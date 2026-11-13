Johnny Depp interpreta a Scrooge en Ebenezer, la nueva adaptación de "Cuento de Navidad".

Es su primera película para un estudio desde las batallas judiciales con su exesposa, Amber Heard, y todas las miradas estarán puestas en la taquilla.

"Cuento de Navidad", de Charles Dickens, es la historia por excelencia sobre la redención y la rehabilitación de un hombre de reputación cuestionable que sorprende al mundo con su bondad.

¿Qué cabe pensar, entonces, de Ebenezer, la nueva versión cinematográfica protagonizada por Johnny Depp?

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Una elección polémica

La elección de Depp añade, sin duda, un matiz posmoderno a la película.

En noviembre de 2020, el actor perdió en Inglaterra una demanda por difamación contra el periódico The Sun, después de que este lo calificara de "maltratador de mujeres" en un artículo sobre su relación con su exesposa, Amber Heard.

EPA Johnny Depp posa en el estreno mundial de Ebenezer en Londres, Reino Unido, el pasado 9 de noviembre.

El juez dictaminó que The Sun había demostrado que el contenido del artículo era "sustancialmente veraz".

Warner Bros. prescindió de inmediato de Depp en la saga "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", de J. K. Rowling.

Poco después, el matrimonio volvió a estar en el centro de una batalla judicial: en 2022, Depp demandó a Heard por difamación en Estados Unidos. Alegó que ella había insinuado en un artículo de opinión para The Washington Post que él la maltrataba. En esta ocasión, el jurado falló a su favor y concluyó que Heard lo había difamado.

Sin embargo, el mediático juicio duró seis semanas y sacó a la luz detalles sobre su tormentosa relación y su consumo de drogas.

Entre quienes testificaron estuvo la doctora Laurel Anderson, quien había sido su terapeuta de pareja y declaró que, a su juicio, había habido "maltrato mutuo".

La carrera de Depp parecía estar, por usar una expresión de Dickens, "más muerta que un clavo".

"¿Me siento boicoteado por Hollywood? Bueno, solo alguien sin pulso podría no sentirse así. Por supuesto, cuando te piden que renuncies a una película por (una acusación) que no es más que un conjunto de vocales y consonantes flotando en el aire, es inevitable sentirse un poco boicoteado", comentó en 2023.

La controvertida estrategia de marketing

Tres años después, el nombre de Depp encabeza el cartel de una película navideña para toda la familia, producida por un gran estudio, Paramount, y coprotagonizada por figuras de la talla de Ian McKellen, Rupert Grint y Daisy Ridley. ¿Logrará Depp, como Scrooge tras su redención volver a ganarse el favor del público?

Los responsables de la promoción de la película parecen apostar por ello. El primer tráiler, publicado en internet en julio, se centra precisamente en el regreso de Depp tras su largo periodo de ostracismo.

"Nos trajo a Jack Sparrow, a Eduardo Manostijeras y al Sombrerero Loco", rezan los rótulos. "Este Día de Acción de Gracias, regresa el maestro de los inadaptados".

El propio Depp aparece en una serie de planos breves y sugerentes. A los 30 segundos, hace una mueca ante la cámara y susurra: "Es bueno estar de vuelta".

Maureen Ryan, autora del libro Burn It Down: Power, Complacency and a Call for Change in Hollywood (Derribarlo todo: poder, complacencia y un llamado al cambio en Hollywood) no parece contagiarse del espíritu navideño.

"Personalmente, creo que hacer de este regreso el eje de una campaña promocional desenfadada resulta, cuando menos, de mal gusto y poco atractivo", comenta a la BBC.

La BBC se puso en contacto con Paramount para pedirle un comentario al respecto.

Getty Images Depp durante el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard en 2022.

La mayoría de los comentarios en YouTube eran más entusiastas: "¡Qué bien verlo de vuelta! Sin duda, iré a verla el primer día", fue un comentario representativo.

Sin embargo, un artículo de Emily Lawford en el New Statesman, publicado tras el estreno del tráiler, llevaba por titular "Johnny Depp ha regresado, por lo que el movimiento #MeToo ha muerto definitivamente".

Ryan considera que la cuestión es más compleja: "En Hollywood las cosas tienden a suceder por ciclos, incluidos los intentos de reformar la industria", señala.

Y agrega: "De vez en cuando, quienes tienen el poder en el sector expresan su arrepentimiento por los peores excesos, hablan de cambiar la cultura de la industria y, en algunos casos, incluso lo logran. Pero ahora quizá estemos en el punto álgido del rechazo a que figuras de la industria afronten siquiera consecuencias moderadas por sus actos".

Los partidarios de Depp sostienen que fue él quien sufrió una injusticia. De hecho, el propio actor afirmó en una entrevista de 2025 que las acusaciones de Heard lo convirtieron en una especie de "maniquí de pruebas" para el movimiento #MeToo.

Además, tras ganar el juicio, Depp se benefició de la imagen que siempre ha proyectado, la de un "bucanero del rock and roll". Por eso, la faceta disoluta que salió a la luz durante los procesos judiciales encajaba en buena medida con la "personalidad y marca tan definidas" que ya tenía, explica Mark Borkowski, experto en relaciones públicas y autor de The Fame Formula (La fórmula de la fama).

