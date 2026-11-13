Getty Images El senador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que la derrota republicana en Texas tendrá repercusiones en el largo plazo.

No fue sólo una derrota, sino más bien una "extinción".

Así definió el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, lo ocurrido en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Texas, el lugar que mejor ejemplifica el giro político de EE.UU. en favor de los demócratas.

El segundo mayor estado de Estados Unidos, uno de los bastiones republicanos por excelencia, fue engullido por la "ola azul" que llevó a los demócratas a hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso y a asegurarse otras victorias clave.

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"Durante toda mi vida, Texas ha sido la joya de la corona de la política republicana", dijo DeSantis, que no sólo se refería solo a lo simbólico.

"Si el Partido Republicano no tiene a Texas como ancla, no será viable a nivel nacional en el futuro", advirtió con la vista ya puesta en las elecciones presidenciales de 2028.

Como él, los expertos en las matemáticas electorales ya adelantan que, si EE.UU. votara en dos años como lo hizo en los comicios de la semana pasada, los demócratas tendrían el camino hacia la Casa Blanca prácticamente despejado.

Texas es el segundo estado con más votos electorales (40 de los 270 que se necesitan para ser presidente), sólo por detrás de California, inexpugnable bastión demócrata como Texas lo es en favor de los republicanos: el último candidato demócrata en ganar en el estado fronterizo en unas presidenciales fue Jimmy Carter en 1976.

Aunque hasta 2028 pueden pasar muchas cosas que modifiquen la intención de voto, y los politólogos recuerdan que las predicciones basadas en las midterms no necesariamente se cumplen en las presidenciales, los demócratas tienen más esperanzas que nunca de que Texas deje ser roja y pase a pintarse de azul en el mapa político.

Y ese optimismo se basa en el terremoto político de la pasada semana.

La dimensión del "terremoto azul"

El epicentro del también llamado "terremoto azul" se registró efectivamente en el estado de la Estrella Solitaria, donde ningún demócrata había conseguido hacerse con un cargo estatal en más de 30 años.

Gina Hinojosa, de 52 años y ascendencia mexicana, fue elegida gobernadora del estado, la primera latina en lograrlo. Dio la sorpresa al destronar al republicano Greg Abbott, tres veces electo para el cargo y fiel aliado del presidente Donald Trump.

Mientras, el legislador estatal de 37 años James Talarico, exmaestro y seminarista presbiteriano, se impuso ante Ken Paxton, un fiscal estatal protegido del actual mandatario y perseguido por los escándalos, conquistó un escaño por Texas en el Senado de EE.UU.

Ambos se impusieron con holgura en los centros urbanos considerados más progresistas de este estado generamente conservador, como Austin, Houston y Dallas.

Reuters James Talarico se impuso tanto en áreas metropolitanas más progresistas como en los condados fronterizos de mayoría latina.

Sus cada vez más extensas áreas metropolitanas han ido volviéndose políticamente más diversas en los últimos años, al atraer trabajadores del sector de la tecnología, la investigación o las finanzas, nuevos residentes con estudios universitarios, en muchos casos procedentes de estados "azules" como California, Illinois, Nueva York o Washington.

Mientras, las regiones rurales, más amplias y tradicionalmente republicanas —se mantuvieron en rojo, el color del Partido Republicano, en los últimos comicios— se han ido vaciando y aportando así menos votos.

Pero donde Hinojosa y Talarico obtuvieron mayores márgenes fue en los condados fronterizos con México, donde el porcentaje de la población que se identifica como latina supera el 80% y había favorecido a Trump en las elecciones de 2024.

Unos votantes que en este territorio sureño ya se mostraban descontentos por el encarecimiento de la vida y las agresivas políticas migratorias del gobierno federal y que, según coinciden los analistas, terminaron castigando por ello al Partido Republicano en las urnas.

Así, sendos distritos electorales del Valle del Río Grande, colindante con Tamaulipas, eligieron a demócratas para la Cámara de Representantes, incluido el conocido cantante de música tejana Bobby Pulido, ahora estrella política en ascenso.

Y también quedó en manos demócratas la Fiscalía General de Texas.

EPA Bobby Pulido, estrella demócrata en ascenso.

Al margen de factores específicos, como lo adecuado o no de los candidatos, los triunfos "son el testimonio de la nueva realidad demográfica de este estado", le aseguró a BBC Mundo Álvaro J. Corral, politólogo y profesor de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande.

