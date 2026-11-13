Getty Images El servicio de correo electrónico de Outlook fue el más afectado por la falla de Microsoft.

Los servidores de Microsoft experimentan una falla desde este jueves que afecta a una parte de sus programas en línea, incluido el popular servicio de correo electrónico Outlook.

El correo de Outlook, la aplicación de mensajería Teams y otros servicios de Microsoft 365 seguían registrando fallas horas después de que comenzara la interrupción, informó la agencia de noticias Reuters.

No obstante, Microsoft afirmó que sigue "observando mejoras en la disponibilidad del servicio, con una reducción significativa de las colas de correo electrónico, que se acercan ya a niveles normales".

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En su actualización más reciente, señaló que algunos usuarios "podrían seguir experimentando problemas de acceso intermitentes o retrasos en la entrega de correos electrónicos a medida que avanza la recuperación".

Asimismo, indicó que ha implementado medidas adicionales y que está "restaurando la infraestructura restante afectada, al tiempo que investiga problemas residuales en el servicio".

En sus primeros informes, Microsoft señaló que los cambios destinados a mejorar sus servicios y solucionar la interrupción no estaban funcionando "como se esperaba".

Pero en su última comunicación, la empresa indica haber observado "resultados positivos" en cuanto a la estabilidad del servicio y el aumento de la capacidad, mientras continúa trabajando para solucionar la interrupción.

La empresa añadió que está "implementando estas medidas de forma más amplia en las regiones afectadas".

La falla se presenta en diversas regiones del mundo, según Microsoft, que anunció previamente que "el problema podría afectar la conectividad al servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región", según su comunicado en X.

"Varios servidores han quedado inesperadamente fuera de servicio, lo que ha sobrecargado el resto de la infraestructura. Estamos trabajando para restablecerlos de manera segura", añadió.

BBC

Un portavoz de Microsoft dijo a Reuters que los problemas se concentraban en Exchange Online, el servicio que gestiona los buzones de correo de Microsoft 365.

La plataforma Microsoft 365 apoya varios servicios, incluido Outlook, la paquetería de Office, el chatbot Copilot y el servicio de mensajería instantánea Teams.

Según el sitio web de Microsoft, más de 430 millones de personas utilizan las aplicaciones de Microsoft 365, Y más del 90% de las empresas que figuran en la lista Fortune 500 utilizan Copilot.

Plataformas de seguimiento indican que el número de empresas que utilizan Microsoft 365 se sitúa entre tres y cuatro millones.

El sitio de monitoreo Downdetector señaló que la interrupción de los servicios de Microsoft alcanzó a 74 países en aproximadamente una hora.

Los reportes de problemas con Outlook alcanzaron un pico a nivel mundial de casi 140.000 hacia las 18:00 GMT del jueves; una cifra más de 2.000 veces superior al nivel habitual.

Según Downdetector, las primeras incidencias se detectaron poco después de las 16:15 GMT del jueves.

Un fallo extendido

Getty Images El servicio de Teams y la paquetería de Microsoft 365 también se vieron afectados.

El ministro de Asuntos Internos y Ciberseguridad de Australia, Tony Burke, dijo que habló con representantes de Microsoft en su país, quienes "no consideran que se trate de un ciberincidente".

"Creen que la situación es, en cierto modo, similar a lo que vimos con CrowdStrike: una actualización que salió mal", declaró Burke a los periodistas este jueves.

El impacto de la interrupción "afecta principalmente a los sistemas de correo electrónico", añadió.

Microsoft atribuyó la interrupción a una "carga elevada" en su infraestructura en varias regiones.

Esto significa que sus servidores —potentes equipos que procesan tareas relacionadas con herramientas de trabajo y otras aplicaciones— están gestionando una carga de trabajo superior a la que pueden asumir habitualmente.

El problema no se debe a un aumento del tráfico, sino a que varios servidores han quedado "inesperadamente no disponibles", lo que ha sobrecargado el resto de la infraestructura, señaló la compañía creadora de Windows en X.

La falla también está teniendo un impacto en los servicios de las plataformas de inteligencia artificial de OpenAI y Anthropic.

Si no se trata de un ciberataque, el problema deriva de una "incompetencia increíble" que podría llegar a suponer un impacto económico de millones de dólares, señaló Paul Spain, de la firma consultora Gorilla Technology, con sede en Nueva Zelanda.

Al no estar disponibles los correos electrónicos ni los servicios, las empresas "han perdido prácticamente un día de actividad", lo cual resulta "frustrante" para los usuarios, añadió.

BBC La falla en los servicios de Microsoft se ha extendido durante horas.

Nicky Choo, de la empresa de ciberseguridad Mimecast, le dijo a BBC News que al interrupción de los servicios de Microsoft pone de relieve los riesgos de depender de un único proveedor tecnológico para las operaciones críticas, las cuales pueden quedar paralizadas ante un problema informático.

Su compañía, que utiliza herramientas de Microsoft, puede seguir operando gracias a que cuenta con plataformas alternativas a las que recurrir.

"Las empresas deberían revisar esa dependencia e incorporar opciones, junto con planes de contingencia claros que permitan mantener en marcha las operaciones esenciales durante una interrupción", afirma Choo.

"Un método alternativo"

Microsoft indicó previamente que estaba trabajando en "un método alternativo" para reestablecer los servicios.

"Ahora estamos aplicando este cambio de manera más amplia. También estamos preparando sistemas de recuperación automatizados para detectar y reiniciar continuamente los servidores que no responden, con el fin de mantener la estabilidad del servicio mientras se implementa este cambio", señaló.

Sin embargo, minutos después informó: "Las medidas que hemos tomado hasta ahora no han proporcionado el alivio esperado".

La firma había comunicado a primera hora del día que había solucionado una interrupción en Teams que afectaba a usuarios de Norteamérica y que el problema se había resuelto por completo.

Posteriormente, la empresa indicó que el problema también podría afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de otras regiones.

La firma OpenAI, que maneja ChatGPT, indicó que estaba investigando un problema con los conectores de Microsoft en el que las nuevas conexiones podrían interrumpirse haciendo que las herramientas no funcionen como se espera.

A su vez, Anthropic dijo que identificó un problema con un proveedor de nivel superior que afecta a su conector de Microsoft 365.

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