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El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual.

El veredicto fue comunicado este jueves por el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, en presencia de Brand y su esposa Laura.

Brand, de 51 años, enfrentó un juicio que se inició en octubre de este año, luego de que se le imputaran siete cargos en total: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente.

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La sentencia se conoció luego de que el jurado escuchara el testimonio de las seis denunciantes y de los testigos, así como el del propio Brand, quien niega todas las acusaciones.

Los delitos por los que fue investigado abarcan 10 años de su carrera en el mundo del espectáculo, desde 1999 hasta 2009.

Tras conocerse el veredicto, el juez Joel Bennathan anunció que el actor quedaría en prisión preventiva.

"Usted ha sido declarado culpable de varios delitos, entre ellos violación", dijo el magistrado.

"La consecuencia de ello es inevitablemente una pena de prisión significativa", agregó. "Mi opinión actual es que, por lo tanto, debo ordenar su ingreso en prisión".

El juez añadió que el caso estaba "muy bien preparado" y que la audiencia para dictar sentencia tendrá lugar el lunes.

"Depredador sexual"

El primer día del juicio, la fiscalía expuso los detalles de los presuntos delitos cometidos contra las seis mujeres.

El fiscal describió a Brand como un "depredador sexual" cuyo "fuerte deseo de algún tipo de contacto sexual era indiscriminado y voraz".

El fiscal también dijo que Brand le dijo a la policía en 2023 que "nunca había participado en actividades sexuales sin consentimiento".

Tras escuchar el testimonio de los denunciantes y de varios testigos, Brand subió al estrado el 28 de octubre.

Declaró ante el jurado que las acusaciones habían sido "profundamente traumáticas" y habían tenido un impacto "devastador" en él.

Brand afirmó que cree que el consentimiento sexual es "fundamental".

En su alegato final, su abogado afirmó que "no había pruebas de que fuera una especie de psicópata que viola a la gente y piensa que es normal".

Otras investigaciones

Tras conocerse el veredicto, la BBC pudo confirmar que el actor está ahora siendo investigado por nuevas acusaciones de violación presentadas por otras dos mujeres.

Brand ya habría sido interrogado por la policía en relación con estas denuncias.

La Policía Metropolitana declaró que su investigación sobre las acusaciones "sigue en curso".

En un comunicado, la policía declaró: "El sospechoso ya ha sido interrogado bajo advertencia en relación con las acusaciones".

Se indicó que se habían presentado expedientes ante el Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) en relación con ambas denunciantes.

"Los detectives permanecen en estrecho contacto con los fiscales mientras continúan las investigaciones y se llevan a cabo nuevas pesquisas", añadió la policía.

Los agentes también animaron a cualquier persona que desee hablar con los detectives o presentar una denuncia a que se ponga en contacto con ellos.

*Con información de Helena Wilkinson y Sima Kotecha.

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