"La transformación de Texas en un estado políticamente competitivo, una teoría largamente contemplada por analistas y estrategas demócratas, pareciera haberse materializado en las elecciones", dice por su parte John Fortier, investigador del American Enterprise Institute (AEI) especializado en elecciones en EE.UU., el Congreso y el Colegio Electoral.

Y más cauto, agrega: "Aunque está por verse si permanece así, si es una tendencia duradera".

¿El nuevo gran estado bisagra?

Antes de explicar la relevancia de Texas de cara a las elecciones de 2028, hay que entender primero cómo EE.UU. escoge presidente.

Y es que el integrante de la Casa Blanca no es elegido directamente por los votantes, sino por un organismo llamado Colegio Electoral.

Cada uno de los 50 estados tiene un número de electores en el Colegio Electoral equivalente a la suma de su representación en el Congreso (dos senadores por estado y una cantidad de miembros de la Cámara de Representantes en función de la población, entre 1 y 52).

Con las excepciones de Maine y Nebraska, el candidato que vence en un estado se lleva todos sus votos electorales —todos los votos que aporta en el Colegio Electoral— sin importar que gane por un sufragio o por un millón.

El Colegio Electoral tiene en total 538 votos. Y para proclamarse ganador de las elecciones y por tanto presidente, un candidato necesita lograr 270 o más.

La mayoría de los estados votan siempre por el mismo partido en todas las elecciones. Es el caso de California, el que más electores aporta al Colegio Electoral (54), pero que desde 1992 ha votado por candidatos demócratas en todas las presidenciales.

Por eso, los aspirantes a la Casa Blanca concentran sus esfuerzos de campaña en "estados péndulo" específicos, también llamados bisagra, que podrían inclinarse hacia uno u otro lado, en lugar de intentar ganar votos en todo el país.

Hasta los comicios de medio mandato de la semana pasada, el estado de la Estrella Solitaria no parecía uno de ellos. En las elecciones presidenciales ha votado por el candidato republicano de forma ininterrumpida desde 1980.

"Pero si Texas se consolida como un estado competitivo o favorable a los demócratas, los republicanos tendrían mucho más difícil alcanzar la mayoría en el Colegio Electoral" en 2028, apunta Fortier.

"Con sus 40 votos electorales, se convertiría además en uno de los principales campos de batalla de las presidenciales", explica. "Y teniendo en cuenta cuánto suelen invertir las campañas en los estados péndulo, cuesta imaginar la cantidad de dinero que se vertiría allí esta vez", exclama.

Analistas y estrategas apuntan además a que no solo Texas habría dejado de ser un valor seguro para los republicanos, y que el mapa electoral de estados rojos y azules que conocíamos se estaría en realidad resquebrajando.

Y es que otros estados también fueron escenario de elecciones más competitivas de lo que muchos habían anticipado, como la victoria en Carolina del Sur de las demócrata Annie Andrews sobre la senadora republicana Darline Graham.

Mientras, el demócrata y pastor de una megaiglesia Adam Hamilton derrotó al senador republicano Roger Marshall en Kansas. Y, al igual que en Carolina del Sur, los demócratas rompieron la supermayoría republicana, que ha dominado la legislatura estatal durante 16 años.

Asimismo, el demócrata Scott Colom ganó la carrera al Senado de EE.UU. en Misisipi, logrando una sorprendente victoria para el partido en un estado profundamente conservador que ha elegido a republicanos durante décadas.

"Lo que parecía escrito en piedra, ya no lo está. Simplemente hay más estados bisagra", lo sintetizó Brendan Boyle, congresista demócrata por Pensilvania y próximo presidente del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes.

"Durante un cuarto de siglo tuvimos prácticamente el mismo mapa, pero eso ya es historia".

Llamado a la cautela

Pero por muy grande que haya sido la ola azul y sea tentador empezar a sacar cálculos, los analistas llaman a la cautela.

Hacen hincapié en lo que difiere una elección presidencial de unas legislativas, más allá de aquello que se elige.

Y citan así una mayor participación en aquellas que definen al nuevo inquilino de la Casa Blanca, a pesar de que la cita en las urnas de la semana pasada rompiera récords en ese sentido. Según datos que manejan iniciativas como The Midterm Project, habrían sido los segundos comicios de medio mandato con mayor asistencia a las urnas desde 1914.

También mencionan brechas y diferencias demográficas, así como de patrones de voto.

"Es importante subrayar que las elecciones de mitad de mandato no suelen siempre predecir lo que ocurrirá en las siguientes presidenciales, y hay ejemplos en ambos sentidos", advierte en esa línea Fortier.