En cualquier caso, añade Borkowski, el estatus de una estrella puede sobrevivir a un veredicto judicial: "En realidad, todo depende de lo que el público sienta por ti, de cómo lo haces sentir. Es, hasta cierto punto, una forma de alquimia".

Gracias a esa "alquimia", la cancelación de Depp tuvo un alcance limitado. Cuando dijo en 2023 que se sentía "boicoteado", estaba en la alfombra roja del Festival de Cannes como coprotagonista del drama histórico francés Jeanne du Barry.

Ese mismo año dirigió la película Modi, Three Days on the Wing of Madness (Modigliani, tres días en Montparnasse) y siguió siendo la imagen de la fragancia Sauvage de Dior.

La trayectoria profesional de Heard ha sido muy distinta: apareció junto a Jason Momoa en Aquaman, la superproducción de superhéroes de DC estrenada en 2018, pero su papel en la secuela de 2023, "Aquaman y el reino perdido", fue mucho más reducido.

Desde entonces, no ha vuelto a participar en ninguna película.

Getty Images Amber Heard participó en películas como Aquaman, pero no se la ha visto en pantalla desde la secuela de 2023.

Depp mantiene su atractivo en la pantalla

La posibilidad de que Depp volviera siempre estuvo abierta.

"Hollywood es un lugar de redención, siempre y cuando vean dinero de por medio", afirma Borkowski, que asegura que "ese es el punto clave".

"Todo gira en torno al dinero", dice.

También señala que, durante los juicios, los seguidores de Depp le brindaron un apoyo rotundo tanto en internet como a las puertas de los tribunales. Eso sugiere que el actor aún puede atraer al público a las salas de cine.

La nueva película Ebenezer, comenta Borkowski, es "un paso adelante, sin duda", y cuenta con "toda una estrategia detrás".

Karen McNally, profesora de cine, televisión e historia cultural de Estados Unidos en la London Metropolitan University y editora de Women in Hollywood’s Dream Factory: Tales of Inequality, Abuse, and Resistance (Las mujeres en la fábrica de sueños de Hollywood: historias de desigualdad, abuso y resistencia), señala un factor clave: aunque el tráiler destaca el regreso de Depp, el maquillaje protésico hace que, en la práctica, esté "disfrazado".

Su aspecto es completamente distinto del que plasmaron los ilustradores judiciales durante los juicios.

"Siempre surge ese conflicto interno cuando ves películas protagonizadas por alguien sobre quien has leído cosas terribles. ¿Quiero seguir viendo a esta persona? ¿Debería seguir viéndola? Pero es más fácil ver la película cuando te centras en el personaje y dejas a un lado a la persona real y todo el lastre que arrastra", afirma.

El recurso al "disfraz" también se aprecia en la campaña publicitaria de la película, en la que llama la atención la ausencia de entrevistas con Depp y con el director, Ti West.

El actor sí apareció caracterizado como Scrooge en la Comic-Con de San Diego en julio y en un evento promocional celebrado la semana pasada en Bryant Park, en Nueva York.

Reuters Depp atrajo todas las miradas en el estreno mundial de Ebenezer en Londres.

Por otra parte, Ebenezer reúne todos los ingredientes para propiciar un regreso, afirma McNally.

"Es una historia clásica, una película navideña agradable y acogedora que te deja pensando en el desenlace. Si es una película optimista en la que el protagonista se redime, al final te quedas con una sensación cálida y positiva sobre Johnny Depp. Creo que le va a venir muy bien y que cumplirá el propósito que él busca".

La mayoría de los indicios apuntan en esa dirección. En agosto, Matthew Belloni, de Puck News, informó sobre una proyección de prueba de Ebenezer organizada por Paramount. "Depp obtuvo una puntuación de 86 (sobre 100)", comentó. "Es una cifra muy alta para cualquier actor, dado que la media para un protagonista es de 67, y más aún para alguien a quien hace apenas unos años se consideraba un paria al que nadie quería contratar".

Por su parte, el sitio de análisis y previsiones de la industria Box Office Theory estima que Ebenezer recaudará US$22 millones en su fin de semana de estreno y más de US$100 millones en total en la taquilla estadounidense. Es una cifra considerable para una película con un presupuesto declarado de US$38 millones.

"Los hechos hablan por sí solos", dice a la BBC un representante de Depp. "Tanto el público como la industria están increíblemente entusiasmados con este momento". Y si Ebenezer resulta un éxito, podría abrirle paso a un proyecto de Hollywood de mayor envergadura y más lucrativo.

En agosto, Jerry Bruckheimer, productor de la franquicia de "Piratas del Caribe", declaró a Deadline que la saga se relanzaría con Depp de nuevo al frente.

Mientras tanto, podremos verlo en Day Drinker, un thriller sobrenatural coprotagonizado por Penélope Cruz y dirigido por Marc Webb cuyo estreno está previsto para marzo del próximo año.

Al igual que el de Ebenezer, el tráiler parece centrarse tanto en el actor como en el personaje que interpreta.

"¿Creíais que había terminado?", dice en tono amenazante y con un acento que probablemente pretende ser irlandés. "Terminaré cuando yo diga que he terminado", proclama.

Puede que tenga razón.

Ebenezer se estrenó en varios países de América Latina, entre ellos México, Argentina y Colombia, el 12 de noviembre, y en Estados Unidos y el Reino Unido el 13.

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