro, afirmaba que "estaba dentro de Guatemala, que nunca lo podrían sacar", y que "para poder ser, escribir, necesitaba siempre volver a escuchar esa voz", añadió el historiador.

Tras el asesinato de Castillo Armas, Asturias regresó en varias ocasiones a su país.

Pero luego de recibir el premio Nobel en 1967, debido a la guerra civil en Guatemala y la represión política, nunca más volvió.

Ahora, con el traslado de sus restos, Asturias descansará por siempre en la tierra que tanto amó e inspiró su obra.

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