Rasit Aydogan/Anadolu via Getty Images Gavin Newsom, gobernador de California, es uno de los posibles candidatos demócratas a la presidencia.

En lo que ocurra en 2028 tendrá mucho que ver lo que hagan los demócratas una vez asuman sus cargos en enero y tomen el control del Congreso.

Si logran aprobar medidas para aliviar la crisis del costo de vida, ampliar el acceso a la atención médica y abordar otras cuestiones que preocupan a los votantes, como la corrupción, puede que consigan mantener el impulso, señalan los analistas.

A su vez, si el gobierno federal logra cambiar la percepción de la ciudadanía ante el estado de la economía o mejora la imagen del presidente Trump -hoy bajo mínimos, según las encuestas-, es de prever que juegue un rol fundamental.

Y un factor relevante será quién compita por sentarse en el Despacho Oval y el arrastre que tenga su figura.

"La forma en la que los demócratas y los republicanos utilicen los próximos dos años para limitar la impopular política exterior de Trump y definir una alternativa clara determinará tanto su éxito en la conquista de la Casa Blanca como su capacidad para configurar el panorama global que heredará su próximo inquilino", escribe Laurel Rapp, directora del Programa para Estados Unidos y América del Norte del centro de estudios Chatham House.

Fichas en movimiento

Sea como fuere, las elecciones de mitad de mandato suelen marcar el pistoletazo de salida de la siguiente carrera presidencial.

Los aspirantes a la Casa Blanca acostumbran a crear comités exploratorios poco después de los comicios, suelen anunciar sus candidaturas al inicio del nuevo año y a mediados comienzan a recaudar fondos.

"Lo que vamos a ver este año es que ese proceso se va a acelerar", le dice Fortier a BBC Mundo.

Antes que nada, varios pesos pesados republicanos se apresuraron a reafirmar su liderazgo interno con análisis y recetas para responder al duro revés sufrido.

El vicepresidente JD Vance, considerado desde hace tiempo un posible heredero político de Trump, atribuyó rápidamente las amplias derrotas a la guerra impulsada por el presidente en Irán.

El senador Ted Cruz, de Texas, reprochó a su partido haber ignorado las dificultades económicas que afrontan muchos votantes.

Y el gobernador Ron DeSantis, que ha convertido ahora sí a Florida en el gran bastión republicano, advirtió que las consecuencias de las midterms se extenderán más allá de 2028 con la contundente descripción de que lo sucedido se asemeja a una "extinción".

Reuters "Un evento del nivel de una extinción", describió la derrota republicana en Texas el gobernador de Florida, Ron DeSantis (en la imagen, a la izquierda, junto al presidente Donald Trump).

Del lado demócrata, posibles presidenciables también empezaron a mover fichas.

Según adelantó el medio estadounidense Politico a pesar de que no hubo anuncio público, dos días después de los comicios, aliados del congresista demócrata Ro Khanna lanzaron un comité de recaudación de fondos para una posible candidatura.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, quien estaría sopesando presentarse a la presidencia, conmutó las condenas de todos los reclusos en el corredor de la muerte en el estado, algo que se interpretó ampliamente como el intento de dejar una suerte de legado antes de dejar su puesto.

Y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, publicó una hoja de ruta con propuestas para el nuevo Congreso.

Paralelamente, los líderes del partido en Washington empezaron a esbozar sus planes para las mayorías obtenidas en la Cámara de Representantes y el Senado.

"Mientras pensamos en 2028 y más allá, debemos empezar ya a consolidar nuestra posición en los estados que hemos ganado y a reforzar la infraestructura del partido en esos territorios", dijo el líder de la actual minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

"Y seguir ampliando el mapa hacia nuevos estados".

Reuters Los líderes demócratas en Washington ya empezaron a esbozar sus planes para las mayorías obtenidas en la Cámara de Representantes y el Senado.

En eso se centrarán funcionarios y estrategas demócratas en la conferencia de dos días que arrancó este jueves en Denver (Colorado), bautizada What’s Next ("Qué sigue").

El programa incluye a algunos de los triunfadores de las elecciones de la pasada semana, como los senadores electos por Texas y Iowa, James Talarico y Josh Turek, respectivamente.

Y también participan potenciales aspirantes presidenciales, como el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, el senador de Nueva Jersey Cory Booker y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

No hay duda de que todos ellos estarán ya inmersos en las matemáticas electorales, discutiendo fórmulas para obtener la victoria: y en ellas, décadas después, se incluye a Texas.

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