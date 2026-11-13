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Una masiva interrupción global del servicio de Microsoft ha causado problemas o, en algunos casos, inhabilitado servicios completos en diversas regiones del mundo, incluidos el correo electrónico y los productos de inteligencia artificial.

Según el sitio web de monitoreo Downdetector, los informes de problemas con el proveedor de correo electrónico Outlook alcanzaron su punto máximo a nivel mundial alrededor de las 18:00 GMT del jueves.

Microsoft ha afirmado que la interrupción del servicio no fue causada por un incidente de ciberseguridad, pero los esfuerzos por solucionar los problemas hasta el momento no han tenido mucho éxito.

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Esto es lo que sabemos sobre los servicios afectados y qué salió mal.

¿Qué servicios se ven afectados?

Los servicios de Microsoft 365 -incluidos Teams, Outlook y el software de inteligencia artificial de Microsoft, Copilot- se han visto afectados por "problemas de conectividad".

Aún no se ha confirmado la magnitud total de la interrupción, pero el sitio web de monitoreo Downdetector registró 140.000 usuarios de 74 países que reportaron problemas con Outlook el jueves por la noche.

Según la página web de Microsoft, más de 430 millones de personas utilizan las aplicaciones de Microsoft 365.

Este software también lo utilizan empresas de todo el mundo y se espera que tenga un efecto en cadena en otros servicios.

Si bien los clientes informan de distintos niveles de acceso, muchos no han podido enviar ni recibir correos electrónicos, ni ver ciertos archivos o detalles en sus aplicaciones de calendario.

Algunos usuarios han podido usar Teams con normalidad y están utilizando las funciones de mensajería y reuniones en línea como de costumbre.

¿Qué otras empresas e instituciones se han visto perjudicadas?

Los gigantes tecnológicos OpenAI y Anthropic han reportado problemas como consecuencia de la interrupción del servicio.

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ha declarado que está investigando un problema que afecta a sus conexiones con los servicios de Microsoft, lo que ha provocado que algunas herramientas no funcionen como se espera.

Los organismos y servicios gubernamentales, incluido el gobierno de Singapur y la agencia de inteligencia de Australia, también han afirmado haberse visto afectados.

Varios centros de salud de atención primaria en todo el Reino Unido han advertido sobre posibles problemas, y algunos han indicado a los pacientes que realicen sus consultas urgentes por teléfono en lugar de por correo electrónico o formulario web.

¿Qué salió mal?

Getty Images La caída de Outlook y otros servicios de Microsoft ha implicado para muchas empresas la pérdida de la jornada laboral.

Microsoft ha descartado un ciberataque y ha atribuido la interrupción del servicio a una "carga elevada" en su infraestructura.

El término se refiere a la situación en la que los servidores soportan un volumen de carga mucho mayor del habitual.

En el caso de la interrupción del servicio de Microsoft, un gran número de servidores quedaron "inesperadamente inaccesibles", según informó la compañía, lo que generó un tráfico adicional en los servidores restantes, sobrecargándolos.

El viernes por la mañana, Microsoft declaró haber observado un "éxito menor" en sus esfuerzos por solucionar el incidente.

La compañía indicó en su última actualización que continúa supervisando la actividad en todas las regiones para evaluar el estado de los servidores y determinar qué medidas puede tomar para mejorar la capacidad.

En un comunicado anterior, el gigante tecnológico había dicho que sus intentos de solucionar el problema "no estaban dando los resultados esperados".

¿Qué han dicho los expertos?

El experto australiano en ciberseguridad Troy Hunt declaró a la BBC que la interrupción del servicio podría tener consecuencias de gran alcance.

"Microsoft es una parte fundamental de la infraestructura de internet y nos recuerda lo crucial que sigue siendo el correo electrónico."

"Esta interrupción no solo afecta la capacidad de muchas personas para trabajar, sino también aspectos como la comunicación para concertar citas, comprar artículos que requieren verificación, crear o acceder a cuentas y servicios", afirmó.

Paul Spain, de la consultora neozelandesa Gorilla Technology, afirmó que, al estar los correos electrónicos y los servicios fuera de servicio, las empresas prácticamente han "perdido un día laboral", lo que resulta "frustrante" para los usuarios.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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